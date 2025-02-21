Корнер — что это такое, как выбрать и оформить?

В статье узнаете, что это такое и какие они бывают. Приготовьтесь узнать секреты создания успешного торгового пространства, которое будет работать на вас.

В современном конкурентном мире бизнеса выделяться — значит выживать. А привлечь внимание потенциальных покупателей к продукции — уже половина успеха. Один из эффективных способов сделать это — создать запоминающийся и функциональный торговый корнер. Что это? В торговом центре он занимает далеко не последнюю нишу, и сегодня мы поговорим об этой идее.

Введение

Задумывались ли вы, как привлечь внимание к продукции в торговом центре или на выставке? Как выделить бренд среди множества конкурентов? Ответ может оказаться проще, чем можно подумать.

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Создайте корнер. Это магазин, расположенный в отдельной зоне торгового центра, который представляет собой компактную точку продаж, часто выделенную под конкретный бренд или категорию товаров. Проще говоря, корнер — это собственный уютный и привлекательный уголок в большом пространстве.

Цели и задачи корнеров

Представить товар. Покажите продукцию в лучшем свете. Красивая выкладка, хорошее освещение работает на создание привлекательного образа. Например, если продаете одежду, используйте стильные манекены и подчеркните качество ткани. Укрепить бренд. Корнер — это визитная карточка. Его дизайн должен выражать идею бренда, его ценности и стиль. Например, экологичный бренд одежды может использовать натуральные материалы в оформлении магазина. Стимулировать продажи. Хорошо продуманный корнер подталкивает к импульсивным покупкам. Познакомить клиента с брендом лично. Корнер предоставляет возможность пообщаться с покупателем, ответить на вопросы и убедить в преимуществах вашего продукта. Обученный персонал — ключ к успеху. Создать атмосферу. Важно создать комфортную обстановку, в которой покупатель почувствует себя комфортно и захочет вернуться. Приятная музыка, аромат (например, кофе в кофейне) и приветливый персонал работают на создание позитивных эмоций.

Зачем нужны корнеры?

Они работают на бизнес и решают множество задач.

Корнеры нужны, чтобы:

Привлечь внимание. В шумном торговом центре или на многолюдной выставке корнер притягивает взгляды. Яркий дизайн, грамотно подобранное освещение, необычная выкладка товара действуют на привлечение внимания. Представьте, например, как эффектно смотрится корнер с необычной инсталляцией, представляющей новый гаджет. Создать лояльность. Комфортная атмосфера, дружелюбный персонал формируют у покупателей положительные эмоции и побуждает вернуться снова. Например, корнер с креслами и мягким освещением создаст ощущение уюта и комфорта. Организовать и распределить пространство. Корнер — это рациональное использование пространства, особенно ценного в торговых центрах. Он позволяет компактно и эффективно представить товары, привлекает внимание, не занимая огромные площади.

Это маленькая история компании, рассказанная языком дизайна и эмоций. Он выражает сущность бренда, его ценности и индивидуальность, привлекает внимание и укрепляет связь с аудиторией. Вместо того, чтобы просто продавать, он знакомит, вовлекает, запоминается.

Что делает бренд-корнер по-настоящему эффективным?

Атмосфера , которая полностью погружает посетителя в мир марки. К примеру, бренд экологически чистой косметики, натуральные материалы, мягкое освещение, приятные ароматы создают ощущение гармонии и спокойствия.

, которая полностью погружает посетителя в мир марки. К примеру, бренд экологически чистой косметики, натуральные материалы, мягкое освещение, приятные ароматы создают ощущение гармонии и спокойствия. История компании . Вместо сухого перечисления фактов, бренд-корнер рассказывает историю бренда, его путь, философию. Это может быть интерактивная временная линия, видеоролик, или даже арт-инсталляция, отражающая ключевые моменты в развитии компании.

. Вместо сухого перечисления фактов, бренд-корнер рассказывает историю бренда, его путь, философию. Это может быть интерактивная временная линия, видеоролик, или даже арт-инсталляция, отражающая ключевые моменты в развитии компании. Интерактивные элементы . К примеру, фотобудка в корнере бренда одежды, где посетители могут сфотографироваться в одежде бренда.

. К примеру, фотобудка в корнере бренда одежды, где посетители могут сфотографироваться в одежде бренда. Ценности. К примеру, использование переработанных материалов в дизайне стенда демонстрирует приверженность бизнеса к экологии.

Торговый корнер

В мире торговли и инвестиций существует множество стратегий, и одна из них — корнер. Что это в торговле? Вопрос, который часто задают предприниматели, планирующие разместить свою продукцию в крупных магазинах.

Торговый корнер — что это в торговом центре? Это отдельная зона или небольшой островок, выделенный под конкретный бренд или продукт, который помогает привлечь внимание посетителей и увеличить продажи.

