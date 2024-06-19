Основные отличия ОКПД и ОКВЭД

Понятия ОКВЭД и ОКПД имеют схожий вид и представляют собой числовой код. Под ним скрывается определенный товар или вид предпринимательской деятельности — это часть Единой системы классификации и кодирования (ЕСКК). В статье рассмотрим, что представляют собой классификаторы, в чем их разница и зачем их надо выбирать.

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ОКВЭД

В 2003 году был опубликован первый в России классификатор видов деятельности (ОКВЭД), куда были внесены все виды бизнеса, которыми официально разрешили заниматься предпринимателям и разного рода коммерческим организациям. Для этого каждому виду был присвоен собственный цифровой код, благодаря чему получилась таблица, на которую ориентировались бизнесмены.

В 2014 году таблицу обновили, добавив десятки видов деятельности. Начиная с 2017 года действует разрешение от налоговой службы, которое обязует опираться при выборе вида деятельности исключительно на те коды, что указаны в последней редакции (ОКВЭД 2).

Эти коды нужно указывать при регистрации предпринимателя и его бизнеса. А потому именно с подбора кодов, которые соответствуют его виду деятельности, будущий предприниматель должен начинать. Бизнесмен имеет право самостоятельно определить свой ОКВЭД, который и указывает при подаче заявления на открытие своего дела, при регистрации ИП или юрлица.

Классификаторы видов деятельности ведут сбор большого объема статистических данных. Их анализ на государственном уровне позволяет понять, каким образом развиваются отрасли экономики страны. В результате этой работы полученные выводы становятся основой для разработки поддерживающих мер для тех видов предпринимательства, которые в этом особенно нуждаются.

Эти коды используются:

для более подробной детализации бизнеса,

при составлении нормативных актов,

для определения системы налогообложения,

для реализации возможности применения льгот.

Предприниматель должен выбрать основной код ОКВЭД, такое направление своей деятельности, которое станет в бизнесе ведущим, которое будет приносить основной доход. Кроме него, должны быть обозначены дополнительные виды. При выборе их количества не существует ограничений на уровне законодательства, а также нет какого-то регламента.

Важно знать, что без указания этих важных для налоговой числовых кодов предприниматель не сможет зарегистрировать свою деятельность.

ОКПД

ОКПД создан для классификации всех производимых видов товаров. Действующие сейчас в стране коды были введены в 2014 году (ОКПД 2). Росстандарт утвердил эту классификацию приказом № 14-СТ.

Эта классификация производимой продукции не обязательна, так как в регистрационных документах она не отражается. Эта комбинация цифр нужна заказчикам и поставщикам, которые намерены принимать участие в торгах. С определения кода ОКПД начинается закупочная процедура — удобный способ стандартизации под единые требования всех участников торгов с их товарами и услугами.

Некоторые категории продукции имеют право на пониженный НДС. Например, медицинские товары или товары для детей. Применить такие исключения в процессе торгов также возможно по коду ОКПД 2.

В России каждый товар и услуга должны по закону соответствовать определенному числовому коду в системе ЕСКК.

Такой классификатор часто используется:

Для проведения стандартизации товаров и услуг, а также подтверждения их полного соответствия требованиям перед торгами.

Для статистического сбора данных и их последующего анализа.

При участии компании в госзакупках.

Код ОКПД — комбинация из цифр, которых может быть разное количество — от 2 до 9. Благодаря им товары подразделяются на классы, группы, виды и категории. В соответствии с единой системой кодирования становится понятно, какой код принадлежит тому или иному товару, поскольку все виды продукции разбиты на разделы.

Участвующие в госзакупках компании обязаны указать все девять цифр кода ОКПД их товаров.

Отличительные черты

Оба кода изначально создавались для систематизации и классификации информации. Если говорить простым языком, то ОКПД 2 — код самих товаров, а вот ОКВЭД 2 обозначает те виды деятельности, в ходе которых их производят.

В зависимости от указанного при регистрации кода налоговая и иные контролирующие органы могут определять род деятельности, которую ведет предприниматель. Благодаря этому коду происходит контроль за получением льгот и лицензий. Это не секретные сведения, их можно найти при желании в реестрах ИП и юрлиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

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А вот код для товаров важен, в первую очередь, для статистики, стандартизации и учета. Актуальная сейчас редакция классификатора ОКПД близка к европейскому стандарту. Это сделало удобнее и проще торговую деятельность. Коды не указываются в документах и в реестрах, но они нужны для участия в госзакупках и используются для сертификации товаров в торговых сделках.

Основные отличительные черты ОКВЭД:

Благодаря этим кодам налоговая служба определяет, какой деятельностью занимается предприятие, но без детализации всей товарной массы, что на нем производится. Коды ОКВЭД определяют ряд важных для бизнеса параметров, начиная от системы налогообложения до положенных для конкретного вида деятельности льгот от государства. Отличие кодов ОКПД от ОКВЭД в том, что они используются в основном для учета, стандартизации продукции и получения сертификатов на товары. ОКВЭД носит обязательный характер, а потому его указывают не только в регистрационных документах, но и вносят в реестры ИП или юрлиц. Предприниматель вправе сделать выбор кода своей деятельности самостоятельно. Уточнить код ОКВЭД можно в выписке из реестра юридических лиц или ИП, а не в ЕИС. Представляет собой не более шести цифр, тогда как комбинация кода товаров может состоять и из девяти позиций. Имеет более широкую конкретизацию, чем код ОКПД.

Коды ОКВЭД становятся ключевыми, так как достаточно хорошо адаптированы под международные стандарты и позволяют проводить исследования уровня развитости и эффективности экономики страны. Отличие кодов ОКПД в том, что они имеют в большей степени внутригосударственные ориентиры.

Соответствие кодов

Единой системе классификации видов деятельности, а также их анализа и определения уровня развития помогает соответствие кодов ОКВЭД и ОКПД. Если сравнить классификаторы, то можно увидеть, что в первых цифрах они сходятся. Отличается в классификаторах та часть, которая отвечает за более подробную детализацию. Это логично, ведь количество производимых товаров не может полностью соответствовать видам деятельности. По этой причине коды не дублируют друг друга, а как бы пересекаются в своей начальной части.

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Коды ОКПД и ОКВЭД имеют соответствие начальных цифр, а потому можно уточнить первый, зная точно второй. Для этого надо в первую очередь смотреть на первые четыре цифры классификатора. Остальные в числовом коде пригодятся в том случае, если важна детализация деления на классы.

Найти ОКПД можно на официальном сайте ЕИС или в Приказе Росстандарта № 14-ст. Узнать ОКВЭД можно на сайте ФНС, в каталоге всех классификаторов по видам деятельности или выписке, которая была оформлена при регистрации предпринимателя.

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