Налоговые каникулы для ИП в 2024 году

Цель налоговых каникул 2024 — снизить нагрузку и поддержать начинающий бизнес в сложный период его становления. Льгота может быть использована один раз, в течение 2 лет после оформления ИП или возобновления предпринимательской деятельности. Нулевая ставка по УСН действует до конца текущего года. Но программа неоднократно продлялась и, вероятнее всего, сохранится в 2025 году. В статье узнаете, что такое налоговые каникулы, сколько они длятся и когда заканчиваются, как заполнить декларацию УСН и кто может этим воспользоваться.

Содержание

Что такое налоговые каникулы?

Налоговые каникулы — государственная мера поддержки малого бизнеса на уровне регионов, согласно которой индивидуальный предприниматель временно освобождается от уплаты налогов. Льготу могут получить ИП, которые соответствуют определенным условиям. Правила получения указаны в Налоговом кодексе РФ. Региональные власти вправе определять дополнительные критерии для получения каникул.

Для каких налоговых систем есть льгота?

Налоговые каникулы в 2024 году могут получить только ИП со специальной системой налогообложения. На компании с ОСН программа не распространяется.

Система налоговых льгот действует для следующих режимов:

УСН,

ПСН.

При выборе одного из этих вариантов налог не начисляется. Налоговые каникулы для ИП в 2024 году распространяются только на доход. Зарплатные отчисления, страховые взносы и сборы должны уплачиваться полностью.

Требования к ИП

Чтобы воспользоваться таким вариантом налогообложения, нужно отвечать следующим критериям:

Зарегистрировали предпринимательскую деятельность или возобновили ее после 2015 года, когда начала действовать программа.

Территория ведения бизнеса входит в список регионов-участников программы;

С момента оформления ИП не прошло двух лет.

Режим расчета налогов — патентный или упрощенная система.

Работаете в этом спецрежиме без перерывов в течение 2 периодов, в которые исчисляется налог.

Доля дохода по указанным режимам составляет не менее 70% от совокупной годовой выручки (если не все сферы ИП подпадают под безналоговый формат);

Направление входит в список ОКВЭД, указанной в НК (социальная и научная сфера, производство, бытовые и туристические услуги, гостиничный бизнес); регионы вправе расширять этот список и вводить дополнительные коды.

Пороговые цифры для сохранения 0%: максимальный годовой доход не должен превышать 188,55 миллионов рублей, а численность персонала — 100 человек.

Это основные требования для того, чтобы сохранить нулевую ставку по УСН и патенту на доход. В каждом регионе могут вводиться дополнительные условия для участия в программе. Чаще всего – это ограничения по доходу и числу персонала, эти данные могут меняться. Конкретные требования указаны в региональных нормативных актах и законах о налоговых каникулах.

Важно: индивидуальный предприниматель может перейти с упрощенной системы налогообложения на работу по патенту с сохранением ставки 0%, если все остальные условия будут соблюдены.

Сколько длятся и когда заканчиваются налоговые каникулы для ИП?

Программа рассчитана на два календарных года. Для новых бизнесменов безналоговый режим действует с момента регистрации индивидуального предпринимателя до 31 декабря 2024 года.

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Есть нюансы для ИП, которые были оформлены позже. Льготный срок действует два налогооблагаемых периода. Поэтому в зависимости от даты начала работы на упрощенной системе налогообложения фактический срок может быть меньше.

Какие регионы дают налоговые каникулы?

