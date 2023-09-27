Лояльность, страх и привычки. Почему уволиться с плохой работы так тяжело

Распространенная ситуация: человек годами собирается уйти с нелюбимой работы, но так и не может перейти от слов к действию. Рассказываем о причинах, почему это происходит.

Лояльность своей «семье»

Большой стаж в компании может создать чувство лояльности к организации и коллегам.

Марло Лионс, консультант по карьере, управлению и командной работе, делится историей своей клиентки. Беатрис проработала в юридической компании более 15 лет и ожидала, что станет партнером. После отказа она решила уволиться, но решиться на этот шаг было очень трудно.

«Я чувствовала невероятную вину. Мы проводили вместе все крупные праздники. Двое партнеров были крестными моих детей. Они были для меня как семья» — говорила она.

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Почему сотрудники увольняются после повышения

В конце концов Беатрис сопоставила свою лояльность компании и лояльность компании к себе, и это помогло ей принять предложение другой организации.

Решение

Признайте, что вас нанимают ради использования ваших навыков и способностей. Если вы больше не обеспечиваете ценность, или потребности в ваших услугах больше нет, ваши отношения придется разорвать.

Обратная логика: посмотрите на свою работу через призму того, что вам нужно, чтобы чувствовать свою ценность и наполненность. Выполняет ли текущий работодатель эту функцию?

Задайте себе следующие вопросы:

Получаю ли я преимущества и возможности для развития, которые делают мою карьеру и жизнь лучше?

Учитывает ли политика компании мои специфические потребности?

Ценность, которую я приношу, поощряется деньгами, повышением, партнерством и другими важными для меня элементами признания?

Отношения компании и сотрудника всегда подразумевают лояльность и обязательства с обеих сторон, не просто выполнение целей и зарплату.

Приверженность миссии

Присоединяясь к компании, все работают ради достижения общей цели. Чем благороднее миссия, тем сложнее уйти из команды: такое решение воспринимается как эгоизм и даже предательство.

Эксперт вспоминает: в прошлом, когда кто-то из коллег увольнялся, чтобы перейти в другую сферу, остальные оценивали это как слабость. Но покидающий команду человек знал, что уходит из-за переработок, работы по выходным и праздникам, низкой оплаты и жестких дедлайнов, чтобы привести жизнь в соответствие своим ценностям.

Решение

Если вы чувствуете, что товарищеские отношения мешают покинуть нездоровую рабочую обстановку, потратьте время, чтобы определить, что для вас важно, и в какой степени вы получаете это на работе — дистанцируясь от потребностей компании.

Задайте себе эти вопросы, чтобы принять решение.

Что для меня важно в работе и что я под этим подразумеваю?

Какие ценности постоянно соблюдаются, а какие — нарушаются?

Что я могу сделать, чтобы мои ценности соблюдались?

Например, если для вас ценно уважение, и вы подразумеваете под этим, что ваши идеи будут услышаны и рассмотрены, а руководитель перебивает вас и игнорирует, это идет вразрез с вашими ценностями.

Сможете ли вы обсудить проблему и объяснить, почему для вас это важно? Если нет, придется сделать выбор: миссия компании или ваши ценности.

Ностальгия по «прежним» временам

Вы устраиваетесь в новую организацию, и несколько месяцев или даже лет работа приносит удовольствие, и вы полностью вовлечены. Затем происходят перемены — новый руководитель, новая структура или изменение стратегии — и с этим становится трудно мириться.

Организационные перемены могут вызвать шок, отрицание, разочарование или депрессию. Если принять перемены настолько трудно, но вы говорите «Я не хочу уходить, потому что мне нравится компания» вместо «Я не хочу уходить, потому что мне нравится работа», возможно, вы все еще живете прошлым.

Решение

Изменения — это тяжело, поэтому дайте себе время, чтобы адаптироваться и понять, что это означает для вашей работы. После объективно оцените, насколько ситуация соответствует вашим целям и задачам. Если она все еще вызывает сложности, задайте себе следующие вопросы.

Какой была компания на момент моего прихода и какова реальность сейчас?

Что бы сделало обстановку лучше для меня?

Могу ли я изменить что-то или попросить о переменах, которые удовлетворяли бы ценностям, которые сейчас игнорируются?

Организации, команды и руководители могут меняться — особенно по мере роста компании. Вам же требуется решить, оставаться ли в текущей реальности или в прошлом, которого уже нет.

«Золотые наручники»

Некоторые сотрудники получают активы компании, например опционы или акции с ограниченным правом распоряжения. Поэтому в стрессовой рабочей обстановке они чувствуют себя обязанными оставаться в команде.

Но сколько вы готовы терпеть травматичный опыт ради этого капитала? Это может нанести вред здоровью, и важно понимать, стоит ли это того.

Решение

Оцените, когда и сколько вы получите при текущих ценах и задайте брокеру или бухгалтеру следующие вопросы:

Сколько я получу с учетом налогов и цены реализации опциона?

Как отказ от полученных активов отразится на моих личных финансовых целях?

Какую компенсацию мне получить, что

Какую чистую сумму мне нужно будет заработать в качестве компенсации в другой компании, чтобы компенсировать нереализованную стоимость акций?

Стимулы предназначены, чтобы удерживать ценных сотрудников — именно поэтому они и называются «золотыми наручниками». Четко понимая, какую сумму принесет ожидание, и какую сумму можно потерять в случае досрочного увольнения, можно сделать осознанный выбор.

Страх

Мысль о смене работы вызывает самые разные страхи. Мы думаем о сложностях, падении заработка и том, что придется вновь доказывать свою ценность.

Если вы чувствуете упадок сил после плохой рабочей ситуации, это может сказаться на уверенности в себе.

Решение

Не пытайтесь просто представить позитивную рабочую обстановку. Побороть страхи и негативные мысли помогут следующие вопросы:

Если бы мне не было страшно увольняться, какие возможности бы у меня были?

Как выглядит, пахнет, ощущается новое рабочее пространство?

Какая поддержка мне нужна, чтобы с уверенностью идти к переменам?

Задумайтесь, какой совет дали бы близкому другу в схожей ситуации.

Увольняться с нелюбимой работы всегда трудно. Не стоит винить себя за долгое пребывание в травматичной ситуации: у каждого есть свой переломный момент. Полученный опыт поможет осознанно делать выбор в карьере и быстрее действовать в схожей ситуации.

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