Исследователи научились продлевать срок хранения продуктов с помощью молочнокислых бактерий

Исследователи из Национального института питания при Датском техническом университете придумали естественный способ продлить срок хранения продуктов. Они выращивают молочнокислую бактерию, которая выделяет низин — антимикробный пептид, препятствующий созреванию.

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Разработка может применяться в нескольких целях.

По данным университета, низин одобрен для использования в ряде пищевых продуктов. Он способен предотвратить рост определенных микроорганизмов, вредных как для самой пищи, так и для потребителей. К примеру, он может препятствовать прорастанию спор в консервированных супах и позднему вспучиванию сыров, не влияя на их вкус.

Низин также способен повысить эффективность использования ресурсов при производстве молочных продуктов. При изготовлении сыра остается большое количество сыворотки, которую теперь можно использовать для создания низина.

Более подробное техническое описание этого исследования можно найти в этой статье из журнала Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Разработка дополнит растущее число продуктов, срок годности которых продлевается с помощью биохимических подходов.

Apeel использует специальное растительное покрытие, чтобы сохранить свежесть продуктов, например авокадо.

Компания Hazel Technologies, собравшая $70 млн в этом месяце, разрабатывает пакетики саше, которые помещаются в упаковку со скоропортящимися продуктами. Они сдерживают выработку этилена, который вырабатывают растения по мере созревания.

Пищевые отходы — серьезная проблема во всем мире. Но к счастью, стартапы и разработки, подобные представленной выше, предлагают все больше решений для борьбы с ней.

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