Беспроцентный период налогообложения распространяется на 84 региона. Информация представлена на сайте ФНС. Полный список указан в таблице:

Российский регион Срок действия налоговых каникул для ИП на УСН Срок действия налоговых каникул для ИП на ПСН Региональный закон Москва С 25.03.2015 по 31.12.2020 С 25.03.2015 по 31.12.2020 - Московская область С 13.04.2015 С 13.04.2015 Для УСН — Закон Московской областной Думы № 9/2009-ОЗ от 12.02.2009 Для ПСН — Закон Московской областной Думы № 164/2012-ОЗ от 06.12.2012 Санкт-Петербург С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Санкт-Петербурга № 551-98 от 30.10.2013 Ленинградская область С 27.07.2015 С 27.07.2015 Закон Ленинградской области № 73-оз от 20.07.2015 Севастополь С 01.01.2018 С 01.01.2018 Закон г. Севастополя № 370-ЗС от 25.10.2017 Республика Адыгея С 03.07.2015 по 31.12.2017 С 01.01.2020 по 31.12.2020 С 03.07.2015 по 31.12.2017 С 01.01.2020 по 31.12.2020 - Республика Алтай С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Республики Алтай № 71-РЗ от 23.11.2015 Республика Башкортостан С 01.01.2016 С 09.05.2015 Закон Республики Башкортостан № № 221–3 от 28.04.2015 Республика Бурятия С 09.07.2015 С 09.07.2015 Закон Республики Бурятия № 1248-V от 07.07.2015 Республика Дагестан С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Республики Дагестан № 108 от 01.12.2015 Республика Ингушетия С 02.10.2015 по 31.12.2020 - - Кабардино-Балкарская Республика С 01.01.2017 С 01.01.2017 Закон Кабардино-Балкарской Республики № 49-РЗ от 15.11.2016 Республика Калмыкия С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 01.01.2016 по 31.12.2020 - Карачаево-Черкесская Республика С 29.07.2015 С 29.07.2015 Закон Карачаево-Черкесской Республики № 85-РЗ от 30.11.2015 Республика Карелия С 31.08.2017 С 31.08.2017 Закон Республики Карелия № 2148-ЗРК от 28.07.2017 Республика Коми С 20.04.2015 С 20.04.2015 Закон Республики Коми № 9-РЗ от 20.04.2015 Республика Крым С 01.01.2020 по 31.12.2020 С 01.01.2021 Закон Республики Крым № 141-ЗРК/2020 от 23.12.2020 Республика Марий Эл С 17.06.2015 С 17.06.2015 Закон Республики Марий Эл № 23-З от 17.06.2015 Республика Мордовия С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Республики Мордовия № 97-З от 22.12.2015 (срок действия закона не ограничен) Республика Саха (Якутия) С 19.06.2015 С 19.06.2015 Закон Республики Саха (Якутия) № З N 18-V от 07.11.2013 Республика Северная Осетия - Алания С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021 С 01.01.2016 по 31.12.2020 Закон Республики Северная Осетия-Алания № 13-РЗ от 04.04.2022 Республика Тыва С 11.07.2015 С 11.07.2015 Закон Республики Тыва № 86-ЗРТ от 24.06.2015 Удмуртская Республика С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Удмуртской Республики № 32-РЗ от 14.05.2015 Республика Хакасия С 15.07.2015 С 15.07.2015 Закон Республики Хакасия № 123-ЗРХ от 16.11.2009 Чеченская Республика С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 01.01.2016 по 31.12.2020 - Чувашская Республика С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Чувашской Республики № 27 от 22.06.2015 Алтайский край С 01.04.2016 С 01.07.2016 Закон Алтайского края № 