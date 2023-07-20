3 из 5 сотрудников проявляют активность в сети, даже если не работают — исследование

KPI отходит на второй план: некоторым работодателям теперь важнее то, как часто сотрудники посещают встречи и просматривают почту. Согласно исследованию Slack, 27% опрошенных руководителей оценивают продуктивность персонала таким образом. В результате сотрудники чувствуют, что обязаны доказать занятость, демонстрируя или изображая ее.

63% опрошенных сообщили, что поддерживают активность в сети, даже если в данный момент не работают. По оценкам той же группы, из их календарей можно без каких-либо последствий убрать более 40% встреч.

Такие результаты показало исследование Slack State of Work, опубликованное в июне. Опрос проводился с февраля по март, в нем приняли участие более 18 тыс. работодателей и сотрудников из девяти стран.

Респонденты заявили, что в среднем почти треть их времени уходит на задачи, который не способствуют достижению целей команды и компании. Slack не подсчитал, сколько сотрудников сказали об этом.

В то же время руководители смотрят на такие задачи иначе: 27% из них сообщили, что для оценки продуктивности персонала чаще всего используются «показатели видимости и активности». Согласно отчету, эти показатели опередили другие, например стоимость рабочей силы, достижение KPI и целей.

Тем не менее авторы отчета не обнаружили прямой связи между измеримым ростом производительности и тем, что сотрудники чувствуют себя обязанными быть демонстративно занятыми.

В прошлом году издание Insider сообщило, что один из крупнейших банков мира JPMorgan следит за персоналом, в том числе за использованием пропусков и посещением встреч. В то время один из сотрудников сказал: «В JPMorgan вам никто не доверяет. Начальство не верит, что вы выполняете свою работу, если не следит за вами в офисе».

Недовольство «культурой хастла» породило тренд на «тихое увольнение». Однако экономические проблемы вновь возрождают трудоголизм, несмотря на то, что он связан с выгоранием и негативно влияет на здоровье работников.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock