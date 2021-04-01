Три отрасли, на которых стоит сосредоточиться технологическим стартапам

Исследование McKinsey показало, что за первые три недели 2021 года мы продвинулись на пять лет вперед во внедрении цифровых технологий для потребителей и бизнеса. Однако, учитывая стремительный переход в онлайн-формат, там все еще есть над чем работать. Вот три отрасли, на которые стоит обратить внимание технологическим стартапам.

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Здравоохранение

Во время пандемии оно стало самый быстрорастущей отраслью. В начале 2020 года только 10% жителей США предпочитали телемедицину посещению врача. Однако в конце года эта цифра увеличилась до 60%. 48% врачей подтвердили, что на протяжении этого периода вели прием удаленно.

Самый известный поставщик такого рода услуг компания Teladoc сообщила, что количество подписок еженедельно растет на 50%.

До пандемии многие пациенты были настроены скептически по отношению к телемедицине. Однако American Journal of Medicine задолго до этого заявлял, что 75% визитов к врачу можно обработать по телефону.

С тех пор виртуальные консультации у врача стали более популярными, так как многие пациенты испытали на себе эффективность такого подхода. Поэтому здравоохранение станет перспективной отраслью для различных технологических стартапов, которые могут создавать сервисы для взаимодействия между врачом и пациентом. В этой области все еще имеются свободные ниши, так как многие врачи используют Skype для консультаций.

Некоторые стартапы изучали возможность подключения гаджетов для мониторинга состояния здоровья, чтобы врачи могли удаленно проверять жизненно важные показатели пациентов. Например, команда из Челябинской области «Нейротехнолоджи» создала электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID, но успешных примеров массового внедрения этих функций все еще не много.

Образование

Как и в случае с телемедициной, до пандемии люди не слишком активно использовали дистанционное обучение. Поскольку внедрение виртуального образования происходило в сжатые сроки, оно все еще несовершенно.

Таким образом, многие учреждения столкнулись с множеством проблем: отсутствие технической грамотности, слабая производительность ПО, ограниченный доступ для учащихся и т. д. Такие компании, как Edsights, Pronto и даже Apple и Google, стремились решить проблемы с дистанционным образованием.

Edsights, например, потребовался целый год, чтобы привлечь своих первых 16 клиентов (университетов), но за три недели после вспышки вируса компания привлекла еще 30 клиентов.

Многие образовательные учреждения для дистанционного образования использовали Zoom, который, хотя и является отличным инструментом для проведения телеконференций, не предназначен для обучения, в отличие от менее популярной платформы Edsights.

Таким образом, на рынке образовательных технологий сейчас не хватает инновационных решений, так как концепция онлайн-обучения существенно отличается от общей телеконференцсвязи.

Поэтому в 2021 году для стартапов будет множество возможностей выхода на образовательный рынок для внедрения инновационных решений и решения существующих проблем.

Развлечения

Технологические гиганты в сфере развлечений, например, Netflix, Amazon Prime и Disney Plus, благодаря своей дальновидности сильно выиграли от роста подписок во время пандемии.

Пандемия заставила артистов переосмыслить свою деятельность и сосредоточиться на виртуальном пространстве. Сфера развлечений почти полностью перешла в онлайн. Виртуальные билеты использовались задолго до пандемии, но виртуальные мероприятия оказались настоящей проблемой.

Из-за ограничений на массовые мероприятия крупным лейблам стало сложнее удерживать внимание аудитории, что дало возможность побороться за него молодым артистам и небольшим брендам.

В этом году тренд на виртуальные мероприятия, вероятно, сохранится. Это позволит молодым артистам и брендам эффективнее продвигать свое дело, а стартапам создавать подходящее ПО.

2021 год станет годом большой перезагрузки, и вполне вероятно, что впереди ждет все больше возможностей для предпринимателей и брендов, стремящихся к расширению.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock