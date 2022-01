Как одиночество влияет на креативность?

По результатам совместного исследования The Drum и Adobe, 47% считают, что качество творческой работы улучшилось благодаря работе на дому. Но столько же не согласились. Только 16% отметили, что они не могут эффективно работать из дома, и около 56% ожидают, что в будущем будут работать в основном из дома.

Так действительно ли время в одиночестве способствует творчеству? Или стоит отправлять творческих людей обратно в офис, как бы они не сопротивлялись?

Прежде дать ответ, изучим еще несколько выводов.

Люди, предпочитающие одиночество, часто более креативны

Несмотря на опыт великих творцов, те, кто избегает компании, все еще сталкиваются со стигматизацией, особенно на рабочем месте.

Но, согласно исследованию Университета Буффало, социальная замкнутость положительно коррелирует с креативностью — за исключением случаев, когда причина замкнутости не связана со страхом (то есть застенчивостью или избеганием коллег).

«На протяжении многих лет необщительность характеризовалась как относительно мягкая форма социального отчуждения. Но, учитывая новые результаты, связывающие это с творчеством, мы считаем, что нелюдимость можно лучше охарактеризовать как потенциально полезную форму социального отчуждения», — отмечает Джули Боукер, адъюнкт-профессор психологии Университета Буффало.

Эстер Бухгольц, автор книги The Call of Solitude, отмечает, что время в одиночестве дает энергию для жизни.

«Творческие решения требуют времени наедине с собой. Это необходимо для того, чтобы бессознательное могло обрабатывать и разрешать проблемы. Другие вдохновляют нас, информация питает нас, практика улучшает нашу производительность, но нам нужно спокойное время, чтобы разобраться во всем, сделать новые открытия, найти оригинальные ответы», — считает она.

Согласно исследованию Adobe, 74% респондентов заявили, что креативная деятельность их компании не пострадала из-за работы на дому. Если некоторые предпочитают трудиться удаленно, почему бы не позволить им это? Это также поможет творческим специалистам избегать нежелательных отвлекающих факторов.

Изменение контекста мешает погрузиться в работу

Каждому знакома ситуация, когда вы пытаетесь уложиться в дедлайн, а коллега из отдела продаж срочно просит помочь с крошечной услугой для клиента. Стоит только вернуться к первоначальной задаче, как настанет время для совещания отдела. В конце концов, то, что могло бы занять два часа сосредоточенной работы, растягивается на восемь часов из-за необходимости переключаться между основной задачей и случайными отвлекающими факторами.

У Кэла Ньюпорта, сторонника целенаправленной работы и автора книги «Глубокая работа», есть для этого термин — остаток внимания.

«Каждый раз, когда вы переключаете внимание с одной цели на другую, а затем обратно, за это приходится расплачиваться. Если вы постоянно ”быстро проверяете" различные устройства и почтовые ящики, вы, по сути, держите себя в состоянии постоянного остатка внимания, что ужасная идея для того, кто использует свой мозг, чтобы зарабатывать на жизнь», — считает Ньюпорт.

Творческие специалисты, которые работали на дому, реже с этим сталкивались. Как следствие, они смогли увеличить свою производительность. В ходе исследования Drum и Adobe целых 67% респондентов сообщили, что дома им приходится меньше прерываться.

Творческая работа нелинейна

Согласно исследованию, «работа особенно нелинейна для креативных людей, поэтому наличие дополнительного свободного пространства и различных источников вдохновения оказало положительное влияние на их творческий результат и качество работы».

Научные исследования показали, что у нас больше шансов испытать приступ вдохновения в душе или во время какого-то монотонного занятия.

Одна из версий заключается в том, что, пока вы погружены в проблему, задействована область префронтальной коры (часть мозга, связанная с решениями, целями и поведением), а «сеть режима по умолчанию» отключена.

Но при выполнении монотонных действий префронтальная кора расслабляется, поскольку мозг переходит в «режим автопилота». Он переключается в режим «блуждания», создавая творческие связи, которые осознанный разум просто не смог бы предложить.

В панельной дискуссии под названием Creatives reveal their ‘New Era Resolutions Дженнифер Хаяши, заместитель директора по дизайну в We Are Social, отметила, что сокращение офисного времени помогло ей работать творчески.

