Офисные капсулы: новое решение для «работы на удаленке»

Начав работать из дома, многие столкнулись с неожиданными проблемами: за кухонным столом слишком тесно, а от детей слишком много шума. Поэтому некоторые «удаленщики» открыли для себя офисные капсулы, которые позволяют создать рабочую обстановку где угодно, даже в саду.

В начале ноября Райан Уильямс наблюдал, как огромный кран поднял небольшую алюминиевую капсулу высоко над его домом в Манчестере, и опустил ее в его сад. Капсула стала решением проблемы, с которой сталкиваются многие люди в гибридной рабочей среде.

В первые месяцы пандемии 32-летний Уильямс обнаружил, что прекрасно справляется с управлением своей SMM-компанией KOMI из собственной кухни. Но когда стало ясно, что такой режим затянется надолго, ему понадобилось более постоянное рабочее место.

«По сути, я жил в столовой. Это кухня-столовая с открытой планировкой, поэтому иногда в ней играли дети, — рассказал он. — По окончании каждого рабочего дня мне приходилось забирать монитор и убирать все зарядные устройства».

Уильямс решил купить готовую капсулу для домашнего офиса. Он выбрал роскошный, полностью оборудованный куб производства компании SkyPods. «Это немного не то же самое, что старый летний домик в саду», — пошутил он.

Учитывая, что цена капсулы — 12,5 тыс. фунтов стерлингов ($16,7 тыс.) Уильямс «неплохо вложился». Но как только куб установили, оставалось лишь подключить его к сети, и он был готов к работе. По словам мужчины, его инвестиция окупилась: теперь он может более четко разграничивать работу и дом. Он может работать, не прерываясь — и никому не мешая — и в конце дня оставлять работу, чтобы провести время с семьей.

Фото в тексте: Райан Уильямс

Конечно, идея офиса, который можно разместить в любом месте, не нова. По словам производителей таких небольших автономных офисных капсул, отрасль процветала и до пандемии — хотя их клиентами были компании, стремящиеся привнести в open space-офисы специальные закрытые пространства — для того, чтобы сотрудники могли сосредоточиться. Однако после пандемии, на фоне всплеска интереса со стороны частных «удаленщиков», спрос резко возрос.

Популярность «садовых офисов»

Преимущества капсул в офисах были очевидны уже несколько лет. Компании пришли к пониманию, что открытая планировка не всегда способствует продуктивной работе, и поэтому инвестировали средства в целый ряд решений, направленных на создание тихих пространств для работников, которым необходимо уединиться для выполнения своих задач.

Однако пандемия также вызвала всплеск спроса на решения для домашних рабочих мест, что, похоже, продолжится и в новую гибридную эпоху.

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 85% работающих из дома хотят продолжать делать это хотя бы в течение некоторого времени.

«Люди стали по-другому смотреть на пространство в своих домах. У вас может быть очень просторный балкон, а в гостиной может быть слишком тесно, — объяснил Джон Линн, который четыре года назад основал лондонскую компанию My Office Pods. — Они пытались выяснить, как можно использовать пространство более эффективно».

Линн иногда продает капсулы для домашнего использования, и считает их главным достоинством звукоизоляцию. Например, один клиент отчаянно нуждался в месте, где можно было бы принимать телефонные звонки в тишине, вдали от детей. При этом и наружу капсула звук не выпускает, что, по его словам, пришлось по душе одному клиенту, чья жена устала от его уроков игры на гитаре.

Однако, Линн посетовал, что высокая стоимость, корпоративный стиль капсул, предназначенных для размещения в офисах, а также то, что даже самые маленькие капсулы могут легко занять все место в гостиной средних размеров, отталкивают большинство покупателей.

Таким образом, внутренний рынок все же ориентирован на капсулы, предназначенные для использования в саду. Но если раньше они превосходили по размеру целый сарай, то сейчас новые компании обещают обеспечить полный спектр офисных технологий и комфорт на крошечной, автономной площади.

Роскошь на заказ

Марк Карри из района Патни, что в южном Лондоне, говорит, что если его садовую капсулу и можно назвать «сараем», то разве что очень дорогим. Они с женой Рэйчел получили свою капсулу в мае, поняв, что хотят продолжать управлять своим агентством-видеостудией в основном из дома.

«У нее большие раздвижные двери и маленькое окошко, внутри тепло, можно чувствовать себя изолированным, — рассказал Марк. В мини-офисе также есть все необходимое для хранения деловых документов и место для двух рабочих столов.

