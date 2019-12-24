Илон Маск пошутил про физику в своем твиттере. Никто ничего не понял
12 декабря Илон Маск запостил в твиттере мем про физику. Комментаторы признавались, что ничего не понимают, большинство СМИ проигнорировало шутку.
Основатель Tesla написал «Современные дети никого не уважают» и прикрепил мем, состоящий из математической шутки и картинки с репликой «Будущее наступило, старик».
Перевод представило российское научно-популярное издание N+1:
Kids these days have no respect! pic.twitter.com/lfJTJnqllQ— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2019
«Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 × S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории».
В начале статьи приводится классификация уровня знаний по физике и математике, необходимых, чтобы понять написанное. Степень сложности по мере изложения повышается от уровня школьных знаний до уровня «науки будущего».
Нам потребовалось примерно 30 тысяч знаков, чтобы хотя бы поверхностно объяснить шутку в твиттере @elonmusk про квантовую гравитациюhttps://t.co/yPrUPLMYDf— Андрей Коняев (@a_konyaev) December 22, 2019
Чтобы только начать, читателю необходимо знать «то, что изучают на первых курсах физических факультетов университетов».
Как пишет «Медуза», большинство англоязычных СМИ и форумов, где обсуждают математику или самого Маска, проигнорировали этот твит из-за сложности.
К 23 декабря оригинальный пост набрал почти 11 тысяч ретвитов и 125 тысяч лайков. В комментариях пользователи писали, что ничего не понимают.
«Мне что, нужна степень, чтобы понять эту шутку?»
so you're telling me I need a degree to understand this joke?— Jonathan Harris (@JonathanHarisFC) December 12, 2019
Под анонсом статьи N+1 русскоязычные комментаторы также отмечали, что не понимают написанное.
Ничего не понял, Телепорт то сделать можно и машину времени или опять врут?— Vitaliy Borovskikh (@HoratioSpector) December 23, 2019
В ответ на свой пост позже Маск написал: «У математических шуток маленькая аудитория» и прикрепил переделанный комикс про «Матрицу».
Я между 3 и 4 уровнем технического образования и я не смог осилить эту статью до конца. Извините. Мне даже чуть-чуть стыдно.— Кирилл Чаевский (@KirikChayevskiy) December 22, 2019
December 12, 2019Фото: Triff / Shutterstock
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