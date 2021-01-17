В России создали электронный браслет для отслеживания состояния пациента с COVID-19

Команда из Челябинской области «Нейротехнолоджи» создала электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19. Устройство снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы больного, измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови. Об этом сообщает ТАСС.
«На основании этих данных [браслет] определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», — отметила замминистра ИТ, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.
В целях борьбы с инфекцией для данного устройства требуется организовать массовое производство. По словам Давыдовой, это позволит повысить долю выявленных случаев заболевания коронавирусом и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов.
Браслет оснащен рядом медицинских датчиков, которые в онлайн-формате выявляют ключевые симптомы коронавирусной инфекции и отслеживают состояние пациента.
Разработчиком прибора является кандидат биологических наук Юрий Корюкалов. Он отметил, что прибор универсален и может оценивать общее психофизическое состояние пользователя, посылая сигналы ему на смартфон.
«Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет ... Искусственный интеллект, которым в ближайшие 6 месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», — рассказал Корюкалов.
Фото: Agenturfotografin / Shutterstock
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