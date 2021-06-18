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Истории

«Это будет прямым ударом по конкуренции»: малый бизнес не поддержал идею ограничить работу торговых сетей

Истории
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Ограничение работы крупных торговых сетей не поможет сбалансировать конкуренцию в отрасли ритейла, считает большинство опрошенных RB.ru малых производителей и экспертов.

Предприниматели признают, что у малых и средних предприятий мало шансов встать на полки федеральных сетей. Вместо этого они предлагают вводить налоговые льготы и субсидии для малых производителей, объединяться в кооперативы и открывать фермерские рынки.

«Это будет прямым ударом по конкуренции»: малый бизнес не поддержал идею ограничить работу торговых сетей

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В начале июня глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента Максиму Орешкину с предложением ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов. Таким способом предлагается выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом, которому трудно встать на полки торговых сетей. 

Полностью сбалансировать не получится

Инициатива приведет к конфликту торговых сетей с властными структурами, что не нужно ни тем, ни другим, говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Сейчас государство и производители достигли баланса по ряду продуктовых линеек, которые остановились в росте стоимости (сахар, подсолнечное масло), и как минимум до конца периода повышенной инфляции нарушать этот баланс нельзя.

«Выходные дни — это фактически та же самая выручка, что и за все рабочие, поэтому одобрение этой инициативы будет прямым ударом по конкуренции и нарушением не только законодательных, но и банальных этических норм», — считает Переславский.

Если торговым сетям запретят работать в выходные или в режиме 24 часа — это приведет к снижению покупательной активности, а значит, спровоцирует сокращение персонала, повышение цен, увеличение сроков реализации продукции, объясняет председатель сельхозкооператива «Наш продукт» в Калининградской области Ирина Мелкозерова. Мелкие и средние производители получат, как результат, снижение объемов поставок, сокращение ассортиментной матрицы, несвоевременную оплату за поставленный товар.

Фермер Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни Олега Сироты, отмечает, что в России «есть тенденция к увеличению крупного ритейла, который мешает развиваться малому и среднему бизнесу». Небольшие магазины закрываются, а малый и средний производитель теряет возможность для реализации собственной продукции, добавляет он.

«Ограничение работы гипермаркетов поможет немного сбалансировать конкуренцию, но, конечно, этот вопрос "встанет ребром". У торговых сетей есть много лоббистов и такие инициативы в прошлом никакого развития не получили», — сообщил Сирота.

Руководитель проектов «ТИАР-Центра» Вячеслав Нечаев также считает, что мера может сбалансировать рынок между несетевой розницей и сетевой. Однако, по его словам, несетевая розница в России «чаще всего служит источником нелегальных продаж различных товаров». Речь идет о росте торговли контрафактными товарами, продажам алкоголя после 23:00 и стоимости продуктов в выходные дни.  

Нечаев также считает, что предложение в первую очередь направлено на европейскую часть России, именно в этом макрорегионе страны наблюдается повышенная концентрация сетевой розницы как магазинов «у дома».

Конкуренция и малые производители: что делать

Фермер Олег Сирота полагает, что «методов, как малому производителю попасть на полки крупного ритейла, просто нет». Потому что, по его словам, «крупный бизнес будет работать с крупным бизнесом». При этом Сирота предлагает вводить преференции для нестационарной торговли, открывать фермерские рынки и сохранять небольшие локальные торговые сети, куда могут поставлять продукцию региональные производители.

«У производителей должны быть налоговые льготы, чтобы они могли инвестировать сэкономленные на налогах деньги в создание своей микророзницы и искать своего покупателя. Так было бы удобно и государству — оно гарантированно получало бы качественный продут в торговых сетях, а люди питались бы здоровой пищей», — считает председатель сельхозкооператива «Утро на ферме» в Хабаровском крае Михаил Утробин.

Субсидии на обновление производственного парка, автоматизацию и роботизацию, обучение сотрудников и проведение исследований, а также на разработку новых продуктов и упаковки реально помогли бы небольшим производителям, добавляет ведущий аналитик ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Роман Копосов.

По словам председателя сельхозкооператива «Наш продукт» Ирины Мелкозеровой, производитель должен помнить о том, что покупатель ждет интересный и качественный товар по приемлемой цене. Чтобы соответствовать требованиям и удержать ассортимент на полке супермаркета в длительный период, мелкие производители могут объединяться в кооперативы.

С Мелкозеровой согласен заместитель председателя комитета «Деловой России» по туризму Леонид Гункевич. По его словам, сначала надо создать рынок, а уже потом регулировать его запретами.

«Надо развивать кооперацию стейкхолдеров, к примеру, создать рабочую группу ключевых фигур рынка: крупные сети, фермеры, малые производители, регуляторы и другие для выработки эффективных решений работы малого бизнеса и крупных федеральных сетей», — говорит Гункевич.

Фото: Unsplash

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