Как оформить личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и какие объекты можно строить на участке

Интерес к личному подсобному хозяйству, как к способу получения дохода в современной экономике не снижается. Аналогичные организации занимают немалую долю сельскохозяйственного рынка и поставляют жителям городов экологически чистые продукты. В статье расскажем, что такое ЛПХ, как его оформить и про плюсы и минусы такой формы деятельности.

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Что такое ЛПХ

С ростом числа городских жителей увеличивается спрос на плодоовощную, другую продукцию сельского хозяйства. Быстрый рост малого и среднего бизнеса открывает новые направления для предпринимателей, ведущих деятельность на личном участке земли.

Однако не только желание получать прибыль приводит к увеличению численности ЛПХ. Не все владельцы выращивают продукцию на продажу. Некоторые из них трудятся на земле, чтобы обеспечить себя и свою семью натуральными продуктами. Учитывая тенденцию к росту количества таких людей, можно предполагать дальнейшее развитие этого сектора экономики.

Личным подсобным хозяйством называется форма хозяйственной деятельности на своем или взятом в аренду земельном участке.

Для получения прибыли в ЛПХ подходят:

Выращивание овощной и фруктовой продукции, зелени, цветов, зерновых.

Разведение домашнего скота и птиц.

Обустройство пасеки для добычи и продажи меда и сопутствующих продуктов пчеловодства.

Разводить коров и другой крупный рогатый скот в личном подсобном хозяйстве считается малоэффективным занятием из-за больших расходов на корма и содержание коровника. Некоторые владельцы земель ЛПХ пробуют организовать на них производство биогумуса. Но этого удобрения нет в перечне продукции, не облагаемой налогом. Поэтому для открытия такого предприятия в личном подсобном хозяйстве надо заводить ИП.

Типы ЛПХ

Личное подсобное хозяйство можно организовать разными способами, такими как:

Семейное предприятие. Становится распространенным типом ЛПХ. Располагается на своем земельном участке и используется для возделывания садово-огородных и сельскохозяйственных культур, выращивания на мясо домашнего скота и птицы. Полученные продукты идут на питание семьи, а излишки продаются. Дачное подсобное производство. Его организуют при загородных домах для выращивания овощей, плодовых деревьев, мелкого домашнего скота и птицы. Садоводческое подсобное хозяйство. Его создают для посадки фруктовых деревьев и кустарников. Животноводческое ЛПХ. Представляет собой ферму, где производят мясо, молоко, яйца и шерсть. Продукты используют для питания семьи, а излишки приносят дополнительную прибыль после продажи.

Критерии выбора участка под личное подсобное хозяйство

Выбирая место под участок для ведения личного подсобного хозяйства, будущему собственнику надо обратить внимание на следующие аспекты:

Климатические особенности района, где находится земля. У овощных и плодовых культур, сельскохозяйственных животных и птиц разные предпочтения в температурном режиме, периодичности выпадения осадков, количестве солнечного света. Поэтому лучше заранее определить, какими видами деятельности стоит заниматься в ЛПХ, и в соответствии с ними выбирать участок. Качество почвы. Для высокого урожая плодородность земли играет важную роль. Перед покупкой участка лучше сделать экспертизу на наличие в почве полезных и питательных компонентов. Доступность водных ресурсов для полива. Нормальное развитие растений невозможно без достаточного количества влаги. Поэтому владельцы ЛПХ рекомендуют узнать глубину залегания грунтовых вод для обустройства скважины, определить возможность установки системы орошения. Близость к транспортной инфраструктуре. Хорошие дороги — залог быстрой доставки удобрений, сельскохозяйственного инвентаря и вывоза излишков урожая. Местное законодательство. Власти отдельных областей запрещают или ограничивают некоторые виды деятельности. Планируя организовать производство в личном подсобном хозяйстве, лучше узнать о них заранее, чтобы не попасть под штрафы и другие санкции.

Целевая аудитория личного подсобного хозяйства

Организация личного подсобного хозяйства заинтересует следующие категории граждан:

Любителей активного отдыха на природе. В ЛПХ они смогут совместить свои интересы с работой на приусадебном участке. Приверженных к здоровому образу жизни. На своей земле они будут выращивать продукты без химических добавок и вредных удобрений. Экологически сознательных потребителей. Они займутся сельхозпроизводством, которое оставляет минимальный экологический след. Еда будет выращиваться с применением ресурсосберегающих технологий. Стремящихся сэкономить. Производство продуктов своими руками сократит расходы на питание. Имеющих интересы в области сельского хозяйства. Уход за животными и выращивание растений могут стать хобби во время работы в ЛПХ.

Налогообложение ЛПХ

Собственники личных подсобных хозяйств, продающие излишки произведенной продукции, не оформляют юридическое лицо и не становятся самозанятыми.

Ведение ЛПХ не относится к предпринимательству при выполнении следующих норм:

Размер земельного надела не превышает установленную федеральным и местным законодательством. Продукция, которая продается владельцем личного подсобного хозяйства, выращена здесь же, что подтверждают справки, которые выданы в местном муниципалитете. Собственник работает на земле ЛПХ без помощи наемных сотрудников.

Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется, то собственник переходит в категорию предпринимателей и регистрируется в качестве фермера или самозанятого.

