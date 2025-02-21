Корнер — что это такое, как выбрать и оформить?
В современном конкурентном мире бизнеса выделяться — значит выживать. А привлечь внимание потенциальных покупателей к продукции — уже половина успеха. Один из эффективных способов сделать это — создать запоминающийся и функциональный торговый корнер. Что это? В торговом центре он занимает далеко не последнюю нишу, и сегодня мы поговорим об этой идее.
В статье узнаете, что это такое и какие они бывают. Приготовьтесь узнать секреты создания успешного торгового пространства, которое будет работать на вас.
- Истории
Содержание
Введение
Задумывались ли вы, как привлечь внимание к продукции в торговом центре или на выставке? Как выделить бренд среди множества конкурентов? Ответ может оказаться проще, чем можно подумать.
Читайте по теме:
16 бизнес-идей, которые выживают в условиях кризиса и экономических спадов
Создайте корнер. Это магазин, расположенный в отдельной зоне торгового центра, который представляет собой компактную точку продаж, часто выделенную под конкретный бренд или категорию товаров. Проще говоря, корнер — это собственный уютный и привлекательный уголок в большом пространстве.
Цели и задачи корнеров
- Представить товар. Покажите продукцию в лучшем свете. Красивая выкладка, хорошее освещение работает на создание привлекательного образа. Например, если продаете одежду, используйте стильные манекены и подчеркните качество ткани.
- Укрепить бренд. Корнер — это визитная карточка. Его дизайн должен выражать идею бренда, его ценности и стиль. Например, экологичный бренд одежды может использовать натуральные материалы в оформлении магазина.
- Стимулировать продажи. Хорошо продуманный корнер подталкивает к импульсивным покупкам.
- Познакомить клиента с брендом лично. Корнер предоставляет возможность пообщаться с покупателем, ответить на вопросы и убедить в преимуществах вашего продукта. Обученный персонал — ключ к успеху.
- Создать атмосферу. Важно создать комфортную обстановку, в которой покупатель почувствует себя комфортно и захочет вернуться. Приятная музыка, аромат (например, кофе в кофейне) и приветливый персонал работают на создание позитивных эмоций.
Зачем нужны корнеры?
Они работают на бизнес и решают множество задач.
Корнеры нужны, чтобы:
- Привлечь внимание. В шумном торговом центре или на многолюдной выставке корнер притягивает взгляды. Яркий дизайн, грамотно подобранное освещение, необычная выкладка товара действуют на привлечение внимания. Представьте, например, как эффектно смотрится корнер с необычной инсталляцией, представляющей новый гаджет.
- Создать лояльность. Комфортная атмосфера, дружелюбный персонал формируют у покупателей положительные эмоции и побуждает вернуться снова. Например, корнер с креслами и мягким освещением создаст ощущение уюта и комфорта.
- Организовать и распределить пространство. Корнер — это рациональное использование пространства, особенно ценного в торговых центрах. Он позволяет компактно и эффективно представить товары, привлекает внимание, не занимая огромные площади.
Бренд-корнер
Это маленькая история компании, рассказанная языком дизайна и эмоций. Он выражает сущность бренда, его ценности и индивидуальность, привлекает внимание и укрепляет связь с аудиторией. Вместо того, чтобы просто продавать, он знакомит, вовлекает, запоминается.
Что делает бренд-корнер по-настоящему эффективным?
- Атмосфера, которая полностью погружает посетителя в мир марки. К примеру, бренд экологически чистой косметики, натуральные материалы, мягкое освещение, приятные ароматы создают ощущение гармонии и спокойствия.
- История компании. Вместо сухого перечисления фактов, бренд-корнер рассказывает историю бренда, его путь, философию. Это может быть интерактивная временная линия, видеоролик, или даже арт-инсталляция, отражающая ключевые моменты в развитии компании.
- Интерактивные элементы. К примеру, фотобудка в корнере бренда одежды, где посетители могут сфотографироваться в одежде бренда.
- Ценности. К примеру, использование переработанных материалов в дизайне стенда демонстрирует приверженность бизнеса к экологии.
Торговый корнер
В мире торговли и инвестиций существует множество стратегий, и одна из них — корнер. Что это в торговле? Вопрос, который часто задают предприниматели, планирующие разместить свою продукцию в крупных магазинах.
Торговый корнер — что это в торговом центре? Это отдельная зона или небольшой островок, выделенный под конкретный бренд или продукт, который помогает привлечь внимание посетителей и увеличить продажи.
