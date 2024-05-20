Цель налоговых каникул 2024 — снизить нагрузку и поддержать начинающий бизнес в сложный период его становления. Льгота может быть использована один раз, в течение 2 лет после оформления ИП или возобновления предпринимательской деятельности.
Нулевая ставка по УСН действует до конца текущего года. Но программа неоднократно продлялась и, вероятнее всего, сохранится в 2025 году. В статье узнаете, что такое налоговые каникулы, сколько они длятся и когда заканчиваются, как заполнить декларацию УСН и кто может этим воспользоваться.
Содержание
- Что такое налоговые каникулы?
- Для каких налоговых систем есть льгота?
- Требования к ИП
- Сколько длятся и когда заканчиваются налоговые каникулы для ИП?
- Какие регионы дают налоговые каникулы?
- Какие коды ОКВЭД попадают под налоговые каникулы?
- Как на УСН применять нулевую ставку?
- Как заполнить УСН-декларацию со ставкой 0%?
- Как на патенте применять нулевую ставку?
- Как перейти на налоговые каникулы?
- Когда закончатся налоговые каникулы для конкретного ИП?
Что такое налоговые каникулы?
Налоговые каникулы — государственная мера поддержки малого бизнеса на уровне регионов, согласно которой индивидуальный предприниматель временно освобождается от уплаты налогов. Льготу могут получить ИП, которые соответствуют определенным условиям. Правила получения указаны в Налоговом кодексе РФ. Региональные власти вправе определять дополнительные критерии для получения каникул.
Для каких налоговых систем есть льгота?
Налоговые каникулы в 2024 году могут получить только ИП со специальной системой налогообложения. На компании с ОСН программа не распространяется.
Система налоговых льгот действует для следующих режимов:
- УСН,
- ПСН.
При выборе одного из этих вариантов налог не начисляется. Налоговые каникулы для ИП в 2024 году распространяются только на доход. Зарплатные отчисления, страховые взносы и сборы должны уплачиваться полностью.
Требования к ИП
Чтобы воспользоваться таким вариантом налогообложения, нужно отвечать следующим критериям:
- Зарегистрировали предпринимательскую деятельность или возобновили ее после 2015 года, когда начала действовать программа.
- Территория ведения бизнеса входит в список регионов-участников программы;
- С момента оформления ИП не прошло двух лет.
- Режим расчета налогов — патентный или упрощенная система.
- Работаете в этом спецрежиме без перерывов в течение 2 периодов, в которые исчисляется налог.
- Доля дохода по указанным режимам составляет не менее 70% от совокупной годовой выручки (если не все сферы ИП подпадают под безналоговый формат);
- Направление входит в список ОКВЭД, указанной в НК (социальная и научная сфера, производство, бытовые и туристические услуги, гостиничный бизнес); регионы вправе расширять этот список и вводить дополнительные коды.
- Пороговые цифры для сохранения 0%: максимальный годовой доход не должен превышать 188,55 миллионов рублей, а численность персонала — 100 человек.
Это основные требования для того, чтобы сохранить нулевую ставку по УСН и патенту на доход. В каждом регионе могут вводиться дополнительные условия для участия в программе. Чаще всего – это ограничения по доходу и числу персонала, эти данные могут меняться. Конкретные требования указаны в региональных нормативных актах и законах о налоговых каникулах.
Важно: индивидуальный предприниматель может перейти с упрощенной системы налогообложения на работу по патенту с сохранением ставки 0%, если все остальные условия будут соблюдены.
Сколько длятся и когда заканчиваются налоговые каникулы для ИП?
Программа рассчитана на два календарных года. Для новых бизнесменов безналоговый режим действует с момента регистрации индивидуального предпринимателя до 31 декабря 2024 года.
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Есть нюансы для ИП, которые были оформлены позже. Льготный срок действует два налогооблагаемых периода. Поэтому в зависимости от даты начала работы на упрощенной системе налогообложения фактический срок может быть меньше.
Какие регионы дают налоговые каникулы?
