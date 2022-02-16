Почему Олимпийские игры 2022 проходят в Пекине?

Почему в этом году зимние Олимпийские игры проводятся в Пекине? Ведь после летних Олимпийских игр 2008 года, также проходивших в Пекине, прошло всего 13,5 лет. И почему для проведения зимних игр был выбран столь городской ландшафт? Оказывается, на это есть простой ответ.
Шесть европейских стран, в том числе фавориты — Норвегия и Швеция, которые могли бы стать местом проведения игр в 2022 году, отклонили свои заявки после допингового скандала во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. К тому же стоимость тех самых игр в Сочи в размере более $50 млрд напугала будущих претендентов.
В 2015 году Международный олимпийский комитет (МОК) голосовал за место проведения игр в 2022 году. На тот момент единственными оставшимися кандидатами были Пекин и Алматы (Казахстан). Пекин был выбран с соотношением голосов 44:40.
Почему зимние Олимпийские игры так трудно продать?
Все сводится к деньгам. Небольшие европейские страны не смогут оплатить расходы. К тому же во многих западных демократиях налогоплательщики также имеют право голоса.
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Санкт-Мориц (Швейцария) и Мюнхен (Германия) — достойные претенденты на игры 2022 года — отклонили свои заявки после референдума избирателей. Отказ Германии стал большим ударом для президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который проживает в этой стране.
Также стоит отметить, что штаб-квартиры Международного олимпийского комитета находятся в Швейцарии.
Фото на обложке: Mirko Kuzmanovic /
Краков (Польша) и Львов (Украина) также отозвали заявки. А Осло (Норвегия) и Стокгольм (Швеция) отказались участвовать из-за расходов и политических причин. Норвежский депутат возмутился тем, что Международный олимпийский комитет, как сообщалось, потребовал включить коктейльный прием с королем Норвегии в протокол проведения игр.
В интервью 2014 года Бах признал, что зимние Олимпийские игры было трудно продать: «Число кандидатов и так ограничено по географическому положению. Также не стоит забывать, что это сложные времена для мировой экономики».
Где будут проходить следующие зимние игры?
В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия). Международный олимпийский комитет рад возвращению на традиционные европейские места проведения после того, как три последних мероприятия состоялись в Сочи, Пхенчхане (Южная Корея) и Пекине.
Место проведения зимних Олимпийских игр 2030 года пока не выбрано. На данный момент рассматривается заявка от Барселоны на место проведения Пиренеи. Она, вероятно, получит активную поддержку в МОК благодаря Хуану Антонио Самаранчу-младшему — ее влиятельному представителю и уроженцу Барселоны. Его отец ранее был президентом комитета.
Еще один лидирующий кандидат на 2030 год — Саппоро (Япония), где зимние Олимпийские игры проходили в 1972 году. Международный олимпийский комитет, вероятно, находится в долгу у Японии, которая перенесла летние игры 2020 года на год вперед из-за пандемии. Это обошлось стране в дополнительные $2 млрд.
Как выбирается город для проведения игр?
Согласно новым правилам МОК, примерно 100 его членов больше не голосует за принимающие города. Теперь выбор делает руководство во главе с Бахом. Отчасти изменения были приняты из-за скандалов, связанных с покупкой голосов, запятнавших выбор Рио-де-Жанейро на 2016 год и Токио на 2020 год.
По словам Баха, при проведении торгов было слишком много «проигравших», а города тратили миллионы на заявки. На деле, Бах хотел контролировать выбор места проведения, поскольку МОК теперь старается выбирать города, в которых уже есть специальные объекты и отели. А значит, это должны быть городские районы или же бывшие места проведения — под эти критерии как раз подходит Пекин.
Фото на обложке: fifg /
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