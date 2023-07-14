Новый аналог Instagram*: как работает фотодневник для друзей Retro

Прошлой весной Натан Шарп и Райан Олсон покинули Meta* и сосредоточились на том, чтобы создать цифровое пространство для друзей, а не для инфлюенсеров. В результате получилось приложение для обмена фотографиями Retro. Рассказываем, чем оно выделяется среди подобных сервисов.
Как и другие новые приложения для обмена фотографиями, Retro отличается от Instagram* некоторыми ограничениями.
- Профили приватны по умолчанию: для подписки нужно отправить запрос.
- Пользователям предлагают сначала поделиться выбранными фото из галереи на телефоне — только после этого можно просматривать чужие снимки.
- Альбомы группируются по неделям, и отсчет идет с начала галереи на телефоне.
- Снимки, сделанные более чем четыре недели назад, скрыты, а для их просмотра друзьям нужен приватный ключ.
- На данный момент в приложении нет фильтров для фото, а длина видео ограничена 60 с.
Приложение доступно в App Store, а чтобы скачать его на Android, нужно присоединиться к списку ожидания. В дальнейшем может появиться премиум-версия с более продвинутыми функциями.
Фото в тексте: Retro
Согласно сайту Lone Palm Labs, разработчика Retro, его создали всего четыре человека. Все они, в том числе оба основателя, ранее работали в Meta*.
- Натан Шарп (сооснователь и генеральный директор Lone Palm Labs) в течение нескольких лет был директором по управлению продуктами, такими как Instagram Stories*, Facebook Dating* и Facebook Groups*.
- Райан Олсон (сооснователь и технический директор Lone Palm Labs) почти семь лет был техническим директором и главным инженером Instagram*.
Компания привлекала венчурный капитал, но Шарп и Олсон не раскрывают точную сумму.
Фото в тексте: Retro
Оба работали в Instagram*, когда приложение запустило Stories — публикации, исчезающие спустя сутки. Эта концепция частично вдохновила их на Retro.
Фото в тексте: Retro
За последние 10 лет инфлюенсеры вытеснили друзей из ленты Instagram* — Шарп считает, что именно это создало пространство для приложений, подобных Retro.
«Instagram* стал скорее местом для развлечений, — говорит он. — И там по-прежнему очень интересно. Нам до сих пор нравится Instagram*. Но досадно, что мы меньше видим там наших друзей».
Фото в тексте: Retro
Но новинкам не гарантирован успех, и поучительный пример тому — BeReal. Приложение, запущенное в 2020 году, позволяет публиковать фотографию только раз в день в случайно выбранное время. Этой весной количество ежедневных пользователей BeReal упало на 61% с пикового значения — до менее чем 6 млн.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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