Беспроцентный период налогообложения распространяется на 84 региона. Информация представлена на сайте ФНС. Полный список указан в таблице:
|Российский регион
|Срок действия налоговых каникул для ИП на УСН
|Срок действия налоговых каникул для ИП на ПСН
|Региональный закон
|Москва
|С 25.03.2015 по 31.12.2020
|С 25.03.2015 по 31.12.2020
|-
|Московская область
|С 13.04.2015
|С 13.04.2015
|Для УСН — Закон Московской областной Думы № 9/2009-ОЗ от 12.02.2009 Для ПСН — Закон Московской областной Думы № 164/2012-ОЗ от 06.12.2012
|Санкт-Петербург
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Санкт-Петербурга № 551-98 от 30.10.2013
|Ленинградская область
|С 27.07.2015
|С 27.07.2015
|Закон Ленинградской области № 73-оз от 20.07.2015
|Севастополь
|С 01.01.2018
|С 01.01.2018
|Закон г. Севастополя № 370-ЗС от 25.10.2017
|Республика Адыгея
|С 03.07.2015 по 31.12.2017 С 01.01.2020 по 31.12.2020
|С 03.07.2015 по 31.12.2017 С 01.01.2020 по 31.12.2020
|-
|Республика Алтай
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Республики Алтай № 71-РЗ от 23.11.2015
|Республика Башкортостан
|С 01.01.2016
|С 09.05.2015
|Закон Республики Башкортостан № № 221–3 от 28.04.2015
|Республика Бурятия
|С 09.07.2015
|С 09.07.2015
|Закон Республики Бурятия № 1248-V от 07.07.2015
|Республика Дагестан
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Республики Дагестан № 108 от 01.12.2015
|Республика Ингушетия
|С 02.10.2015 по 31.12.2020
|-
|-
|Кабардино-Балкарская Республика
|С 01.01.2017
|С 01.01.2017
|Закон Кабардино-Балкарской Республики № 49-РЗ от 15.11.2016
|Республика Калмыкия
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|-
|Карачаево-Черкесская Республика
|С 29.07.2015
|С 29.07.2015
|Закон Карачаево-Черкесской Республики № 85-РЗ от 30.11.2015
|Республика Карелия
|С 31.08.2017
|С 31.08.2017
|Закон Республики Карелия № 2148-ЗРК от 28.07.2017
|Республика Коми
|С 20.04.2015
|С 20.04.2015
|Закон Республики Коми № 9-РЗ от 20.04.2015
|Республика Крым
|С 01.01.2020 по 31.12.2020
|С 01.01.2021
|Закон Республики Крым № 141-ЗРК/2020 от 23.12.2020
|Республика Марий Эл
|С 17.06.2015
|С 17.06.2015
|Закон Республики Марий Эл № 23-З от 17.06.2015
|Республика Мордовия
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Республики Мордовия № 97-З от 22.12.2015 (срок действия закона не ограничен)
|Республика Саха (Якутия)
|С 19.06.2015
|С 19.06.2015
|Закон Республики Саха (Якутия) № З N 18-V от 07.11.2013
|Республика Северная Осетия - Алания
|С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|Закон Республики Северная Осетия-Алания № 13-РЗ от 04.04.2022
|Республика Тыва
|С 11.07.2015
|С 11.07.2015
|Закон Республики Тыва № 86-ЗРТ от 24.06.2015
|Удмуртская Республика
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Удмуртской Республики № 32-РЗ от 14.05.2015
|Республика Хакасия
|С 15.07.2015
|С 15.07.2015
|Закон Республики Хакасия № 123-ЗРХ от 16.11.2009
|Чеченская Республика
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|-
|Чувашская Республика
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Чувашской Республики № 27 от 22.06.2015
|Алтайский край
|С 01.04.2016
|С 01.07.2016
|Закон Алтайского края № 48-ЗС от 03.06.2016
|Забайкальский край
|С 26.06.2015
|С 26.06.2015
|Закон Забайкальского края № 1857-ЗЗК от 27.11.2020
