Илон Маск пошутил про физику в своем твиттере. Никто ничего не понял

12 декабря Илон Маск запостил в твиттере мем про физику. Комментаторы признавались, что ничего не понимают, большинство СМИ проигнорировало шутку.

Основатель Tesla написал «Современные дети никого не уважают» и прикрепил мем, состоящий из математической шутки и картинки с репликой «Будущее наступило, старик».

Kids these days have no respect! pic.twitter.com/lfJTJnqllQ — Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2019

«Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 × S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории».

Нам потребовалось примерно 30 тысяч знаков, чтобы хотя бы поверхностно объяснить шутку в твиттере @elonmusk про квантовую гравитациюhttps://t.co/yPrUPLMYDf — Андрей Коняев (@a_konyaev) December 22, 2019

so you're telling me I need a degree to understand this joke? — Jonathan Harris (@JonathanHarisFC) December 12, 2019

«Мне что, нужна степень, чтобы понять эту шутку?»

Ничего не понял, Телепорт то сделать можно и машину времени или опять врут? — Vitaliy Borovskikh (@HoratioSpector) December 23, 2019

Я между 3 и 4 уровнем технического образования и я не смог осилить эту статью до конца. Извините. Мне даже чуть-чуть стыдно. — Кирилл Чаевский (@KirikChayevskiy) December 22, 2019