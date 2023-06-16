Онлайн-примерка и диагностика кожных заболеваний: Google представила новые функции на базе ИИ

В среду Google представила новые функции для Карт, Поиска и других сервисов — и некоторые из них оснащены генеративным ИИ.

Во многих продуктах Google уже давно используется ИИ, но сейчас эта технология вновь привлекла внимание — это связано с развитием обработки естественного языка и популярностью чат-ботов, подобных ChatGPT. За последний год интерес к поиску по запросу «ИИ» вырос на 333%.

Виртуальная примерочная

Функция Virtual Try-On (VTO) показывает, как одежда Anthropologie, Everlane, H&M и других брендов выглядит на разных моделях. Она позволяет выбрать размер (от XXS до 4XL), оттенок кожи (по шкале Monk Skin Tone) и тип волос.

Фото в тексте: Google

Опрос Google среди пользователей, которые покупали одежду в интернете, показал:

42% считают, что на фотографиях моделей не представлена их внешность;

59% не понравились вещи, приобретенные онлайн, потому что на них они выглядели не так, как ожидалось;

68% трудно понять, как одежда будет сидеть на них, пока они ее не купят.

Фото в тексте: Google

VTO использует новую генеративную модель ИИ. Она принимает фотографии от продавцов и снимки моделей от Google и использует метод под названием диффузия, чтобы создать новое реалистичное изображение.

Виртуальная примерочная доступна пользователям Google Shopping в США.

Иммерсивный просмотр

Ранее в этом году Google запустила Immersive View (иммерсивный просмотр), который с помощью ИИ объединяет миллиарды изображений, создавая многомерные карты.

Сейчас функция доступна для Лондона, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Токио, а со вчерашнего дня — для Амстердама, Дублина, Флоренции и Венеции. В дальнейшем она будет охватывать более 500 достопримечательностей по всему миру, в том числе Пражский Град и Харбор-Бридж в Сиднее.

С Immersive View можно видеть, как место будет выглядеть в разное время дня, какой будет погода и насколько многолюдно там будет. Это делается с помощью нейросети NeRF (neural radiance fields), разработанной Google.

На данный момент функция доступна небольшому количеству пользователей в мобильном приложении Google Карт.

Диагностика кожных заболеваний

В Google Lens появилась возможность определять заболевания кожи, губ, ногтей и волос. Хотя представители Google подчеркивают, что сервис не предназначен для медицинской диагностики, ежегодно поиск насчитывает более 10 млрд запросов, связанных с кожными заболеваниями.

Фото в тексте: Google

В 2021 году Google запустила дерматологическое приложение на базе ИИ, которое прошло клиническую проверку и получило разрешение от регулирующих органов Европейского союза. Теперь в Google Lens можно сфотографировать непонятные высыпания и увидеть, на какие кожные заболевания они похожи.

Планирование путешествий с ИИ

В мае Google открыла доступ к Search Generative Experience (SGE) — поиску со встроенным ИИ, разработанному ее подразделением Search Labs.

Теперь в рамках SGE компания представила новые возможности для запросов, связанных с путешествиями. Пользователи смогут задавать более подробные вопросы о местах и направлениях — и получать полные ответы, как от чат-ботов, а не только ссылки на другие источники.

Функцию могут использовать те, кто присоединился к списку ожидания Search Lads (доступно только ограниченному числу людей из США).

После запуска SGE многие выразили обеспокоенность тем, что инструмент негативно повлияет на сайты, из которых алгоритмы Google берут информацию. Другие похвалили компанию за то, что функция отделена от традиционного поиска.

Google позиционирует себя как «компанию, ориентированную на ИИ» еще с 2017 года. «Она инвестирует в искусственный интеллект с 2000-х годов, и это может окупиться, — пишет автор Fast Company Марк Салливан. — И может даже обеспечить рост компании в следующую четверть века».

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Фото на обложке: Thaspol Sangsee / Shutterstock