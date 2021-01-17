Команда из Челябинской области «Нейротехнолоджи» создала электронный браслет для отслеживания состояния больного COVID-19. Устройство снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы больного, измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови. Об этом сообщает ТАСС.

В России создали электронный браслет для отслеживания состояния пациента с COVID-19