48-ЗС от 03.06.2016 Забайкальский край С 26.06.2015 С 26.06.2015 Закон Забайкальского края № 1857-ЗЗК от 27.11.2020 Камчатский край С 11.06.2015 С 11.06.2015 Закон Камчатского края № 245 от 19.03.2009 Краснодарский край С 13.05.2015 по 31.12.2017 С 01.01.2016 по 31.12.2017 - Красноярский край С 01.07.2015 С 01.07.2015 Закон Красноярского края № 10-4608 от 24.12.2020 Пермский край С 07.04.2015 С 07.04.2015 Закон Пермского края № 466-ПК от 01.04.2015 Приморский край С 24.06.2015 С 01.01.2016 Закон Законодательного Собрания Приморского края № 713-КЗ от 19.11.2015 (срок действия не ограничен) Ставропольский край С 09.06.2015 С 09.06.2015 Закон Ставропольского края № 53-кз от 22.07.2019 Хабаровский край С 18.03.2015 С 18.03.2015 Закон Хабаровского края № 308 от 10.11.2005 Амурская область С 06.05.2015 С 06.05.2015 Закон Амурской области № 528-ОЗот 05.05.2015 Архангельская область С 07.04.2015 С 07.04.2015 Закон Архангельской области № 262-15-ОЗ от 03.04.2015 Астраханская область С 03.10.2015 С 03.10.2015 Закон Астраханской области № 73/2009-ОЗ от 10.11.2009 Белгородская область С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 05.04.2021 С 01.01.2016 по 31.12.2020 С 05.04.2021 Закон Белгородской области № 53 от 05.04.2021 Брянская область С 01.01.2017 С 01.01.2016 Для УСН — Закон Брянской области № 75-З от 03.10.2016 Для ПСН — Закон Брянской области № 85-З от 30.11.2020 Владимирская область С 01.01.2017 С 01.01.2016 Закон Владимирской области № 12-ОЗ от 05.03.2015 Волгоградская область С 21.07.2015 С 21.09.2015 Для УСН — Закон Волгоградской области № 130-ОДот 14.07.2015 Для ПСН — Закон Волгоградской области № 157-ОД от 17.09.2015 Вологодская область - С 01.01.2017 Закон Вологодской области № 4685-ОЗ от 10.04.2020 Воронежская область С 06.05.2015 С 06.05.2015 Закон Воронежской области № 55-ОЗот 05.05.2015 Ивановская область С 11.11.2015 С 01.01.2016 Закон Ивановской области № 118-ОЗ от 10.11.2015 Иркутская область С 01.01.2016 С 01.01.2016 Для УСН — Закон Иркутской области № 112-ОЗ от 30.11.2015 Для ПСН — Закон Иркутской области № 124-ОЗот 29.11.2012 Калининградская область С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021 С 01.01.2016 по 31.12.2018 С 01.01.2021 Закон Калининградской области № 474 от 23.11.2020 Калужская область С 01.01.2016 С 01.01.2016 Для УСН — Закон Калужской области № 501-ОЗ от 18.12.2008 Для ПСН — Закон Калужской области № 328-ОЗот 25.10.2012 (срок действия не ограничен) Кемеровская область С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Кемеровской области № 32-ОЗ от 06.05.2015 Кировская область С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Кировской области № 582-ЗОот 05.11.2015 Костромская область С 20.05.2015 С 20.05.2015 Закон Костромской области № 676-5-ЗКО от 18.05.2015 Курганская область С 29.05.2015 С 29.05.2015 Закон Курганской области № 41 от 26.05.2015 Курская область С 12.09.2015 С 12.09.2015 Закон Курской области № 85-ЗКОот 10.09.2015 Липецкая область С 19.06.2015 С 19.06.2015 Закон Липецкой области № 413-ОЗ от 15.06.2015 Магаданская область С 24.06.2015 С 24.06.2015 по 31.12.2020 С 03.08.2022 Для УСН — Закон Магаданской областной Думы № 