Netflix использовал ИИ для создания аниме и вызвал панику среди художников

В компании прокомментировали, что цель проекта — «помочь индустрии аниме, испытывающей нехватку рабочей силы», но в отрасли считают, что он лишь ухудшит ситуацию с правами работников.

Короткометражный мультфильм The Dog and the boy («Собака и мальчик») от Netflix стал очередным экспериментом в области генеративного ИИ. Все фоновые изображения были созданы «японским Stable Diffusion», а над персонажами работали люди-художники.

«Многие художники напуганы, и вполне справедливо», — говорит иллюстратор Закуга Миньон. Она запустила хэштег #SupportHumanArtists, который стал популярен в декабре и привлек особое внимание после эксперимента Netflix.

Но этот фильм представляет угрозу не только для художников в целом. Он ставит под удар художников, которые рисуют фоны: группу аниматоров, особенно уязвимых к автоматизации и сокращению штатов. Для тех, кто хотел бы привлечь внимание к их работе, это тревожная тенденция — и напоминание о том, как автоматизированные инструменты могут влиять на роли внутри профессии.

Пока что Netflix не комментировал ситуацию.

«Мы гордимся быть частью такого захватывающего проекта, который, мы надеемся, внесет свой вклад в повышение, улучшение и привнесение большей гибкости в творческий процесс для аниме в будущем», — сказал Тайки Сакурай, главный продюсер аниме Netflix, отказавшись ответить на конкретные вопросы о фильме.

Но в отрасли опасаются, что эта гибкость позволит выделять меньше ресурсов на работу с фонами, что может ухудшить конечный продукт.

«Художники фонов — это очень важная часть производственного процесса, один из очень квалифицированных этапов производства», — отметила Елена Альтеман, которая входит в исследовательскую группу The Platform Lab Университета Конкордия и изучающая историю труда в индустрии анимации.

По ее словам, зачастую фоны так же важны, как и персонажи, поскольку задают тон работе. Иногда они даже компенсируют недостаток детализации и сложности, если ради экономии количество кадров для анимации было сокращено.

В индустрии аниме эту специализацию часто считают менее творческой и важнойи, даже если от нее зависит, как будет выглядеть результат. Как правило, эти художники разрабатывают дизайн локации, общие планы и ключевые фоны для сцен с персонажами.

Примечательно, что автоматизированная система Netflix не была создана с нуля. Неясно, сколько человеческого труда было использовано в конечном продукте.

Согласно дополнительным материалам, размещенным Netflix, первоначальные макеты фонов были нарисованы людьми. После их загрузили в ассистивный ИИ, который подготовил рендеры, а затем они вновь были доработаны людьми. Большинство этих сцен — живописные пейзажи японской сельской местности в разное время года.

Подход Netflix к созданию контента и ранее вызывал удивление в индустрии аниме. Однако этот эксперимент может задать новый тренд.

Обсуждаемый проект принадлежит Anime Creators' Base, токийской студии и инновационного подразделения, которое финансируется за счет растущего бюджета компании на производство оригинального аниме. Wit Studio, продюсерский дом, известный такими знаковыми аниме-сериалами, как Attack on Titan («Атака титанов»), также участвовал в короткометражке.

В рамках эксперимента Netflix и Wit сотрудничали с японским ИИ-стартапом Rinna, чтобы получить доступ к инструментам генерации изображений. Прошлой осенью небольшой стартап выпустил «японский Stable Diffusion», собственный генератор изображений, который использует текстовые подсказки на японском языке. Для его обучения использовались более 100 млн изображений с японскими подписями, чтобы уловить культурные отсылки и нюансы.

По словам Ретаро Макихары, режиссера «Собаки и мальчика», большая часть преимуществ системы Rinna заключалась в том, что она позволяла аниматорам сосредоточиться на более сложных частях производственного процесса.

«Комбинируя инструменты и техники рисования, я понял, что могу сосредоточиться на том, что могут делать только люди, и, как следствие, расширить диапазон своего самовыражения», — приводятся слова Макихары в блоге Netflix Japan. На практике это означает, что фон генерируется автоматически, а аниматоры могут сконцентрироваться на переднем плане.

Но то, что в Rinna представили как систему экономии ресурсов, другие видят как способ и далее маргинализировать художников фонов. Альтеман указывает, что в анимации нет недостатка в рабочей силе. При этом отрасли существует тренд на прекаризацию труда — заработная плата становится меньше, рабочий день — продолжительнее, а работники испытывают проблемы с физическим и психическим здоровьем.

В частности, японские аниме-студии печально известны своей обременительной культурой работы. Аниматоров вынуждают выпускать контент в чрезвычайно больших объемах, причем некоторые, как сообщается, зарабатывают всего $200 в месяц. И пока неясно, какие изменения принесет ИИ — сократит нагрузку или сделает ситуацию на рабочих местах еще нестабильнее.

Появление таких инструментов, как Stable Diffusion и DALL-E, уже беспокоит иллюстраторов манги и художников.

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Очередной инцидент вновь привлек внимание критиков, которые описывают достижения генеративного ИИ как этический кризис в отрасли.

«Если их психика и здоровье уже на пределе, потому что они пытаются соответствовать требованиям, ни один человек не сможет конкурировать с чем-то, что может создать 600 рисунков за один день», — отметил Миньон.

В дискуссию вступают и иллюстраторы печатных изданий и комиксов, некоторые из которых задаются вопросом, является ли генеративный ИИ просто еще одним инструментом сокращения затрат для гиганта стриминга.

«Будем честны, Netflix. Художники по всему миру ищут работу. Недостатка в рабочей силе нет. Однако есть избыток корпоративной жадности», — написал художник комиксов Marvel Пит Вудс в Twitter.

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