Для Карри вложение в капсулу стало серьезным событием. Они с женой работали за кухонным столом, но знали, что долго это продолжаться не может. Теперь, по его словам, они знают, что если когда-нибудь произойдет еще один локдаун, «можно будет продолжать вести бизнес с комфортом, потому что мы можем просто переместиться в на задний двор и делать все, что нужно».

Из-за большого спроса Карри и его жене пришлось ждать прибытия своей капсулы полгода. И учитывая очевидный потенциал роста рынка домашних офисов, неудивительно, что постоянно появляются новые инновационные конструкции: плавающие капсулы, бюджетные фанерные капсулы, замысловатые капсулы в стиле оригами или необычные, угловатые капсулы, похожие на лесные хижины— все они обещают создать то самое важное третье пространство.

Фото в тексте: Backyard Pods

Майк Хайд, управляющий компанией SkyPods из города Барнсли на севере Англии, рассказал, что создал свою компанию в ноябре 2019 года, чтобы предложить «роскошную и индивидуальную» альтернативу традиционным садовым комнатам. Помимо капсул в виде кубов, как та, которую купил Райан Уильямс, Хайд также делает капсулы, используя переработанные части старых самолетов, что гарантирует прочность, а также хорошую тепло- и звукоизоляцию.

«Мы берем фюзеляж от списанного самолета, с которого сняты все двигатели и другие детали, и вместо того, чтобы отправить в дробилку, превращаем его в нечто иное», — объяснил он. Капсулы даже поставляются в комплекте с бортовым номером и сертификатом от оригинального самолета».

Хайд признает, что стоимость капсул делает их недоступными для многих людей. Но, по его словам, что, хотя они могут стоить столько же, сколько пристройка к дому, очень важно, что если вы переезжаете, «относительно недорого будет просто взять его с собой, поставить в саду и начать работать еще до того, как закончится строительство дома».

Текущие тенденции

В настоящее время большинство проектов ориентировано на людей со средним и высоким уровнем дохода, у которых есть возможность работать из дома и пространство для установки капсулы. Однако Мелани Уильямсон из австралийского города Голд-Кост считает, что все больше работников задумываются о том, как обустроить или даже изменить свое жилое пространство, чтобы воспользоваться гибкостью гибридной работы.

Уильямсон основала свою компанию Backyard Pods в 2015 году, обнаружив пробел на рынке недорогих садовых офисов и пристроек. Стоимость ее комплектов начинается примерно с 5 тыс. австралийских долларов (приблизительно 2,7 тыс. фунтов стерлингов и $3,6 тыс.), и, по ее словам, в последние несколько месяцев количество заказов в три раза превышало обычное.

Она говорит, что заметила большой интерес среди городских жителей, которые переезжают в небольшие города, чтобы иметь возможность воспользоваться более низкими ценами на недвижимость и большими садами, где есть место для рабочего места на открытом воздухе. «Иногда они начинают консультироваться с нами еще до покупки недвижимости, потому что покупают ее с расчетом на это», — говорит она.

Иногда, по ее словам, у клиентов есть место для офиса внутри дома, но они хотят обладать полностью отдельным помещением, которое поможет им сохранить границы между работой и домом.

«Есть психологический фактор в том, чтобы поцеловать своих близких, выпить кофе и закрыть за собой дверь, — рассказала Уильямсон. — Эффекта не будет, если вы просто переступите порог другой комнаты».

В настоящее время, по мнению экспертов, решения по организации рабочего пространства в домашних условиях будут по-прежнему сосредоточены на «садовых капсулах».

Для установки капсул в многоэтажных домах, по словам Линна, есть некоторые препятствия, а компании, производящие капсулы для офисов, сосредоточены на стабильном корпоративном рынке. Но он считает, что, когда производители увидят рост спроса частных клиентов, они, скорее всего, сосредоточатся на создании чего-то, что можно будет легко собрать в небольших помещениях.

Райан Уильямс, однако, доволен найденным решением. Пусть у него не «самый большой сад в мире», но 2 кв. м , выделенные под капсулу, изменили его жизнь. Он с радостью пользуется той гибкостью, которую она ему дает, и говорит, что если она когда-нибудь перестанет быть ему нужна для работы, «в будущем ее всегда можно будет переоборудовать под садовый бар».

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