Одним из эффективных способов привлечения внимания посетителей является использование специальных зон, таких как корнер-лифт. Что это и как выглядит — это специальная зона в торговом центре, расположенная рядом с лифтами, которая используется для размещения рекламных стендов, промоакций или небольших точек продаж, чтобы привлечь внимание посетителей.

Что делает торговый корнер эффективным инструментом:

Идеальная выкладка . Товары располагаются так, чтобы максимально привлекать взгляд. Вся продукция легкодоступна, сбалансированное освещение подчеркивает достоинства. К примеру, яркие, привлекающие внимание товары на уровне глаз, а более дорогие — чуть выше.

. Товары располагаются так, чтобы максимально привлекать взгляд. Вся продукция легкодоступна, сбалансированное освещение подчеркивает достоинства. К примеру, яркие, привлекающие внимание товары на уровне глаз, а более дорогие — чуть выше. Комфорт и удобство . Покупатель должен чувствовать себя комфортно. Достаточно места для передвижения, возможность осмотреть товары с разных ракурсов. К примеру, удобные столики для демонстрации хрупких товаров.

. Покупатель должен чувствовать себя комфортно. Достаточно места для передвижения, возможность осмотреть товары с разных ракурсов. К примеру, удобные столики для демонстрации хрупких товаров. Интерактивность . Посетитель взаимодействует с продукцией. Возможность попробовать, потрогать, почувствовать — все это увеличивает вероятность покупки. К примеру, дегустация продуктов питания или тестирование косметики.

. Посетитель взаимодействует с продукцией. Возможность попробовать, потрогать, почувствовать — все это увеличивает вероятность покупки. К примеру, дегустация продуктов питания или тестирование косметики. Акцент на импульсных покупках. Товары расставлены так, чтобы заставлять покупателей совершать спонтанные покупки. К примеру, акционные предложения, привлекательные ценники, маленькие, но важные дополнения к основным товарам.

Торговый корнер — это небольшой, но эффективный инструмент, который увеличивает продажи и повышает прибыль при правильном подходе.

Это небольшое заведение, обычно с минимальным набором мебели, которое специализируется на приготовлении и продаже кофе и, возможно, легких закусок. Это может быть как отдельное заведение, так и часть более крупного пространства (например, офиса или магазина).

Фото на обложке: Freepik

Кофе-корнер — больше, чем просто место, где подают кофе. Это уютный уголок, который привлекает посетителей, создает атмосферу и, конечно же, генерирует прибыль. Он предлагает не только напиток, но и эмоции, опыт и ощущение комфорта.

Что делает кофе-корнер успешным?

Атмосфера уюта . Приятный запах свежесваренного кофе, мягкий свет, комфортная мебель, настраивают на расслабление и общение. К примеру, мягкие кресла, приглушенный свет, живая музыка.

. Приятный запах свежесваренного кофе, мягкий свет, комфортная мебель, настраивают на расслабление и общение. К примеру, мягкие кресла, приглушенный свет, живая музыка. Быстрое и качественное обслуживание . Клиент получает свой напиток быстро и качественно. К примеру, хорошо обученный персонал, эффективная система заказов.

. Клиент получает свой напиток быстро и качественно. К примеру, хорошо обученный персонал, эффективная система заказов. Разнообразие меню . Посетители находят для себя что-то интересное, помимо классического кофе. К примеру, широкий выбор кофе, чая, десертов, сэндвичей.

. Посетители находят для себя что-то интересное, помимо классического кофе. К примеру, широкий выбор кофе, чая, десертов, сэндвичей. Удобное расположение . Кофе-корнер находится в удобном для клиентов месте, привлекает их внимание. К примеру, в оживленном торговом центре, рядом с кинотеатром или офисным зданием.

. Кофе-корнер находится в удобном для клиентов месте, привлекает их внимание. К примеру, в оживленном торговом центре, рядом с кинотеатром или офисным зданием. Индивидуальность. Каждый кофе-корнер обнаруживает свою индивидуальность — уникальный дизайн, специальная обжарка кофе или фирменные десерты. К примеру, кофе-корнер, оформленный в стиле ретро, или с авторскими рецептами напитков.

Виды корнеров

Корнеры — не монолитная конструкция, а целая вселенная форматов, каждый из которых адаптируется под конкретные задачи и особенности бизнеса, поэтому предпринимателям важно знать про разные их форматы (например, бренд- или кофе-корнер) — что это и чем они отличаются друг от друга.

