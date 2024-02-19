Они хотели построить карьеру в IT. Работа модератором поставила на ней крест

Сейчас модераторы пытаются найти другую работу и пройти переквалификацию, но безуспешно — одна строчка в резюме лишила их карьерных перспектив.

Когда в Пакистане началась пандемия, модерация контента для китайских платформ стала единственной возможностью поработать в технологической сфере. TikTok и Bigo Live активно нанимали людей, чтобы улучшить свой имидж в глазах правительства.

«Все, кто работает в этой области, находятся там, потому что у них нет выбора. Здесь вы просто застреваете», — рассказывает Асиф. Он переехал в Малайзию в апреле 2023 года, чтобы работать в Accenture, подрядчике TikTok по модерации контента в Южной Азии.

Более десятка специалистов из Пакистана, которые временно устроились модераторами контента, признаются, что их работа не приносит удовлетворения, а полученный опыт нигде не применить. Специалисты с дипломами в области управления проектами, науки об окружающей среде, инженерии и делового администрирования считают, что модерация поставила крест на их карьере.

По данным Управления телекоммуникаций Пакистана, в 2021 году число модераторов контента TikTok выросло со 116 до 480, а компания утроила инвестиции в модерацию. В том же году TikTok заявил, что удалил более 9 млн постов, созданных пакистанскими пользователями; в 2023 году их число превысило 14 млн.

По словам Сары Т. Робертс, адъюнкт-профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, специализирующейся на модерации контента в социальных сетях, модерация контента в технологической индустрии считается «низкостатусной и неквалифицированной» работой.

Парадоксальная ситуация: эта задача требует внимательности и быстрого принятия решений, но при этом прочие навыки «как бы остаются невостребованными», говорит она.

Хассан, который использует псевдоним, опасаясь проблем на работе, выполнял обязанности модератора TikTok в Accenture с октября 2022 года. Он рассказывает, что отправил отклик, потому что думал, что это техническая работа. После трех лет на должности модератора контента Хассан понял, что не может перейти на должность аналитика данных.

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«Они работают на платформах крупных технологических компаний, но у них нет карьерного пути для перехода на должности внутри крупных технологических компаний», — рассказывает Джулия Клойбер, соучредитель и управляющий директор технологической некоммерческой Superrr Lab. По ее словам, единственный возможный карьерный путь для модератора — это стать менеджером или руководителем группы.

Ахтар Али из Исламабада работал модератором контента в Snack Video, приложении для коротких видеороликов, поддерживаемом Tencent, с марта 2021 по май 2023 года. Он рассказывает, что пытался поменять работу, но безуспешно.

«Я отправлял резюме во множество мест, как в Пакистане, так и за рубежом, но не получал ответа, потому что весь мой опыт — это модерация контента», — рассказывает Али, магистр массовых коммуникаций.

Анонимный модератор из Accenture с MBA в области маркетинга решил временно подработать в феврале 2020 года. Четыре года спустя он продолжает отсматривать до 1200 видеороликов в день.

Исследователь цифровых прав Шмила Хан рассказывает, что в Пакистане практически не защищаются трудовые права модераторов контента. Хотя несколько составов правительства Пакистана, включая текущий, много обсуждают «экспорт информационных технологий» и «цифровую экономику», люди, которые работают в этой отрасли, часто остаются без внимания.

Некоторые пытаются повысить квалификацию с помощью курсов по дата-аналитике и маркетингу на таких платформах, как Coursera. Но это очень сложно, признается модератор контента со степенью бакалавра в области компьютерной инженерии и MBA в области управления персоналом. С 2019 года он работает в Bigo Live и дает комментарий анонимно.

«Это выматывающая работа. Я устаю, и просто не могу смотреть на экран, когда я возвращаюсь домой вечером», — говорит он.

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