|Камчатский край
|С 11.06.2015
|С 11.06.2015
|Закон Камчатского края № 245 от 19.03.2009
|Краснодарский край
|С 13.05.2015 по 31.12.2017
|С 01.01.2016 по 31.12.2017
|-
|Красноярский край
|С 01.07.2015
|С 01.07.2015
|Закон Красноярского края № 10-4608 от 24.12.2020
|Пермский край
|С 07.04.2015
|С 07.04.2015
|Закон Пермского края № 466-ПК от 01.04.2015
|Приморский край
|С 24.06.2015
|С 01.01.2016
|Закон Законодательного Собрания Приморского края № 713-КЗ от 19.11.2015 (срок действия не ограничен)
|Ставропольский край
|С 09.06.2015
|С 09.06.2015
|Закон Ставропольского края № 53-кз от 22.07.2019
|Хабаровский край
|С 18.03.2015
|С 18.03.2015
|Закон Хабаровского края № 308 от 10.11.2005
|Амурская область
|С 06.05.2015
|С 06.05.2015
|Закон Амурской области № 528-ОЗот 05.05.2015
|Архангельская область
|С 07.04.2015
|С 07.04.2015
|Закон Архангельской области № 262-15-ОЗ от 03.04.2015
|Астраханская область
|С 03.10.2015
|С 03.10.2015
|Закон Астраханской области № 73/2009-ОЗ от 10.11.2009
|Белгородская область
|С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 05.04.2021
|С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 05.04.2021
|Закон Белгородской области № 53 от 05.04.2021
|Брянская область
|С 01.01.2017
|С 01.01.2016
|Для УСН — Закон Брянской области № 75-З от 03.10.2016 Для ПСН — Закон Брянской области № 85-З от 30.11.2020
|Владимирская область
|С 01.01.2017
|С 01.01.2016
|Закон Владимирской области № 12-ОЗ от 05.03.2015
|Волгоградская область
|С 21.07.2015
|С 21.09.2015
|Для УСН — Закон Волгоградской области № 130-ОДот 14.07.2015 Для ПСН — Закон Волгоградской области № 157-ОД от 17.09.2015
|Вологодская область
|-
|С 01.01.2017
|Закон Вологодской области № 4685-ОЗ от 10.04.2020
|Воронежская область
|С 06.05.2015
|С 06.05.2015
|Закон Воронежской области № 55-ОЗот 05.05.2015
|Ивановская область
|С 11.11.2015
|С 01.01.2016
|Закон Ивановской области № 118-ОЗ от 10.11.2015
|Иркутская область
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Для УСН — Закон Иркутской области № 112-ОЗ от 30.11.2015 Для ПСН — Закон Иркутской области № 124-ОЗот 29.11.2012
|Калининградская область
|С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021
|С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021
|Закон Калининградской области № 474 от 23.11.2020
|Калужская область
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Для УСН — Закон Калужской области № 501-ОЗ от 18.12.2008 Для ПСН — Закон Калужской области № 328-ОЗот 25.10.2012 (срок действия не ограничен)
|Кемеровская область
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Кемеровской области № 32-ОЗ от 06.05.2015
|Кировская область
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Кировской области № 582-ЗОот 05.11.2015
|Костромская область
|С 20.05.2015
|С 20.05.2015
|Закон Костромской области № 676-5-ЗКО от 18.05.2015
|Курганская область
|С 29.05.2015
|С 29.05.2015
|Закон Курганской области № 41 от 26.05.2015
|Курская область
|С 12.09.2015
|С 12.09.2015
|Закон Курской области № 85-ЗКОот 10.09.2015
|Липецкая область
|С 19.06.2015
|С 19.06.2015
|Закон Липецкой области № 413-ОЗ от 15.06.2015
|Магаданская область
|С 24.06.2015
|С 24.06.2015 по 31.12.2020 С 03.08.2022
|Для УСН — Закон Магаданской областной Думы № 1909-ОЗ от 16.06.2015 Для ПСН — Закон Магаданской области № 2731-ОЗ от 02.08.2022