Рассмотрим основные виды и их примеры:

Корнеры с готовыми напитками и едой. Мы часто видим такие точки в ТЦ. Поставьте точку, например, рядом с фуд-кортом, но предложите полезную еду. Благодаря правильному расположению и акценту на здоровье, поток клиентов может вырасти в течение нескольких месяцев. Корнеры с косметикой. Если у вас уже есть магазин одежды, можно добавить корнер с органической косметикой ручной работы, чтобы обратить внимание покупателей, которые выходят из примерочной. Такой корнер позволит увеличить средний чек. Фэшн-корнеры. Одна из идей — точка с дизайнерскими украшениями. Клиенты, приходившие за одеждой, часто замечали интересные аксессуары и брали их в дополнение. Это помогло увеличить продажи без необходимости расширять ассортимент основной продукции. Гаджеты и аксессуары. В магазине электроники можно установить небольшой корнер с уникальными чехлами для смартфонов. Если расположить корнер рядом с кассой, клиенты могут начать импульсивно покупать. Сувенирные корнеры. Если у предпринимателя своя кофейня, он может предложить своим клиентам сувениры — кружки, открытки и свечи с фирменным дизайном. Это может стать дополнительным источником дохода, особенно во время праздников.

Почему корнеры работают:

Небольшая площадь снижает затраты на аренду.

Удачное место помогает привлечь больше клиентов.

Корнер может расширить ассортимент без необходимости перепрофилировать весь бизнес.

Для бизнеса корнеры — это способ протестировать новые товары и привлечь больше клиентов без значительных затрат.

Как выбрать и оформить корнер для продукции?

Выбор и оформление корнера — искусство, которое объединяет маркетинг, дизайн и практичность. Это не просто место для размещения товаров, а мощный инструмент для привлечения внимания и стимулирования продаж.

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Разобрались, как сделать его по-настоящему эффективным:

Выбирайте место с высокой проходимостью. В торговом центре это может быть центральная зона, рядом с эскалаторами или популярными магазинами. На выставке — место с наибольшим потоком посетителей. Место должно привлекать потенциальных клиентов. Размер корнера должен соответствовать объему продукции и задачам. Слишком тесный корнер может отпугивать покупателей, а слишком большой — терять свою эффективность. Площадь должна соответствовать масштабам вашей презентации. Обратите внимание на соседние магазины или стенды. Корнер должен гармонировать с общим стилем места, но одновременно выделяться, привлекая внимание.

Оформите корнер:

Дизайн должен отражать бренд и вызывать нужные эмоции. Для эко-продукции подойдут натуральные материалы и спокойные цвета, для модной одежды — яркие акценты и современные решения. Дизайн должен продавать ваш продукт. Освещение подчеркивает достоинства продукции и создает привлекательную атмосферу. Избегайте слишком яркого или тусклого света. Освещение должно работать на создание правильного настроения. Товары должны быть расположены так, чтобы их было удобно смотреть и выбирать. Учитывайте эргономику и психологию восприятия. Выкладка должна стимулировать покупки. Добавьте интерактивные элементы, к примеру, сенсорные экраны, пробники или возможность попробовать продукцию. Взаимодействие усиливает интерес и запоминаемость. Не забывайте о брендинге. Корнер должен быть узнаваем и соответствовать фирменному стилю компании.

Важно также помнить про корнер-кейс от англ. corner case — это термин, используемый в бизнесе и IT для описания редкой или нетипичной ситуации, которая может произойти в работе продукта, системы или бизнеса. Эти случаи выходят за рамки стандартных сценариев, но все же требуют внимания, чтобы избежать сбоев или ошибок.

Представьте, что открыли корнер с кофе в торговом центре. Большинство клиентов — офисные сотрудники, приходящие за кофе в обеденное время. Однако в праздничные дни наплыв покупателей возрастает в 2 раза, а время ожидания кофе сильно увеличивается.

Это и есть корнер-кейс. Что это дает бизнесу? Поскольку такая ситуация возникает редко, но требует подготовки (например, увеличения персонала в праздничные дни), предпринимателю стоит обратить внимание на такие ситуации и заранее их проработать.

Если есть корнер-магазин с ограниченным ассортиментом, то корнер-кейсом может быть ситуация, когда клиент заказывает последний доступный товар одновременно с другим покупателем.

Итог

Корнер — это, простыми словами, личный выставочный зал, мини-магазин или уютное кафе в одном флаконе. Он может располагаться в ТЦ, на выставке, в офисе или любом другом месте с высокой проходимостью.

Главная цель корнера — привлечь внимание целевой аудитории и заинтересовать ее продукцией или услугами. Задачи могут варьироваться в зависимости от типа корнера и целей бизнеса: повышение узнаваемости бренда, стимулирование продаж, предоставление информации, создание комфортной атмосферы.

Правильно выбранный и оформленный корнер — мощный инструмент для продвижения вашего бизнеса. Он позволяет эффективно представить продукцию, повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи. Создайте его, и он начнет работать на вас.

Фото на обложке: Freepik