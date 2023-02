Короткометражный мультфильм The Dog and the boy («Собака и мальчик») от Netflix стал очередным экспериментом в области генеративного ИИ. Все фоновые изображения были созданы «японским Stable Diffusion», а над персонажами работали люди-художники.

В компании прокомментировали, что цель проекта — «помочь индустрии аниме, испытывающей нехватку рабочей силы», но в отрасли считают, что он лишь ухудшит ситуацию с правами работников.

Netflix использовал ИИ для создания аниме и вызвал панику среди художников