|Мурманская область
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Мурманской области № 1901-01-ЗМО от 08.10.2015
|Нижегородская область
|С 01.01.2016 по 31.12.2020
|-
|-
|Новгородская область
|С 29.04.2015
|С 29.04.2015
|Закон Новгородской области № 757-ОЗот 27.04.2015
|Новосибирская область
|С 01.07.2015
|С 01.07.2015
|Закон Новосибирской области № 572-ОЗот 30.06.2015
|Омская область
|С 17.07.2015
|С 17.07.2015
|Закон Омской области № 1768-ОЗ от 16.07.2015
|Оренбургская область
|С 01.05.2015
|С 01.05.2015
|Закон Оренбургской области № 3105/843-V-ОЗ от 28.04.2015
|Орловская область
|С 12.03.2015
|С 12.03.2015
|Для УСН — Закон Орловской области № 1750-ОЗ от 27.02.2015 Для ПСН — Закон Орловской области № 1749-ОЗ от 10.03.2015
|Пензенская область
|С 17.03.2015
|С 17.03.2015
|Закон Пензенской области № 2684-ЗПО от 04.03.2015
|Псковская область
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Псковской области № 1022-оз от 29.11.2010
|Ростовская область
|С 01.07.2015
|С 01.07.2015
|Закон Ростовской области № 843-ЗС от 10.05.2012
|Рязанская область
|С 06.09.2015
|С 06.09.2015
|Закон Рязанской области № 52-ОЗ от 05.08.2015
|Самарская область
|С 01.01.2016
|С 01.01.2016
|Закон Самарской области № 140-ГДот 30.12.2015
|Саратовская область
|С 30.05.2015
|С 30.05.2015
|Закон Саратовской области № 57-ЗСО от 28.04.2015
|Сахалинская область
|С 14.07.2015
|С 14.07.2015
|Закон Сахалинской области № 67-ЗОот 10.07.2015
|Свердловская область
|С 23.03.2015
|С 23.03.2015
|Для УСН — Закон Свердловской области № 31-ОЗ от 15.06.2009 Для ПСН — Закон Свердловской области № 87-ОЗ от 21.11.2012
|Смоленская область
|С 01.01.2017
|С 01.01.2017
|Закон Смоленской области № 43-з от 21.04.2016
|Тамбовская область
|С 07.11.2015
|С 01.01.2016
|Закон Тамбовской области № 577-З от 05.11.2015
|Тверская область
|С 08.12.2015 по 31.12.2020
|С 08.12.2015 по 31.12.2020
|-
|Томская область
|С 20.05.2015
|С 20.05.2015
|Для УСН — Закон Томской области № 48-ОЗ от 15.05.2015 Для ПСН — Закон Томской области № 49-ОЗ от 15.05.2015
|Тульская область
|С 24.04.2015
|С 24.04.2015
|Закон Тульской области № 2293-ЗТО от 23.04.2015
|Тюменская область
|С 31.03.2015
|С 31.03.2015
|Закон Тюменской области № 20 от 31.03.2015
|Ульяновская область
|С 06.04.2015 по 31.12.2020
|С 06.04.2015 по 31.12.2020
|-
|Челябинская область
|С 29.01.2015
|С 29.01.2015
|Закон Челябинской области № 101-ЗО от 28.01.2015
|Ярославская область
|С 09.06.2015
|С 09.06.2015
|Закон Ярославской области от № 43-з 01.06.2015
|Еврейская автономная область
|С 21.11.2015 по 31.12.2019 С 01.01.2022
|С 21.11.2015 по 31.12.2019 С 01.01.2022
|Закон Еврейской автономной области № 90-ОЗ от 29.04.2022
|Ненецкий автономный округ
|С 17.03.2015
|С 17.03.2015
|Закон Ненецкого автономного округа № 55-оз от 13.03.2015
|Ханты-Мансийский автономный округ
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Ханты-Мансийского автономного округа № 14-оз от 20.02.2015
|Чукотский автономный округ
|С 01.01.2015
|С 01.01.2015
|Закон Чукотского автономного округа № 47-ОЗ от 18.05.2015
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|С 22.04.2015
|С 22.04.2015
|Закон Ямало-Ненецкого автономного округа № 29-ЗАО от 20.04.2015
Какие коды ОКВЭД попадают под налоговые каникулы?