Одним из эффективных способов привлечения внимания посетителей является использование специальных зон, таких как корнер-лифт. Что это и как выглядит — это специальная зона в торговом центре, расположенная рядом с лифтами, которая используется для размещения рекламных стендов, промоакций или небольших точек продаж, чтобы привлечь внимание посетителей.
Что делает торговый корнер эффективным инструментом:
- Идеальная выкладка. Товары располагаются так, чтобы максимально привлекать взгляд. Вся продукция легкодоступна, сбалансированное освещение подчеркивает достоинства. К примеру, яркие, привлекающие внимание товары на уровне глаз, а более дорогие — чуть выше.
- Комфорт и удобство. Покупатель должен чувствовать себя комфортно. Достаточно места для передвижения, возможность осмотреть товары с разных ракурсов. К примеру, удобные столики для демонстрации хрупких товаров.
- Интерактивность. Посетитель взаимодействует с продукцией. Возможность попробовать, потрогать, почувствовать — все это увеличивает вероятность покупки. К примеру, дегустация продуктов питания или тестирование косметики.
- Акцент на импульсных покупках. Товары расставлены так, чтобы заставлять покупателей совершать спонтанные покупки. К примеру, акционные предложения, привлекательные ценники, маленькие, но важные дополнения к основным товарам.
Торговый корнер — это небольшой, но эффективный инструмент, который увеличивает продажи и повышает прибыль при правильном подходе.
Кофе-корнер
Это небольшое заведение, обычно с минимальным набором мебели, которое специализируется на приготовлении и продаже кофе и, возможно, легких закусок. Это может быть как отдельное заведение, так и часть более крупного пространства (например, офиса или магазина).
Фото на обложке: Freepik
Кофе-корнер — больше, чем просто место, где подают кофе. Это уютный уголок, который привлекает посетителей, создает атмосферу и, конечно же, генерирует прибыль. Он предлагает не только напиток, но и эмоции, опыт и ощущение комфорта.
Что делает кофе-корнер успешным?
- Атмосфера уюта. Приятный запах свежесваренного кофе, мягкий свет, комфортная мебель, настраивают на расслабление и общение. К примеру, мягкие кресла, приглушенный свет, живая музыка.
- Быстрое и качественное обслуживание. Клиент получает свой напиток быстро и качественно. К примеру, хорошо обученный персонал, эффективная система заказов.
- Разнообразие меню. Посетители находят для себя что-то интересное, помимо классического кофе. К примеру, широкий выбор кофе, чая, десертов, сэндвичей.
- Удобное расположение. Кофе-корнер находится в удобном для клиентов месте, привлекает их внимание. К примеру, в оживленном торговом центре, рядом с кинотеатром или офисным зданием.
- Индивидуальность. Каждый кофе-корнер обнаруживает свою индивидуальность — уникальный дизайн, специальная обжарка кофе или фирменные десерты. К примеру, кофе-корнер, оформленный в стиле ретро, или с авторскими рецептами напитков.
Виды корнеров
Корнеры — не монолитная конструкция, а целая вселенная форматов, каждый из которых адаптируется под конкретные задачи и особенности бизнеса, поэтому предпринимателям важно знать про разные их форматы (например, бренд- или кофе-корнер) — что это и чем они отличаются друг от друга.
Рассмотрим основные виды и их примеры:
- Корнеры с готовыми напитками и едой. Мы часто видим такие точки в ТЦ. Поставьте точку, например, рядом с фуд-кортом, но предложите полезную еду. Благодаря правильному расположению и акценту на здоровье, поток клиентов может вырасти в течение нескольких месяцев.
- Корнеры с косметикой. Если у вас уже есть магазин одежды, можно добавить корнер с органической косметикой ручной работы, чтобы обратить внимание покупателей, которые выходят из примерочной. Такой корнер позволит увеличить средний чек.
- Фэшн-корнеры. Одна из идей — точка с дизайнерскими украшениями. Клиенты, приходившие за одеждой, часто замечали интересные аксессуары и брали их в дополнение. Это помогло увеличить продажи без необходимости расширять ассортимент основной продукции.
- Гаджеты и аксессуары. В магазине электроники можно установить небольшой корнер с уникальными чехлами для смартфонов. Если расположить корнер рядом с кассой, клиенты могут начать импульсивно покупать.
- Сувенирные корнеры. Если у предпринимателя своя кофейня, он может предложить своим клиентам сувениры — кружки, открытки и свечи с фирменным дизайном. Это может стать дополнительным источником дохода, особенно во время праздников.
Почему корнеры работают:
- Небольшая площадь снижает затраты на аренду.