1909-ОЗ от 16.06.2015 Для ПСН — Закон Магаданской области № 2731-ОЗ от 02.08.2022 Мурманская область С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Мурманской области № 1901-01-ЗМО от 08.10.2015 Нижегородская область С 01.01.2016 по 31.12.2020 - - Новгородская область С 29.04.2015 С 29.04.2015 Закон Новгородской области № 757-ОЗот 27.04.2015 Новосибирская область С 01.07.2015 С 01.07.2015 Закон Новосибирской области № 572-ОЗот 30.06.2015 Омская область С 17.07.2015 С 17.07.2015 Закон Омской области № 1768-ОЗ от 16.07.2015 Оренбургская область С 01.05.2015 С 01.05.2015 Закон Оренбургской области № 3105/843-V-ОЗ от 28.04.2015 Орловская область С 12.03.2015 С 12.03.2015 Для УСН — Закон Орловской области № 1750-ОЗ от 27.02.2015 Для ПСН — Закон Орловской области № 1749-ОЗ от 10.03.2015 Пензенская область С 17.03.2015 С 17.03.2015 Закон Пензенской области № 2684-ЗПО от 04.03.2015 Псковская область С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Псковской области № 1022-оз от 29.11.2010 Ростовская область С 01.07.2015 С 01.07.2015 Закон Ростовской области № 843-ЗС от 10.05.2012 Рязанская область С 06.09.2015 С 06.09.2015 Закон Рязанской области № 52-ОЗ от 05.08.2015 Самарская область С 01.01.2016 С 01.01.2016 Закон Самарской области № 140-ГДот 30.12.2015 Саратовская область С 30.05.2015 С 30.05.2015 Закон Саратовской области № 57-ЗСО от 28.04.2015 Сахалинская область С 14.07.2015 С 14.07.2015 Закон Сахалинской области № 67-ЗОот 10.07.2015 Свердловская область С 23.03.2015 С 23.03.2015 Для УСН — Закон Свердловской области № 31-ОЗ от 15.06.2009 Для ПСН — Закон Свердловской области № 87-ОЗ от 21.11.2012 Смоленская область С 01.01.2017 С 01.01.2017 Закон Смоленской области № 43-з от 21.04.2016 Тамбовская область С 07.11.2015 С 01.01.2016 Закон Тамбовской области № 577-З от 05.11.2015 Тверская область С 08.12.2015 по 31.12.2020 С 08.12.2015 по 31.12.2020 - Томская область С 20.05.2015 С 20.05.2015 Для УСН — Закон Томской области № 48-ОЗ от 15.05.2015 Для ПСН — Закон Томской области № 49-ОЗ от 15.05.2015 Тульская область С 24.04.2015 С 24.04.2015 Закон Тульской области № 2293-ЗТО от 23.04.2015 Тюменская область С 31.03.2015 С 31.03.2015 Закон Тюменской области № 20 от 31.03.2015 Ульяновская область С 06.04.2015 по 31.12.2020 С 06.04.2015 по 31.12.2020 - Челябинская область С 29.01.2015 С 29.01.2015 Закон Челябинской области № 101-ЗО от 28.01.2015 Ярославская область С 09.06.2015 С 09.06.2015 Закон Ярославской области от № 43-з 01.06.2015 Еврейская автономная область С 21.11.2015 по 31.12.2019 С 01.01.2022 С 21.11.2015 по 31.12.2019 С 01.01.2022 Закон Еврейской автономной области № 90-ОЗ от 29.04.2022 Ненецкий автономный округ С 17.03.2015 С 17.03.2015 Закон Ненецкого автономного округа № 55-оз от 13.03.2015 Ханты-Мансийский автономный округ С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Ханты-Мансийского автономного округа № 14-оз от 20.02.2015 Чукотский автономный округ С 01.01.2015 С 01.01.2015 Закон Чукотского автономного округа № 47-ОЗ от 18.05.2015 Ямало-Ненецкий автономный округ С 22.04.2015 С 22.04.2015 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа № 29-ЗАО от 20.04.2015