Что можно строить на землях ЛПХ

В ст. 7 Земельного кодекса РФ приведена классификация участков в соответствии с их целевым назначением.

Согласно документу, земли могут принадлежать таким категориям:

Сельскохозяйственным. Относящимся к населенному пункту. Причисленным к промышленным, энергетическим, транспортным, телекоммуникационным, оборонным, воздушно-космическим и другим специальным предприятиям. Особо охраняемым. Лесным. Водным. Запасным.

Узнавать о категории участка земли надо на портале Росреестра через бесплатный сервис «Публичной кадастровой карты».

Перед оформлением личного подсобного хозяйства владельцы получают сведения о виде разрешенного использования, или ВРИ. Этот классификатор определяет, чем можно заниматься на участке и какие постройки на нем допускается возводить. Перечень ВРИ располагается на портале Росреестра и утвержден приказом по ведомству № П/0412 от 10.11.2020.

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Размер участка земли под ЛПХ составляет от 0,1 до 0,5 Га. Правительства субъектов России имеют право увеличивать площадь участка под личное подсобное хозяйство до 5 раз.

Согласно Федеральному закону №119 от 01.05.2016 года, эти нормы не применяются к землям, которые относятся к следующим российским регионам:

Дальневосточному,

Арктическому,

Северному.

Если общий размер участка личного подсобного хозяйства больше, чем разрешают нормативные акты, то владельцу нужно выполнить такие действия:

Зарегистрироваться в качестве ИП или крестьянско-фермерского кооператива.

Приступить к отчуждению лишней земли.

Вести личное подсобное хозяйство допустимо на землях 2 видов:

Приусадебных, которые расположены внутри границ поселений.

Полевых, находящихся вне его пределов.

Возведение построек на землях ЛПХ регламентирует ст. 4 Федерального закона №112 «О личном подсобном хозяйстве». Если участок размещен в перечне приусадебных, то на нем разрешается постройка жилого здания и сельскохозяйственных сооружений.

Можно прописаться в доме, который расположен на земле приусадебного подсобного хозяйства. Его возводят аналогично регламенту, установленному для индивидуального жилья. То есть в нем не может быть более 3 надземных этажей общей высотой 20 м. Дом должен делиться на жилые и вспомогательные помещения.

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На полевых землях возведение капитальных зданий запрещено. Здесь разрешена постройка временных сооружений без фундамента — хлевов, загонов, стойл, теплиц или сараев. Зарегистрировать постоянное место жительства на таких участках нельзя.

Как получить земли ЛПХ

Оформить права собственника на новый надел земли под личное подсобное хозяйство или его аренду можно с помощью следующих действий:

Посетить администрацию поселения, где предполагается создать ЛПХ. Подать заявление с указанием личных данных, размера участка, оснований для получения его в собственность. Приложить к нему сведения об уже имеющихся во владении землях. Обратиться в проектную организацию для составления плана участка земли. Передать его в исполнительный комитет для утверждения границ земель ЛПХ. Дождаться распоряжения главы муниципалитета о том, что участок передали собственнику и перевели в категорию ЛПХ. Передать бумаги сотрудникам кадастровой палаты, которые составят паспорт и присвоят участку номер. Зарегистрировать права собственника земли в регистрационной палате муниципалитета.

Для получения надела под личное подсобное хозяйство претенденту надо прописаться в той местности, где находится земля.

Безвозмездно получить землю под ЛПХ по российским законам могут такие категории граждан:

многодетные с более чем 3 детьми.

получившие участок в пользование и обрабатывающих его в течение 5 лет.

Как оформить ЛПХ

Сначала нужно найти участок, подходящий под нормативы земель ЛПХ, если его нет в собственности. Правоустанавливающим документом для подтверждения собственности считается похозяйственная книга согласно Земельному кодексу РФ. Чтобы переоформить свой участок в категорию земель ЛПХ, требуется корректировка в ней следующей информации:

Данных паспортов собственника личного подсобного хозяйства и его родственников.

Сведений о количестве голов домашнего скота и птицы, имеющихся в ЛПХ.

Кадастрового номера участка из выписки Росреестра.

Перечня техники, занятой в сельскохозяйственном производстве.

Заказать выписку из похозяйственной книги можно в районной администрации района, в ведении которой располагается земля ЛПХ после уплаты государственной пошлины. Срок оформления составляет 20 дней с момента обращения.

Плюсы и минусы ЛПХ

К преимуществам создания личного подсобного хозяйства владельцы относят:

Простоту открытия без регистрации юрлица.

Отсутствие отчетности по налогам, когда бухгалтерию ведут на основании сведений, которые подает собственник для записи в похозяйственной книге.

Льготы от государства в форме освобождения от уплаты НДФЛ, скидок по налогу на сельскохозяйственную технику.

Самостоятельность в принятии решения об уплате взносов на пенсионное обеспечение.

Среди недостатков ЛПХ собственники земли отмечают:

Ограничение по максимально допустимой площади участка.

Отсутствие государственного субсидирования и льготного кредитования.

Запрет на отдельные виды работ, которые подлежат обязательной сертификации.

Собственники личных подсобных хозяйств 1 раз в году перечисляют только земельный налог, который не превышает 0,3% от кадастровой стоимости участка. Если на земле ЛПХ построено жилье, то за него тоже платят ежегодный имущественный сбор.

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