- Удачное место помогает привлечь больше клиентов.
- Корнер может расширить ассортимент без необходимости перепрофилировать весь бизнес.
Для бизнеса корнеры — это способ протестировать новые товары и привлечь больше клиентов без значительных затрат.
Как выбрать и оформить корнер для продукции?
Выбор и оформление корнера — искусство, которое объединяет маркетинг, дизайн и практичность. Это не просто место для размещения товаров, а мощный инструмент для привлечения внимания и стимулирования продаж.
Читайте по теме:
Что такое шоурум и чем отличается от обычных магазинов?
Разобрались, как сделать его по-настоящему эффективным:
- Выбирайте место с высокой проходимостью. В торговом центре это может быть центральная зона, рядом с эскалаторами или популярными магазинами. На выставке — место с наибольшим потоком посетителей. Место должно привлекать потенциальных клиентов.
- Размер корнера должен соответствовать объему продукции и задачам. Слишком тесный корнер может отпугивать покупателей, а слишком большой — терять свою эффективность. Площадь должна соответствовать масштабам вашей презентации.
- Обратите внимание на соседние магазины или стенды. Корнер должен гармонировать с общим стилем места, но одновременно выделяться, привлекая внимание.
Оформите корнер:
- Дизайн должен отражать бренд и вызывать нужные эмоции. Для эко-продукции подойдут натуральные материалы и спокойные цвета, для модной одежды — яркие акценты и современные решения. Дизайн должен продавать ваш продукт.
- Освещение подчеркивает достоинства продукции и создает привлекательную атмосферу. Избегайте слишком яркого или тусклого света. Освещение должно работать на создание правильного настроения.
- Товары должны быть расположены так, чтобы их было удобно смотреть и выбирать. Учитывайте эргономику и психологию восприятия. Выкладка должна стимулировать покупки.
- Добавьте интерактивные элементы, к примеру, сенсорные экраны, пробники или возможность попробовать продукцию. Взаимодействие усиливает интерес и запоминаемость.
- Не забывайте о брендинге. Корнер должен быть узнаваем и соответствовать фирменному стилю компании.
Важно также помнить про корнер-кейс — это термин, используемый в бизнесе и IT для описания редкой или нетипичной ситуации, которая может произойти в работе продукта, системы или бизнеса. Эти случаи выходят за рамки стандартных сценариев, но все же требуют внимания, чтобы избежать сбоев или ошибок.
Представьте, что открыли корнер с кофе в торговом центре. Большинство клиентов — офисные сотрудники, приходящие за кофе в обеденное время. Однако в праздничные дни наплыв покупателей возрастает в 2 раза, а время ожидания кофе сильно увеличивается.
Это и есть корнер-кейс. Что это дает бизнесу? Поскольку такая ситуация возникает редко, но требует подготовки (например, увеличения персонала в праздничные дни), предпринимателю стоит обратить внимание на такие ситуации и заранее их проработать.
Если есть корнер-магазин с ограниченным ассортиментом, то корнер-кейсом может быть ситуация, когда клиент заказывает последний доступный товар одновременно с другим покупателем.
Итог
Корнер — это, простыми словами, личный выставочный зал, мини-магазин или уютное кафе в одном флаконе. Он может располагаться в ТЦ, на выставке, в офисе или любом другом месте с высокой проходимостью.
Главная цель корнера — привлечь внимание целевой аудитории и заинтересовать ее продукцией или услугами. Задачи могут варьироваться в зависимости от типа корнера и целей бизнеса: повышение узнаваемости бренда, стимулирование продаж, предоставление информации, создание комфортной атмосферы.
Правильно выбранный и оформленный корнер — мощный инструмент для продвижения вашего бизнеса. Он позволяет эффективно представить продукцию, повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи. Создайте его, и он начнет работать на вас.
Фото на обложке: Freepik
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусство переговоров»
- 1 Более 80% российских менеджеров по продажам высоко оценивают свой вклад в успех бизнеса Еще 12% считают, что люди вокруг не понимают, чем занимается отдел продаж 30 апреля 10:03
- 2 Аффинити-индекс: что это, как рассчитать и для чего используется Рассматриваем на примерах, как применять индекс в продвижении 29 апреля 12:35
- 3 Коммерческий директор: обязанности и функции в организации И какие навыки нужны такому специалисту 25 апреля 12:10
- 4 Продуктовые ритейлеры сократили долю краткосрочных скидок Продажи товаров без акций у торговых сетей растут 24 апреля 12:29