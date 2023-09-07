Концепция work-life balance устарела. Вот какие подходы могут ее заменить

Не пора ли отказаться от него в пользу более осмысленного?

Баланс между работой и личной жизнью обсуждают так часто, что, по мнению некоторых экспертов, это выражение превратилось в фигуру речи и редко воплощается в жизнь. И хотя основная идея по-прежнему важна для благополучия человека, постоянное повторение этого термина может помешать нам создать более современный подход к работе и жизни.

Целостный подход к жизни

Венди Лешголд — соосновательница компании Fast Forward Group, которая предлагает программы по повышению квалификации и развитию лидерских навыков через призму целостного подхода к жизни.

Fast Forward Group работала с такими компаниями, как Google, JPMorgan Chase, Amazon и Paramount, обучая их тому, что когда люди живут лучшей жизнью, то и с работой они справляются лучше всего.

Лешголд и вторая основательница Fast Forward Group Лиза Маккарти были знакомы с корпоративной рутиной еще до запуска собственной компании.

По словам Лешголд, она знала, что есть способ полностью посвятить себя карьере, но при этом не жертвовать отношениями и здоровьем. «Но как предоставить людям надежную систему, позволяющую заниматься тем, что им важно в профессиональном и личном плане?», — говорит она.

Как утверждает Лешголд, некоторые люди соблюдают баланс между работой и личной жизнью, но слишком сильно разделяют эти области и в итоге не получают от этого пользы.

В основе целостного подхода к жизни лежит вопрос о том, как для вас выглядит успех в целом. Ответить на него нелегко, особенно тем, для кого важнее всего профессиональные достижения. Поэтому спросите себя: чем вы хотите быть известны через год.

«Ответ может немного отличаться для профессиональной и личной областей жизни, но чаще всего он один и тот же», — утверждает Лешголд.

К примеру, Лешголд развивает терпеливость и надеется, что это пригодится ей и дома, и на работе. Другие люди могут испытывать трудности с принятием решений или слишком часто сомневаться в себе. Целостный подход к жизни предполагает работу по всем направлениям.

Переосмысление work-life balance для повышения продуктивности

В последнее время компании обеспокоены вовлеченностью сотрудников, особенно из-за таких трендов, как тихое увольнение. Но когда человек чувствует себя вовлеченным и имеет возможность расти как в рабочем, так и в личном плане, это может иметь огромное значение.

В то же время не каждый хочет говорить о личном на работе, а некоторые даже четко разделяют эти две сферы. Лешголд часто сталкивается с этим, когда проводит семинары с компаниями. Она рассказывает, что в таком случае участников просят сообщать лишь ту информацию, которой им комфортно делиться, но записывать все для себя.

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Иногда все же бывает полезно делиться деталями из личной жизни. Например, один из участников семинара Лешголд не мог тренировать бейсбольную команду сына, поскольку по времени это совпадало с рабочей встречей.

Об этом никто не знал, но когда сотрудник написал о своих пожеланиях, в том числе каким отцом он хочет быть, и прочитал это своему менеджеру, тот предложил ему помощь. В итоге встречу перенесли на другой день, и он смог тренировать команду своего сына.

Присутствие в работе и личной жизни

Этот термин означает, что человек может в полной мере заниматься как работой, так и личной жизнью, не жертвуя ни тем, ни другим. Его придумала Меган Дрисколл, CEO и основательница PR-агентства EvolveMKD.

Когда люди устраиваются в EvolveMKD, они часто спрашивают, как компания помогает соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Но Дрисколл не может пообещать им, что рабочий день закончится ровно в 17:00. В компании действует культура присутствия в работе и личной жизни: если в один день сотрудник задержался в офисе, то в другой он может уделить немного времени личным делам.

Дрисколл всегда сочетала работу и личную жизнь. Она даже договорилась с одним из своих работодателей о том, что будет брать перерыв в середине рабочего дня и ходить в спортзал. Она использует такой подход и в своей компании EvolveMKD.

После пандемии работа и личная жизнь смешались — во многом благодаря удаленному и гибридному форматам, позволяющим выполнять рабочие обязанности в том же месте, где мы проводим время с друзьями и семьей. Совмещать эти два аспекта стало проще, но именно поэтому, подчеркивает Дрисколл, важно полностью посвящать себя как работе, так и жизни.

Это значит, что во время разговора в Zoom не стоит заниматься домашними делами, а во время встречи с друзьями — проверять рабочую почту.

«Если вам нужно уходить в середине дня, то важно уметь договариваться и внимательно относиться к дедлайнам, — говорит Дрисколл. — Присутствие в работе и личной жизни позволяет вести более полноценную жизнь, но чтобы использовать это в полной мере, требуется больше размышлений и ответственности со стороны каждого».

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