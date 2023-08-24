Как использовать ностальгию в UX-дизайне

Ностальгия вызывает глубокий эмоциональный отклик и остается одним из самых актуальных трендов. Эти советы помогут правильно применить ее в дизайне и не допустить ошибки, которые оттолкнут пользователей.

Краткая история ностальгии

В 1688 году швейцарский врач Йоханнес Хофер ввел термин «ностальгия», объединив греческие слова nostos (возвращение домой) и algos (боль). Первоначально это относилось к глубокой тоске по дому, которую испытывают солдаты вдали от родины. Но на протяжении веков понятие эволюционировало.

Из медицинского недуга ностальгия превратилась в недостаток личности, и в конечном счете, благодаря романтизму, стала культурным феноменом. В 2023 году ностальгия актуальна как никогда.

Культура наших дней, особенно в маркетинге и дизайне, часто обращается к этому чувству как к инструменту для завоевания сердец и эмоций.

От голливудских ремейков любимых фильмов, таких как «Трансформеры» и «Охотники за привидениями», до таких сериалов, как «Очень странные дела», отдающих дань уважения прошлым десятилетиям, и недавнего блокбастера «Барби», очевидно, что ностальгия занимает особое место в наших сердцах. Но почему это происходит?

Почему ностальгия так притягательна

По сути она предлагает убежище. Психологи предполагают, что ностальгия обеспечивает психологический комфорт, особенно когда действительность сурова или опасна. Размышления о счастливых временах могут стать спасением в периоды страданий.

Неудивительно, что ностальгия процветает в обществах, переживших войны и социальные потрясения — примером тому стало и время после пандемии. Размышления о менее бурном прошлом заставляют людей чувствовать себя в большей безопасности и вспоминать о лучших временах.

Несколько исследований показали, что ностальгия улучшает общее самочувствие, повышает оптимизм, вдохновляет, заставляет людей чувствовать себя моложе и оптимистичнее относиться к своему здоровью. Исследования также показывают, что воспоминания о старых добрых временах — ностальгия — придают смысл нашей жизни, делая ее предсказуемой и ценной.

Она может иметь и социальную функцию, укрепляя общественные связи. Делясь воспоминаниями о культовых мелодиях или классических телешоу, мы пробуждаем чувство сопричастности с другими людьми.

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С когнитивной точки зрения наш мозг запрограммирован на глубокое погружение в ностальгические моменты. Будь то сигналы окружающей среды, вызывающие яркие воспоминания, или значимость воспоминаний, сформировавшихся в период нашей юности, известных как всплеск воспоминаний, ностальгия — это одновременно эмоциональный и когнитивный опыт.

При таком глубоком влиянии неудивительно, что бизнес использует ностальгию. Но как эффективно применить ее в создании пользовательского опыта?

Ностальгия как инструмент UX

Использование ностальгии не должно ограничиваться фильтрами в стиле ретро. Речь о том, чтобы взаимодействовать на глубоком, эмоциональном уровне. Вот что для этого нужно.

Ориентируйтесь на пользователя. Поймите свою аудиторию. Исследования показывают, что разные поколения связывают себя с разными культурными маркерами. Например, в то время как бэби-бумеров трогают отсылки к 60-80-м годам, миллениалы больше ассоциируют себя с 90-ми. Исследование пользователей помогает лучше понять пользователей и то, как использовать ностальгию для установления связи с ними.

Поймите свою аудиторию. Исследования показывают, что разные поколения связывают себя с разными культурными маркерами. Например, в то время как бэби-бумеров трогают отсылки к 60-80-м годам, миллениалы больше ассоциируют себя с 90-ми. Исследование пользователей помогает лучше понять пользователей и то, как использовать ностальгию для установления связи с ними. Инновации вместо имитации. Ретро — это замечательно, но если просто копировать старый стиль, не добавив изюминки, это не будет вдохновлять. Цель в том, чтобы вызвать воспоминания о прошлом, органично вписываясь в современный цифровой ландшафт.

Ретро — это замечательно, но если просто копировать старый стиль, не добавив изюминки, это не будет вдохновлять. Цель в том, чтобы вызвать воспоминания о прошлом, органично вписываясь в современный цифровой ландшафт. Последовательность прежде всего. Любой ностальгический элемент должен органично сочетаться с основной функциональностью продукта или услуги. Например, детали в стиле ретро, которые не соответствуют функциональности продукта, могут сбить пользователей с толку.

Любой ностальгический элемент должен органично сочетаться с основной функциональностью продукта или услуги. Например, детали в стиле ретро, которые не соответствуют функциональности продукта, могут сбить пользователей с толку. Инклюзивность в дизайне. Стремясь к ретро-эстетике, убедитесь, что ваш дизайн остается доступным для всех пользователей. Например, хотя винтажные цветовые решения могут вызывать ностальгию, они не должны влиять на визуальную четкость.

Ностальгия как элемент манипуляции

Хотя этот тренд действует успокаивающе, он может стать соблазнительной ловушкой в UX-дизайне, особенно когда применяется без критического осмысления. Проводя параллели с дарк-паттернами, которые намеренно создаются, чтобы ввести пользователей в заблуждение, неправильное использование ностальгии может направить пользователей в непреднамеренном направлении.

Рассмотрим это подробнее.

Влияние на принятие решений. Сильные ностальгические эмоции могут служить мощными движущими силами наших действий. Исследования показали, что эмоции сильно влияют на принятие решений. Когда мы испытываем сильные эмоции, такие как ностальгия, наша рациональность может быть искажена. Как правило, она склоняет к тому, чтобы видеть прошлое в позитивном свете, из-за чего пользователи будут действовать импульсивно или не заметят недостатков дизайна.

Манипуляция может заставить пользователей тратить деньги. Исследования показывают, что чувство ностальгии снижает тягу к деньгам, что повышает вероятность того, что люди больше заплатят за товары или услуги. Потенциально это может привести к импульсивным решениям, и человек может потратить больше, чем мог бы в другом эмоциональном состоянии.

Помеха инновациям. Чрезмерная зависимость от знакомых концепций может помешать творчеству и новым идеям. Постоянно тяготея к ностальгии, мы, возможно, не будем столь открыты к нестандартному дизайну и инновациям.

Избирательная память. Исследователи отмечают, что ностальгия имеет тенденцию фильтровать наши воспоминания, выделяя положительные и преуменьшая негативные. Такое избирательное запоминание в дизайне может дать искаженное представление, потенциально игнорируя определенные группы пользователей или замалчивая прошлые социальные проблемы.

Ностальгия — мощное чувство, но использовать его следует ответственно. Используя его просто ради метрик, можно оттолкнуть пользователей. Для дизайнеров крайне важно отдавать приоритет подлинному контакту с пользователями, а не мимолетным показателям вовлеченности.

При вдумчивом использовании ностальгия может улучшить пользовательский интерфейс, обращаясь к общим культурным воспоминаниям и эмоциям. Залог успеха — найти баланс между уважением к прошлому с потребностями и этическими соображениями настоящего и будущего.

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