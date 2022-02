Технологические гиганты зарабатывают на нашем внимании. Эти стартапы пытаются это исправить

Через десять лет то, как мы используем смартфоны сегодня, покажется столь же странным явлением, как курение в самолетах. Такой прогноз дает Кристина Ройцхайм, соосновательница берлинского стартапа Not Less But Better, который помогает людям контролировать их взаимодействие с технологиями.

Not Less But Better был основан в 2019 году. Он предоставляет ежедневные микротренировки, основанные на когнитивно-поведенческой терапии, которые помогают бороться с телефонной зависимостью, «запойным» просмотром сериалов и использованием приложений для знакомств.

По мнению Ройцхайм, эта проблема актуальна из-за того, что технологические гиганты «успешно строят свою бизнес-модель вокруг человеческого внимания».

Сейчас Ройцхайм гуляет и медитирует каждое утро, а также занимается йогой. Однако не всегда это давалось ей с легкостью. «Мне постоянно хотелось проверить сообщения или начать работать, — рассказывает она. — Затем я осознала, что это часть моей работы. И поскольку я предприниматель, вероятно, мой самый ценный актив — это образ мышления».

По данным App Annie, в 2020 году пользователи Android по всему миру проводили свыше четырех часов в день в телефоне — на 20% больше, чем в 2019 году.

В США и Европе были особенно популярны YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat и Netflix. При этом во время пандемии технологии заменили многие физические задачи, такие как общение с семьей, обучение и поход за продуктами.

Чрезмерное использование смартфонов связывают с бессонницей и депрессией, а социальные сети привлекают пристальное внимание из-за противоречивых бизнес-моделей. К примеру, были опубликованы доказательства того, что Meta знала о негативном влиянии Instagram на психическое здоровье девочек-подростков и о недостатках своих алгоритмов.

Сейчас появляется все больше стартапов, которые хотят побороть это негативное влияние.

Приложение для повышения продуктивности Forest с 2015 года побуждает пользователей отложить телефон подальше, чтобы вырастить виртуальные деревья.

Сервисы для медитации Calm и Headspace Health недавно получили оценки в $2 и $3 млрд.

«Чем дольше вы используете практически каждое приложение на телефоне, тем больше денег оно зарабатывает», — рассказывает Адхам Бадр, сооснователь сервиса для повышения продуктивности Blloc. По его словам, показатели успеха в этой индустрии — это вовлечение и удержание.

Blloc — приложение для Android, которые организует телефон пользователя так, чтобы сократить его экранное время. Функция для общения Blloc объединяет мессенджеры и социальные сети. Благодаря этому, можно отвечать на сообщения, не открывая сами приложения, что снижает риск случайно увлечься просмотром контента.

Kin — еще один стартап, который пытается помешать технологическим гигантам захватить человеческое внимание. Платформа объединяет людей в закрытые круги, например семейные, дружеские и рабочие. Пользователь может входить в несколько кругов и выбирать, кому доступны его публикации.

Сооснователь Kin Майкл Коллетт считает, что любовь и чувство общности с теми, кто нам дорог, — неотъемлемая часть человеческой природы. «Доминирующие сейчас социальные сети не удовлетворяют эту потребность, — утверждает он. — Они предназначены для обеспечения массового взаимодействия и рекламных возможностей для третьих сторон».

По словам Майкла Шустера, партнера венчурной компании Speedinvest, в чей портфель входит Blloc, смартфоны — одна из основных инноваций последних 20 лет, однако за это время немногое изменилось. Он добавляет, что в сфере социальных сетей все же появляются новые модели. Например, те, что вознаграждают за внимание цифровой валютой.

«Никто не знает, как будет выглядеть нечто "новое", пока оно не появится, — говорит Шустер. — Но когда это наконец произойдет, сложно представить возвращение назад».

Источник.