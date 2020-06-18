«Мы находимся в состоянии повышенной готовности»: основательница сети коливингов Log Inn рассказала о конфликте с арендодателями

Создательница московской сети коливингов Log Inn Алла Цытович рассказала Rusbase о конфликте с владельцами помещения одного из своих объектов. Цытович отметила, что коливинг находится под угрозой выселения. Мы узнали детали конфликта и спросили мнение юриста.

Алла Цытович — финансист с тридцатилетним стажем. Она занимала руководящие должности в «Банке Москвы», «Дельта Кредите», «МДМ Банке». В 2014 году Цытович стала председателем правления Юниаструм банка, который через три года присоединился к банку «Восточный». Сейчас Цытович входит в совет директоров банка «Восточный».

Алла Цытович

В 2017 году Цытович занялась собственным бизнесом и основала сеть коливингов Log Inn. Коливинги — формат совместного проживания, микс коворкинга и жилья. Как правило, место в коливинге арендуют на длительный срок.

Под брендом Log Inn в Москве работают три коливинга. Как рассказала Алла Цытович, первый коливинг сети — на Краснопрудной улице — оказался под угрозой выселения.

Владелица сети Log Inn арендовала помещение в сентябре 2018 года. Основная сфера деятельности юрлица, которое в сделке представляло интересы Цытович, — оказание гостиничных услуг. Цель аренды — размещение хостела, мини-гостиницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в указе от 5 марта 2020 года ввел в городе режим повышенной готовности на фоне распространения коронавируса. В апреле Цытович обратилась к собственникам помещения с просьбой об отсрочке арендных платежей из-за пандемии.

Что попросила основательница коливинга:

полную отсрочку арендной платы за 2020 год, начиная с момента введения режима повышенной готовности и на весь срок его действия;

отсрочку 50% арендной платы c даты окончания действия режима повышенной готовности и до 1 октября 2020 года;.

возможность погашения возникшей из-за отсрочки задолженности равными платежами не чаще одного раза в месяц и в размере, не превышающем 50% ежемесячной арендной платы. Срок выплаты задолженности — с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года.

Эти льготы для арендаторов нежилых помещений предусмотрены в законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 1 апреля 2020 года, а также постановлении правительства РФ от 3 апреля 2020 года.

«Мой бизнес серьезно пострадал из-за эпидемии коронавируса. Мы воспользовались мерами поддержки, которые предлагает правительство: беспроцентным кредитом на зарплату, отсрочкой налогов, в процессе получение субсидии от столичных властей. Но мы не можем воспользоваться основной льготой, положенной по закону — отсрочкой аренды. Больше того, арендодатель пытается нас выселить», — рассказывает основательница сети коливингов Log Inn.

По словам Цытович, арендодатели не ответили на ее обращение. При этом они прислали ей письмо о расторжении договора аренды с требованием освободить помещение до 11 июня. Еще собственники сообщили, что нашли нового арендатора.

«Другого арендатора хотят заселить в помещение, раскрученное и полностью оборудованное за мой счет. За время аренды общий объем вложений в коливинг составил 12 млн рублей», — говорит Цытович.

Как утверждает Цытович, она пыталась урегулировать все споры во внесудебном порядке, но была вынуждена обратиться в суд..Кроме того, предпринимательница наняла частное охранное агентство.

«Мы не знаем, что будет дальше, но находимся в состоянии повышенной готовности», — говорит Цытович.

Она добавляет, что коливинг работает, в нем живут постояльцы.

Мнение юриста: действия арендодателей неправомерны

Rusbase попросил дать правовую оценку ситуации адвоката Наталию Власову из «Республиканской коллегии адвокатов» города Москвы. Вот ее комментарий:

Действия арендодателей неправомерны, попытки злоупотребления правом очевидны. Арендатор использует помещение в целях, предусмотренных договором аренды — оказание гостиничных услуг.

Согласно постановлению правительства РФ от 3 апреля 2020 года, гостиничный бизнес входит в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей экономики.

Арендаторы из пострадавших отраслей экономики имеют право на отсрочку арендных платежей независимо от формы собственности. Как мы понимаем из пояснений арендатора, он направил арендодателям письмо с просьбой заключить допсоглашение к договору аренды о предоставлении отсрочки.

Арендатор просит об условиях, которые соответствуют требованиям, утвержденным правительством РФ. Таким образом, арендатор действует законно и обоснованно.

По информации арендатора, он не получил ответ на письмо об отсрочке арендных платежей. От заключения дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения арендодатели уклоняются. Однако утвержденные правительством условия и сроки отсрочки действуют для допсоглашений к договору аренды независимо от даты заключения таких соглашений.

Верховный суд РФ уже дал несколько разъяснений на случай, если арендодатель отказывается заключать дополнительное соглашение о предоставлении отсрочки.

Арендодатель обязан заключить допсоглашение об отсрочке арендной платы в течение 30 дней со дня обращения арендатора. Более того, именно арендодатель обязан сообщить арендатору о наличии у того права на отсрочку.

Верховный суд РФ пояснил, что если арендодатель не выполняет эти обязанности, арендатор автоматически получает отсрочку.

Отсрочка также считается предоставленной, если арендодатель:

необоснованно уклонился от заключения дополнительного соглашения;

своим поведением дал арендатору основания полагать, что предоставит отсрочку;

не выдвигал возражений против выплаты арендатором арендной платы с учетом предоставленной отсрочки.

Если арендодатели уклоняются от заключения допсоглашения, его можно оформить через суд. Статья 445 Гражданского кодекса РФ предусматривает заключение договора в обязательном порядке.

Если арендодатели предпримут какие-либо незаконные действия и будут препятствовать использованию жилого помещения, арендатор может потребовать возмещения убытков.

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