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Истории

Технологические гиганты зарабатывают на нашем внимании. Эти стартапы пытаются это исправить

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Чем больше времени вы проводите в любимом приложении, тем больше денег получают его разработчики. Крупные технологические компании построили успешный бизнес на этой модели, а пользователи при этом становятся жертвами бесконечной прокрутки ленты.

К счастью, некоторые стартапы стремятся помочь людям побороть зависимость от смартфонов.

Технологические гиганты зарабатывают на нашем внимании. Эти стартапы пытаются это исправить

Через десять лет то, как мы используем смартфоны сегодня, покажется столь же странным явлением, как курение в самолетах. Такой прогноз дает Кристина Ройцхайм, соосновательница берлинского стартапа Not Less But Better, который помогает людям контролировать их взаимодействие с технологиями.

Not Less But Better был основан в 2019 году. Он предоставляет ежедневные микротренировки, основанные на когнитивно-поведенческой терапии, которые помогают бороться с телефонной зависимостью, «запойным» просмотром сериалов и использованием приложений для знакомств.

По мнению Ройцхайм, эта проблема актуальна из-за того, что технологические гиганты «успешно строят свою бизнес-модель вокруг человеческого внимания».

Сейчас Ройцхайм гуляет и медитирует каждое утро, а также занимается йогой. Однако не всегда это давалось ей с легкостью. «Мне постоянно хотелось проверить сообщения или начать работать, — рассказывает она. — Затем я осознала, что это часть моей работы. И поскольку я предприниматель, вероятно, мой самый ценный актив — это образ мышления».

По данным App Annie, в 2020 году пользователи Android по всему миру проводили свыше четырех часов в день в телефоне — на 20% больше, чем в 2019 году.

В США и Европе были особенно популярны YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat и Netflix. При этом во время пандемии технологии заменили многие физические задачи, такие как общение с семьей, обучение и поход за продуктами.

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Чрезмерное использование смартфонов связывают с бессонницей и депрессией, а социальные сети привлекают пристальное внимание из-за противоречивых бизнес-моделей. К примеру, были опубликованы доказательства того, что Meta знала о негативном влиянии Instagram на психическое здоровье девочек-подростков и о недостатках своих алгоритмов.

Сейчас появляется все больше стартапов, которые хотят побороть это негативное влияние.

  • Приложение для повышения продуктивности Forest с 2015 года побуждает пользователей отложить телефон подальше, чтобы вырастить виртуальные деревья.
  • Сервисы для медитации Calm и Headspace Health недавно получили оценки в $2 и $3 млрд.

«Чем дольше вы используете практически каждое приложение на телефоне, тем больше денег оно зарабатывает», — рассказывает Адхам Бадр, сооснователь сервиса для повышения продуктивности Blloc. По его словам, показатели успеха в этой индустрии — это вовлечение и удержание.

Blloc — приложение для Android, которые организует телефон пользователя так, чтобы сократить его экранное время. Функция для общения Blloc объединяет мессенджеры и социальные сети. Благодаря этому, можно отвечать на сообщения, не открывая сами приложения, что снижает риск случайно увлечься просмотром контента.

Kin — еще один стартап, который пытается помешать технологическим гигантам захватить человеческое внимание. Платформа объединяет людей в закрытые круги, например семейные, дружеские и рабочие. Пользователь может входить в несколько кругов и выбирать, кому доступны его публикации.

Сооснователь Kin Майкл Коллетт считает, что любовь и чувство общности с теми, кто нам дорог, — неотъемлемая часть человеческой природы. «Доминирующие сейчас социальные сети не удовлетворяют эту потребность, — утверждает он. — Они предназначены для обеспечения массового взаимодействия и рекламных возможностей для третьих сторон».

По словам Майкла Шустера, партнера венчурной компании Speedinvest, в чей портфель входит Blloc, смартфоны — одна из основных инноваций последних 20 лет, однако за это время немногое изменилось. Он добавляет, что в сфере социальных сетей все же появляются новые модели. Например, те, что вознаграждают за внимание цифровой валютой.

«Никто не знает, как будет выглядеть нечто "новое", пока оно не появится, — говорит Шустер. — Но когда это наконец произойдет, сложно представить возвращение назад».

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Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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