Какие коды ОКВЭД попадают под налоговые каникулы?

Виды направлений индивидуальных предпринимателей, которые подпадают под программу на федеральном уровне, указан в НК РФ. Для УСН и ПСН с предоставлением льготы разрешено вести бизнес в следующих сферах:

научная,

бытовые услуги,

социальная,

производственная,

гостиничный бизнес (только для УСН).

Таблица с перечнем кодов ОКВЭД для конкретного региона с указанием законного основания предоставления льготы указана на сайте.

Как на УСН применять нулевую ставку?

Если предпринимательская деятельность ведется в регионе, который участвует в программе, и соблюдены все условия получения льготы, то налоговые каникулы УСН 2024 начинают идти в автоматическом режиме – с момента регистрации бизнеса до 31 декабря текущего года. Никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. Уведомлять ФНС также не требуется.

Как заполнить УСН-декларацию со ставкой 0%?

Один из самых частых вопросов – как заполнить декларацию по УСН. Важно предоставить в контролирующие органы годовую отчетность, даже если налог уплачивать не нужно. Если не сдать декларацию или предоставить ее с опозданием, придется платить штраф вне зависимости от того, платится налог или есть освобождение от него.

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Кроме того, контролирующие органы могут заблокировать расчетный счет предпринимателя.

Декларация за истекший налоговый период подается не позднее 25 апреля следующего года.

В декларации указываются следующие данные:

Доход, полученный за год; Нулевая ставка; Основание для ее получения.

На сайте ФНС доступна декларация УСН 2024. Как заполнить и куда ее подавать также рассказывается в подробностях на официальном портале.

Важно помнить, что нулевая ставка перестает действовать при превышении лимитов на доходы и количестве сотрудников.

Как на патенте применять нулевую ставку?

Чтобы воспользоваться программой, в заявлении при оформлении патента нужно указать нулевую ставку и основание ее предоставления (статью регионального ведомства). Отчетность при работе по патенту не требуется.

Заявление с нулевой ставкой можно подавать в течение двух календарных лет с момента организации индивидуального предпринимателя 2 раза подряд.

Важно: для сохранения льготы между двумя патентными периодами не должно быть временного промежутка даже в один день. Иначе на следующий патент каникулы распространяться не будут. Таким образом, следующий патент нужно получить сразу по окончании первого.

Если патентный режим совмещается с другим бизнесом, который не подпадает под нулевую ставку, доходы учитываются раздельно. В отличие от упрощенной системы налогообложения, по патенту не требуется доводить доход до 70% от общей выручки. Но возможны ограничения по размеру доходов и численности персонала на региональном уровне.

Как перейти на налоговые каникулы?

Каникулы для индивидуальных предпринимателей применяются в автоматически, заявление для этого писать не нужно. Если вы считаете, что деятельность подходит по всем требованиям для получения льготы, алгоритм действий будет следующим:

Проверьте на сайте ФНС свой регион и вид деятельности. Подайте заявление на патент с указанием нулевой ставки или УСН. Уточните сроки предоставления отчетности, особенности заполнения декларации.

При соблюдении всех условий ИП автоматически переведется на льготный режим налогообложения.

Когда закончатся налоговые каникулы для конкретного ИП?

Рассмотрим несколько примеров:

ИП зарегистрирован в январе 2023 года. Срок льготного налогообложения составит практически два года, с января 2023 по декабрь 2024 года.

Индивидуальный предприниматель зарегистрирован в декабре 2022 года Срок действия 0% составит чуть больше года, с декабря 2022 по 31 декабря 2023 года. Почти год льготного периода теряется.

Если предприниматель работал в другом режиме и перешел на упрощенную систему не сразу, то участвовать в программе он сможет только с момента перехода на спецрежим.

Если бизнесмен ранее не пользовался льготным налогообложением, но решил возобновить деятельность, то можно получить льготы, но только единоразово. Срок действия налоговых послаблений в этом случае – 2 календарных года.

При использовании ПСН закон распространяется на весь срок действия патента и составляет от 1 месяца до 1 года.

В каждом случае срок получения налоговых послаблений индивидуален. Чтобы воспользоваться положенным вычетом по максимуму, лучше регистрировать ИП с УСН в начале года. При оформлении документов в конце года теряется большой срок для исчисления льготы.