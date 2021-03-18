От блокчейна до AR: технологические тренды, которые меняют пищевую промышленность

Сейчас — самое подходящее время для инвестиций в FoodTech-стартап или создания собственной компании. По прогнозам, в 2021 году выручка в сегменте онлайн-доставки еды составит $151,526 млрд. Кроме этого, пищевой промышленности предстоит решить и глобальные проблемы, связанные с экологией и ростом населения планеты. Рассказываем, за какими технологическими трендами в отрасли стоит следить.

Быстрое развитие технологий меняет даже такую базовую сферу нашей жизни, как питание. Окружающий мир становится динамичным, прозрачным и персонализированным, и потребитель ожидает того же от еды.

Факторы роста инвестиций в FoodTech

По оценке Ernst and Young, тенденции расходов потребителей свидетельствуют о готовности платить за инновации в области продуктов питания, которые могут удовлетворить растущие потребности в удобстве, здоровье и низком воздействии на окружающую среду. Сейчас инновационные проекты могут извлечь выгоду из запросов рынка и быстро вырасти.

Среди потребителей все больше молодых, городских профессионалов, и для них все важнее становится экологичность, ЗОЖ и свежесть продуктов.

Пищевая промышленность стремится приспособиться к меняющимся временам, более здоровому пищевому поведению, а также сделать цепочку производства продуктов прозрачнее.

Технологии, влияющие на развитие FoodTech

1. Блокчейн

Приложения на базе блокчейна помогут усилить управление продуктами питания, отслеживая и регистрируя транзакции для поддержания безопасности и качества пищевой промышленности. Технология также помогает обеспечить прозрачность бренда и управлять большими данными.

Вот как блокчейн формирует новую экосистему в сфере пищепрома.

IBM сотрудничала с Raw SeaFoods для отслеживания морепродуктов с помощью технологии блокчейна. Таким образом возможно отслеживать весь путь продуктов питания — от фермы до магазинов. Это не только предотвращает обман и контрафакт, но и гарантирует более высокую безопасность в производстве.

Мобильные приложения используют технологию блокчейн для борьбы с поддельными молочными продуктами. Китайский стартап Walimai разрабатывает собственную радиочастотную идентификацию (RFID) на базе антиконтрафактной этикетки, предоставляя клиентам всю необходимую информацию, гарантирующую подлинность и надежность продукта.

2. AR и VR

С появлением технологий дополненной и виртуальной реальности привлекательные изображения продуктов теряют свою значимость. Гораздо важнее, чтобы продукты были понятны. Когда заказ делается с помощью AR и VR, потребитель делает выбор в пользу того или иного блюда исходя из кухни, к которой оно относится.

Технология также помогает заполнить разрыв между различными культурами. Например, AR и VR помогут понять, как употреблять новые блюда из разных стран, познакомиться с ингредиентами блюда и узнать, как они выращиваются и поставляются. Технологии даже позволят обеспечить полное погружение и продемонстрировать, как есть ту или иную еду. В результате потребители будут более склонны пробовать новое и экспериментировать.

3. Чат-боты на основе ИИ

Мобильные приложения используют чат-боты, чтобы установить связь с потребителями. Они присылают рекомендации по питанию, основанные на пищевом поведении и привычках пользователя. При этом поддержка через чат-ботов доступна круглосуточно и без выходных. В будущем благодаря предиктивной аналитике и технологиям машинного обучения пищевые технологии станут более еще интеллектуальными и персонализированными.

Персональные шеф-повара, питание по требованию, доставка продуктов и готовой еды становятся все популярнее, и на рынок пищевой промышленности выходит все больше стартапов и инвесторов.

«Еда всегда была технологией, просто раньше она так не позиционировалась», — Дэвид Ли, COO и CFO Impossible Foods

Инноваторам в этой отрасли предстоит ответить на следующие вопросы:

Как прокормить население, которое к 2025 году достигнет 9 млрд?

Как повысить эффективность сельского хозяйства?

Как технологии могут сократить количество пищевых отходов, которое составляет $1,2 трлн в год?

Будущее FoodTech выглядит многообещающим. В 2019 году агропродовольственные технологические стартапы собрали $19,8 млрд.

Инвестиции в AgriFoodTech, млрд долл. Инфографика: Appinventiv

Будущее технологий продуктов питания

Вот ключевые направления инноваций FoodTech, которые уже прошли масштабную трансформацию.

1. Технологии для потребителей

Органическая пища становится все популярнее. Потребители начали обращать внимание на продукты растительного происхождения, без мяса и животных компонентов.

В результате McDonald’s начал сотрудничать с Beyond Meat и добавил в меню гамбургеры без мяса.

2. Технологии для промышленности

Бизнес ищет решения, как переработать, упаковать и доставить здоровую и инновационную еду.

Например такие компании, как Hazel Technologies, занимаются консервацией. Они изучают, как увеличить срок годности и сократить отходы, повышая качество продукции при упаковке и транспортировке.

3. Информирование потребителей и трекинг

Осведомленность о мошенничестве и подделках продуктов питания растет, и все важнее становится прозрачность процессов. Это стимулирует развитие инноваций в снабжении и закупках. Потребитель предпочитает качественные и изысканные продукты питания, что заставляет рестораны работать над моделями доставки.

FoodTech как бизнес-модель для серийных предпринимателей

Если вы хотите инвестировать в компанию по разработке приложений для доставки еды или создать собственный стартап, сейчас самое время. По данным Statista, выручка в сегменте онлайн-доставки еды в 2021 году составит $151,526 млрд. На данный момент большую часть рынка занимают сервисы доставки от ресторана потребителю, однако платформы доставки растут быстрее.

Выручка в секторе онлайн-доставки, млрд долл. Инфографика: Appinventiv

Вот что стоит учесть при создании сервиса доставки еды через приложение:

исследуйте рынок

изучите свою аудиторию и конкурентов

выясните особенности вашего сервиса доставки

определите, сколько будет стоить разработка приложения, аналогичного тем, что уже представлены на рынке

нанимайте правильных людей для проектирования, разработки, тестирования и управления приложением

В процессе разработки приложения для доставки еды нужно знать, на какую рыночную нишу ориентироваться, и быть готовым к тем вызовам, с которыми вы можете столкнуться. Убедитесь, что услуги по разработке приложений для ресторанов, которые вы предоставляете, удобны для пользователя и эффективно работают для владельцев ресторанов.

Технологии будут определять, как производится, упаковывается и доставляется пища, которую мы едим. FoodTech — это не только доставка продуктов с помощью приложений и дроидов, но и пищевая ценность, качество, вкус, свежесть и экологичность. Как говорится, мы есть то, что мы едим.

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Фото на обложке: Unsplash