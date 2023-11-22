Кто такой Эмметт Шир?

Управленческий кризис в OpenAI уже сравнивают с «Игрой престолов». После отстранения Сэма Альтмана стало известно, что временным CEO станет Мира Мурати , действующая CTO компании. Спустя сутки в OpenAI объявили о новом кандидате. Им стал технологический предприниматель Эмметт Шир.

Сооснователь Twitch

В 2005 году Эмметт Шир, Кайл Фохт, Майкл Сайбель и Джастин Кан основали стриминговый сервис Justin.tv. По функционалу он во многом напоминал Twitch, но был более ориентирован не на геймеров, а на контент, посвященный реальной жизни, и позволял вести трансляции с мобильных устройств.

В 2011 году на базе площадки запустили платформу для игрового контента TwitchTV. Уже в 2014 году она обошла по трафику Facebook*, Valve и Amazon, и спустя несколько месяцев была приобретена Amazon за $970 млн.

Шир покинул пост CEO Twitch в марте 2023 года в связи с рождением первого ребенка.

Любит делиться опытом

Шир получил образование в Йеле и специализировался на компьютерных науках. Предприниматель и инвестор называет себя заядлым советником. Он провел несколько лет, наставляя технологические компании в качестве партнера Y Combinator, акселератора стартапов, которым когда-то руководил Сэм Альтман.

В своем аккаунте в Twitter он часто делится бизнес-советами, перемежая их постами о видеоиграх и научно-фантастических книгах.

Поддерживает регулирование ИИ

Шир заявляет, что разделяет мнение многих коллег из Кремниевой долины, которые выступают за ограниченное регулирование технологий или законодательство, которое поможет лучше раскрыть перспективы инноваций.

Но в случае ИИ, считает он, развитие может быть таким стремительным и независимым от вмешательства человека, что технология с легкостью превзойдет своих создателей.

«Представьте 100 тысяч умнейших людей, которых вы знаете, которые могут бежать в 100 раз быстрее обычного и мгновенно общаться друг с другом посредством телепатии. Эти 100 тысяч человек наверняка смогут захватить мир. Им не нужно быть умнее обычного человека» — сказал он в сентябре.

Вероятно, это мнение разделяет и совет директоров OpenAI. Предположительно, это было одним из факторов отстранения Альтмана.

Имеет непростые отношения с Microsoft

Еще в июле Шир писал в Twitter: «Когда я стажировался в Microsoft, каждый раз, получая чек, я чувствовал, что продаю кусочек души дьяволу». На тот момент он технически был безработным.

Сейчас Эмметту Ширу предстоит управлять OpenAI, 49% которой принадлежит Microsoft.

Сразу после того, как он был объявлен временным CEO, он разместил следующий пост: «Наше партнерство с Microsoft остается крепким, и моим приоритетом в грядущие недели будет гарантировать, что мы продолжим предоставлять качественные услуги клиентам».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

При подготовке использованы следующие источники:

Business Insider, CNN.

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