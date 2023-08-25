Как разработки в лечении ожирения могут изменить мир

Чтобы остановить этот тревожный тренд, исследователи ищут новые решения, которые позволят легче сбросить вес и поддерживать результат. Рассказываем о наиболее интересных из них.

Ожирение становится все более распространенной проблемой. Если ситуация не изменится, к 2035 году оно станет фактором риска для здоровья у почти четверти населения земного шара.

В мире существует серьезная проблема с лишним весом.

Основываясь на наиболее распространенном медицинском стандарте — индексе массы тела (ИМТ) — в 2020 году ожирение было у почти 1 млрд человек, и если нынешние тенденции сохранятся, к 2035 году ожирением будут страдать уже 1,9 млрд. По оценкам, это 24% населения земного шара, и еще 27% относятся к категории людей с избыточным весом.

В некоторых странах, например США, этот показатель уже намного выше. И это огромная проблема общественного здравоохранения.

Ожирение увеличивает риск возникновения таких серьезных заболеваний, как гипертония, диабет, инсульт и многие виды рака. В 2019 году ожирение стало причиной 5 млн смертей — это 8,5% всех случаев, и смертность продолжает расти.

Стигматизация, связанная с ожирением, также может вызывать у людей депрессию, низкую самооценку и мысли о самоубийстве, и получение надлежащего медицинского лечения по любой из этих проблем может стать серьезной проблемой — медицинские работники часто дискриминируют пациентов со значительным избыточным весом.

Традиционно советы в таких случаях сводятся к тому, чтобы «просто меньше есть» и больше двигаться. Это действительно может сработать, но результат не всегда удается закрепить из-за целого ряда физических, психических и социальных факторов.

В последнее десятилетие отношение к ожирению начало меняться. Сейчас к нему относятся скорее как к болезни, а не как к моральному недостатку — и на этом фоне начинают разрабатывать новые инновационные методы лечения ожирения, которые помогают людям постоянно терять вес.

Агонисты GLP-1

Главной новостью последнего времени стала разработка класса лекарств, получивших название «агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1)». Они имитируют активность гормона тела GLP-1, который вырабатывается после того, как человек поест, и влияет на мозг так, чтобы подавлять чувство голода.

Агонисты GLP-1 изначально были разработаны для лечения диабета, и они действительно снижают уровень сахара в крови. Однако врачи заметили, что пациенты, принимающие их, сильно теряют в весе, из-за чего эти лекарства стали изучать как средства лечения ожирения.

В ходе нескольких крупных клинических испытаний участникам удалось потерять 10-20% от массы своего тела, в зависимости от конкретного препарата и дозы. Более того, эффект сохранялся до тех пор, пока люди принимали лекарства, которые обычно вводятся в виде еженедельных инъекций (хотя уже разрабатываются версии в таблетках).

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Есть сообщения о редких, но серьезных побочных эффектах препаратов GLP-1, но два из них уже одобрены FDA для лечения ожирения — это Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk и Saxenda (лираглутид), и некоторые из них демонстрируют многообещающие результаты клинических испытаний.

Препарат Eli Lilly Mounjaro (тирзепатид) в настоящее время одобрен только для лечения диабета, но ожидается, что к концу 2023 года он будет одобрен и в качестве средства от ожирения.

Однако чтобы по-настоящему повлиять на проблему ожирения в США, где, по оценкам, к 2035 году 58% взрослых будут страдать ожирением, агонисты GLP-1 должны быть более доступными. В настоящее время они стоят около $1 тысячи в месяц и обычно не покрываются страховкой, поскольку их относят к категории «образа жизни», а не методов лечения.

Скоро это может измениться: Novo Nordisk объявила предварительные результаты исследования, которое проводится с 2017 года, в ходе которого было установлено, что семаглутид снижает риск сердечных приступов, инсультов или смерти от сердечных заболеваний на 20%. Если это подтвердится, это может побудить большее число страховщиков и Medicare оплачивать этот препарат и, возможно, другие рецепты для похудения.

Стимуляция мозга

Лекарства — не единственный способ воздействовать на участки мозга, контролирующие чувство голода. Подобного эффекта можно добиться и при помощи электричества.

В ноябре 2022 года исследователи из Пенсильванского университета объявили, что стимуляция прилежащего ядра мозга способствовала снижению веса у двух женщин с тяжелым ожирением, страдающих расстройством пищевого поведения. Для этого состояния характерны периоды быстрого поедания большого количества пищи при ощущении потери контроля.

Само по себе РПП распространено не так часто, как ожирение, но 70% людей с этим расстройством страдают ожирением, и исследование демонстрирует, как выявление и стимуляция нужных участков мозга способно помочь людям ограничить потребление пищи.

Что касается лечения ожирения, команда из Allegheny Health Network (AHN) считает, что знает, на какие участки нужно воздействовать.

В 2021 году они запустили небольшое исследование по стимуляции области мозга, называемой «латеральным гипоталамусом», надеясь, что это поможет регулировать чувство голода у людей с ожирением. Результаты ожидаются в 2025 году.

В то время как методы лечения AHN и Пенсильванского университета требуют от пациентов проводить операции и имплантировать электроды, исследователи предлагают менее инвазивные методы стимуляции областей головного мозга, которые могли бы сделать эти виды лечения более доступными и менее рискованными в будущем.

Генная терапия

Поскольку люди могут быть генетически предрасположены к ожирению, некоторые исследователи пытаются работать с генами.

В 2021 году ученые из Массачусетского университета использовали CRISPR, чтобы отключить ген Nrip1 в типе стволовых клеток, обнаруженных в жире. Затем отредактированные генами клетки приобрели больше характеристик коричневых жировых клеток, которые помогают сжигать калории, а не белых жировых клеток, которые просто накапливают жир.

Мыши с ожирением, которым пересадили отредактированные клетки, набирали меньше веса, чем контрольные, когда их кормили диетой с высоким содержанием жиров.

В мае 2023 года команда из Испании объявила, что ей удалось спровоцировать потерю веса у мышей с ожирением путем генной инженерии стволовых клеток, извлеченных из жировой ткани грызунов, для экспрессии белка, участвующего в метаболизме. Когда клетки с отредактированными генами были обратно имплантированы мышам, животные смогли эффективнее сжигать жир.

Оба метода лечения находятся на ранних стадиях разработки, и поскольку генная терапия, как правило, необратима, вероятно, потребуется пройти множество испытаний, прежде чем они будут опробованы на людях. Тем не менее, в случае успеха они могли бы стать одноразовой альтернативой еженедельным инъекциям агонистов GLP-1.

Это лишь некоторые из многих инновационных методов лечения ожирения, которые сейчас находятся в разработке.

Другие команды ищут препараты, имитирующие эффект физических упражнений, экспериментируют со светом, чтобы вызвать чувство наполненности в желудке, и даже изучают использование психоделических препаратов, способствующих снижению веса.

Третьи работают над разработкой улучшенных версий существующих методов лечения, таких как бариатрическая хирургия.

Поскольку ожирение — это сложное заболевание, со многими причинами, которые до конца не изучены, и большой вариабельностью у разных людей, чтобы справиться с ним, нам, вероятно, понадобится такой широкий спектр методов лечения. Но просто разработать новые методы лечения недостаточно. Необходимо также обеспечить их доступность, чтобы каждый, кому необходимо сбросить вес и сохранять форму, мог себе это позволить.

Источник: Future Explored

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