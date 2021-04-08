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Истории

Проект MicroSalt создал новую форму соли, чтобы сократить ее потребление

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Мы не понимаем, сколько соли употребляем, пока не начинаем читать состав продуктов. MicroSalt изменила формулу соли таким образом, чтобы ее требовалось меньше. Сейчас проект запустил краудфандинговую кампанию и планирует расширить присутствие на рынке.

Проект MicroSalt создал новую форму соли, чтобы сократить ее потребление

Вот как компания описывает свой продукт.

  • Частица-носитель покрывается нанокристаллами соли размером 0,2-0,6 микрона.
  • Носитель (обычно мальтодекстрин) — это молекула, к которой крепятся маленькие кристаллы соли. Связь с носителем обеспечивают электростатические силы.
  • При употреблении MicroSalt® растворяется практически мгновенно благодаря небольшому размеру кристаллов, что обеспечивает аутентичный соленый вкус.

MicroSalt заявляет, что его продукт может добавить столько же вкуса, сколько и поваренная соль, хотя содержит на 50% меньше натрия. Компания выпустила собственную линию картофельных чипсов, произведенных при помощи собственной технологии SaltMe!. Однако ее основной бизнес — продажа соли в качестве ингредиента другим производителям фасованных продуктов.

В компании говорят, что MicroSalt лучше прочих товаров с пониженным содержанием натрия, поскольку в них используется хлорид калия. Но это не то же, что соль, и у этого вещества другой вкус. MicroSalt же использует именно поваренную соль, просто в другой форме.

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Подход MicroSalt к сокращению потребления соли аналогичен тому, как DouxMatok снижает потребление сахара. Компания создает «более эффективный» сахар, связывая его с кремнием, из-за чего он лучше растворяется на языке. Так в готовке можно использовать на 40% меньше сахара.

Чипсы SaltMe можно купить онлайн по цене примерно в $20 за упаковку из шести пакетиков по 5 унций (около 140 г). Они также представлены в 71 магазине на северо-востоке США и в Техасе. Хотя это немного дороже, чем пачка Lays, цена SaltMe, похоже, соответствует другим специализированным чипсам на рынке.

На момент написания статьи MicroSalt привлекла с помощью краудфандинга более $380 тысяч из целевых $750 тысяч. В 2021 году MicroSalt планирует выйти в Мексику и Латинскую Америку, а в 2023 году — в Азию. Компания говорит, что уже разрабатывает новую версию продукта, которая будет содержать на 80% меньше соли.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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