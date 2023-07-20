Почему людям нравится делиться своим местоположением

Молодые люди все чаще раскрывают свое местоположение, чтобы следить за ним или демонстрировать близким (а иногда и просто знакомым), создавая развивающуюся культуру вокруг таких приложений, как Find My Friends. Для многих это скорее положительный опыт, но эксперты по конфиденциальности предупреждают о рисках.

Согласно данным опроса Harris Poll за 2022 год, проведенного New York Times среди американцев, почти у 80% людей время от времени активируется функция совместного использования местоположения, а у 16% она включена постоянно.

«Это мера предосторожности, и я жалею, что не предприняла ее раньше, — говорит 30-летняя Келси Кинг, которая в прошлом месяце начала делиться своим местоположением примерно с дюжиной друзей.

Кинг, которая живет в районе Большого Торонто, ранее делилась своим местоположением на разовой основе, например, если бы она отправлялась в поход в одиночку. Она обновила настройки после того, как начала получать тревожащие сообщения в социальных сетях от мужчины, который увидел ее в приложении для знакомств.

Разные группы могут делиться местоположением по разным причинам.

Среди друзей это может укрепить связь и создать чувство ответственности друг перед другом — особенно это справедливо для поколения Z. Для родителей и детей это может привнести жизненно важное чувство безопасности.

Приложение Find My Friends было запущено в 2011 году и позволяет поделиться локацией «на час», «до конца дня» или «на неопределенный срок». Пользователь может прекратить делиться местоположением в любое время, а также временно отключить функцию.

В июне Apple анонсировала новую функцию Check In, которая появится осенью в iOS 17, и позволит пользователю сообщить друзьям, когда он доберется до места назначения.

Если пользователь не появится в заявленном пункте назначения, выбранным контактам будет отправлено их местоположение, уровень заряда батареи, статус сотовой связи и время последней активности.

В этой области есть и другие приложения от таких компаний, как Google, а также Life360 и SoSecure от ADT Security Services.

Сам по себе обмен информацией о местоположении должен быть безопасным, и Apple, как правило, имеет строгие настройки местоположения, защищенные от конфиденциальности, говорит Дженнифер Кинг, научный сотрудник по вопросам конфиденциальности и политики данных в Стэнфордском институте искусственного интеллекта, ориентированного на человека.

Однако люди могут недобросовестно ей распорядиться.

Потребители часто не понимают, какие последствия может повлечь новый цифровой сервис, особенно когда использовать его удобно, заманчиво и, в случае обмена местоположением, весело.

В начале 2000-х годов, когда был запущен Facebook*, люди отчаянно стремились общаться друг с другом — только для того, чтобы быть ослепленными десятилетия спустя, когда Facebook* столкнулся со скандалами из-за того, как он собирал, хранил и делился пользовательской информацией с другими.

Тенденция делиться местоположением может изменить социальную динамику. Когда кто-то делится своим местоположением, он ожидает, что получатель в ответ сделает то же самое.

Дженнифер Кинг сравнивает совместное использование местоположения с тем, как подростки меняются паролями, проявляя привязанность и близость в цифровой форме, назвав это «формой сочувствия».

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В некоторых ситуациях длительный обмен информацией о местоположении может создать дилемму, сродни поддержанию связи в соцсети с забытыми школьными друзьями.

«Большинство людей, вероятно, не будут заглядывать в телефон, чтобы посмотреть, где находятся их друзья, и подсматривать за ними. Но среди них может оказаться человек с плохими намерениями, о чем вы и не подозревали» —, говорит Джейсон Келли, директор по активизму Electronic Frontier Foundation.

20-летняя Амелия Фитцпатрик и около дюжины ее подруг регулярно присматривают друг за другом, когда кто-то возвращается домой поздно вечером или идет на свидание с кем-то новым.

Но то же приложение вызвало напряженность в отношениях между Фитцпатрик и бывшим бойфрендом, который думал, что она лжет всякий раз, когда ее местоположение не обновлялось немедленно.

«В конце концов я просто сказала ему: "Если это вызовет так много проблем между нами, я не думаю, что нам следует дальше делиться нашими местоположениями"», — сказала Фитцпатрик, который живет в Уэст-Честере, штат Пенсильвания.

«В какой-то момент вы, вероятно, захотите разорвать некоторые из этих связей», — объясняет Дженнифер Кинг.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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