Виды направлений индивидуальных предпринимателей, которые подпадают под программу на федеральном уровне, указан в НК РФ. Для УСН и ПСН с предоставлением льготы разрешено вести бизнес в следующих сферах:
- научная,
- бытовые услуги,
- социальная,
- производственная,
- гостиничный бизнес (только для УСН).
Таблица с перечнем кодов ОКВЭД для конкретного региона с указанием законного основания предоставления льготы указана на сайте.
Как на УСН применять нулевую ставку?
Если предпринимательская деятельность ведется в регионе, который участвует в программе, и соблюдены все условия получения льготы, то налоговые каникулы УСН 2024 начинают идти в автоматическом режиме – с момента регистрации бизнеса до 31 декабря текущего года. Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Уведомлять ФНС также не требуется.
Как заполнить УСН-декларацию со ставкой 0%?
Один из самых частых вопросов – как заполнить декларацию по УСН. Важно предоставить в контролирующие органы годовую отчетность, даже если налог уплачивать не нужно. Если не сдать декларацию или предоставить ее с опозданием, придется платить штраф вне зависимости от того, платится налог или есть освобождение от него.
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Кроме того, контролирующие органы могут заблокировать расчетный счет предпринимателя.
Декларация за истекший налоговый период подается не позднее 25 апреля следующего года.
В декларации указываются следующие данные:
- Доход, полученный за год;
- Нулевая ставка;
- Основание для ее получения.
На сайте ФНС доступна декларация УСН 2024. Как заполнить и куда ее подавать также рассказывается в подробностях на официальном портале.
Важно помнить, что нулевая ставка перестает действовать при превышении лимитов на доходы и количестве сотрудников.
Как на патенте применять нулевую ставку?
Чтобы воспользоваться программой, в заявлении при оформлении патента нужно указать нулевую ставку и основание ее предоставления (статью регионального ведомства). Отчетность при работе по патенту не требуется.
Заявление с нулевой ставкой можно подавать в течение двух календарных лет с момента организации индивидуального предпринимателя 2 раза подряд.
Важно: для сохранения льготы между двумя патентными периодами не должно быть временного промежутка даже в один день. Иначе на следующий патент каникулы распространяться не будут. Таким образом, следующий патент нужно получить сразу по окончании первого.
Если патентный режим совмещается с другим бизнесом, который не подпадает под нулевую ставку, доходы учитываются раздельно. В отличие от упрощенной системы налогообложения, по патенту не требуется доводить доход до 70% от общей выручки. Но возможны ограничения по размеру доходов и численности персонала на региональном уровне.
Как перейти на налоговые каникулы?
Каникулы для индивидуальных предпринимателей применяются в автоматически, заявление для этого писать не нужно. Если вы считаете, что деятельность подходит по всем требованиям для получения льготы, алгоритм действий будет следующим:
- Проверьте на сайте ФНС свой регион и вид деятельности.
- Подайте заявление на патент с указанием нулевой ставки или УСН.
- Уточните сроки предоставления отчетности, особенности заполнения декларации.
При соблюдении всех условий ИП автоматически переведется на льготный режим налогообложения.
Когда закончатся налоговые каникулы для конкретного ИП?
Рассмотрим несколько примеров:
- ИП зарегистрирован в январе 2023 года. Срок льготного налогообложения составит практически два года, с января 2023 по декабрь 2024 года.
- Индивидуальный предприниматель зарегистрирован в декабре 2022 года Срок действия 0% составит чуть больше года, с декабря 2022 по 31 декабря 2023 года. Почти год льготного периода теряется.
- Если предприниматель работал в другом режиме и перешел на упрощенную систему не сразу, то участвовать в программе он сможет только с момента перехода на спецрежим.
- Если бизнесмен ранее не пользовался льготным налогообложением, но решил возобновить деятельность, то можно получить льготы, но только единоразово. Срок действия налоговых послаблений в этом случае – 2 календарных года.
- При использовании ПСН закон распространяется на весь срок действия патента и составляет от 1 месяца до 1 года.
В каждом случае срок получения налоговых послаблений индивидуален. Чтобы воспользоваться положенным вычетом по максимуму, лучше регистрировать ИП с УСН в начале года. При оформлении документов в конце года теряется большой срок для исчисления льготы.
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