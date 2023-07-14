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Истории

Новый аналог Instagram*: как работает фотодневник для друзей Retro

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Прошлой весной Натан Шарп и Райан Олсон покинули Meta* и сосредоточились на том, чтобы создать цифровое пространство для друзей, а не для инфлюенсеров. В результате получилось приложение для обмена фотографиями Retro. Рассказываем, чем оно выделяется среди подобных сервисов.

Новый аналог Instagram*: как работает фотодневник для друзей Retro

Как и другие новые приложения для обмена фотографиями, Retro отличается от Instagram* некоторыми ограничениями.

  • Профили приватны по умолчанию: для подписки нужно отправить запрос.
  • Пользователям предлагают сначала поделиться выбранными фото из галереи на телефоне — только после этого можно просматривать чужие снимки.
  • Альбомы группируются по неделям, и отсчет идет с начала галереи на телефоне.
  • Снимки, сделанные более чем четыре недели назад, скрыты, а для их просмотра друзьям нужен приватный ключ.
  • На данный момент в приложении нет фильтров для фото, а длина видео ограничена 60 с.

Приложение доступно в App Store, а чтобы скачать его на Android, нужно присоединиться к списку ожидания. В дальнейшем может появиться премиум-версия с более продвинутыми функциями.

Фото в тексте: Retro

Согласно сайту Lone Palm Labs, разработчика Retro, его создали всего четыре человека. Все они, в том числе оба основателя, ранее работали в Meta*.

  • Натан Шарп (сооснователь и генеральный директор Lone Palm Labs) в течение нескольких лет был директором по управлению продуктами, такими как Instagram Stories*, Facebook Dating* и Facebook Groups*.
  • Райан Олсон (сооснователь и технический директор Lone Palm Labs) почти семь лет был техническим директором и главным инженером Instagram*.

Компания привлекала венчурный капитал, но Шарп и Олсон не раскрывают точную сумму.

Фото в тексте: Retro

Оба работали в Instagram*, когда приложение запустило Stories — публикации, исчезающие спустя сутки. Эта концепция частично вдохновила их на Retro.

Фото в тексте: Retro

За последние 10 лет инфлюенсеры вытеснили друзей из ленты Instagram* — Шарп считает, что именно это создало пространство для приложений, подобных Retro.

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«Instagram* стал скорее местом для развлечений, — говорит он. — И там по-прежнему очень интересно. Нам до сих пор нравится Instagram*. Но досадно, что мы меньше видим там наших друзей».

Фото в тексте: Retro

Но новинкам не гарантирован успех, и поучительный пример тому — BeReal. Приложение, запущенное в 2020 году, позволяет публиковать фотографию только раз в день в случайно выбранное время. Этой весной количество ежедневных пользователей BeReal упало на 61% с пикового значения — до менее чем 6 млн.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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