«Я люблю кататься на роликовых коньках, и в процессе я черпаю много идей. Во время поездок на работу я тоже могла бы придумывать идеи, но теперь у меня есть другой источник вдохновения, и это потрясающе», — отмечает Хаяси.

Творчество нельзя привязать к расписанию.

Вдохновение не всегда приходит в стандартные рабочие часы. По словам Джона Митчелла, соучредителя и директора по культуре Good Culture, руководители, навязывающие культуру презентеизма и контролирующие время сотрудников, только вредят мотивации.

Читайте по теме: Презентеизм в эпоху пандемии: почему мы боимся брать больничный

«С пандемией было утрачено чувство контроля над временем людей. Оказалось, что до тех пор, пока они добиваются результатов, не имеет значения, как они распоряжаются своим графиком. Это дало людям автономию и свободу больше инвестировать в культуру и бизнес», — отмечает Митчелл.

Есть причина отказаться от фиксированного рабочего времени в пользу творчества. По словам Скотта Барри Кауфмана и Кэролин Грегуар, авторов книги Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind, творческие люди работают лучше всего, когда это происходит в удобное для них время.

«Зачастую креативные люди определяют, в какое время их разум начинает работать, и соответствующим образом организуют свои дни», — отмечает Грегуар. Позвольте творческим сотрудникам свободно определять свой график, пока они находятся на верном пути к работе.

Преимущества мозгового штурма

Мы все боимся сидеть на собраниях, которые тянутся часами. По результатам опроса, до пандемии 67% сотрудников считали, что совещания отвлекают их от реальной работы. Избежать этого в офисе было невозможно. Некоторые продолжали придерживаться этого мышления, используя Zoom или Teams, чтобы постоянно следить за сотрудниками, к их большому неудовольствию.

Но когда дело доходит до решения сложных проблем, обмен идеями с коллегами может не только открыть новые перспективы, но и помочь укрепить связь между членами команды — то, чего многим так не хватало во время пандемии.

«Мозговой штурм можно использовать просто чтобы сплотить сотрудников, что, в свою очередь, может снизить текучесть кадров и повысить приверженность», — пишет Дэвид Хеннингсен из Университета Северного Иллинойса.

Его группа также исследовала, как часто сотрудники обращаются к идеям коллег, подкрепляют их и развивают. Выяснилось, что это больше свойственно сплоченным командам.

Задача руководителя здесь состоит в том, чтобы для некоторых определить баланс между временем наедине и работой в команде, а также следить, чтобы все принимали участие в мозговом штурме.

Элис Уоткинсон, старший креативный директор Innocent Drinks, отмечает, что у организаций должны быть ресурсы и подготовка, чтобы помочь интровертам.

«Для интровертов удаленная работа открывает много возможностей. Но когда в видеозвонке много людей, и вы хотите, чтобы они поделились своими идеями и мнениями, для интровертов это довольно сложно. Поэтому мы попытались понять, как помочь всем, используя чат или электронную доску», — отмечает Уоткинсон.

У интроверта могут быть отличные идеи, но при личном общении он может постесняться рассказать о них. Однако с помощью онлайн-инструментов для совместной работы, таких как Slack, Discord и электронные доски, где общение основано на тексте, интроверты могут быть более настойчивыми в своих идеях. Задача организации — обеспечить правильные инструменты и бесперебойную связь.

Так что подойдет креативным специалистам — офис или удаленная работа?

Барт Ван де Виле, главного консультанта по решениям в Adobe, считает, что будущее за гибридной системой. По его словам, офис должен быть настолько хорош, удобен и интересен, чтобы вдохновлять работать как можно лучше.

Если вы решите работать из дома, убедитесь, что располагаете всеми нужными инструментами, чтобы отсутствие в офисе было незаметным и не влияло на качество работы.

Технологии сыграли решающую роль в преобразовании работы из офиса в работу на дому. Исследование показало, что, хотя многие маркетологи были рады работать из дома, около 53% считали, что это усложняет сотрудничество. Среди креативных специалистов этот показатель вырос до 70%.

Очевидно, что гибридные рабочие структуры, учитывающие творческие предпочтения отдельных людей, станут шагом вперед. Вне зависимости от выбранного формата используйте правильные процессы и технологии, чтобы обеспечить доступ для всех.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash