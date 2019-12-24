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Истории

Илон Маск пошутил про физику в своем твиттере. Никто ничего не понял

Истории
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

12 декабря Илон Маск запостил в твиттере мем про физику. Комментаторы признавались, что ничего не понимают, большинство СМИ проигнорировало шутку.

Илон Маск пошутил про физику в своем твиттере. Никто ничего не понял

Основатель Tesla написал «Современные дети никого не уважают» и прикрепил мем, состоящий из математической шутки и картинки с репликой «Будущее наступило, старик».

Перевод представило российское научно-популярное издание N+1:
«Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 × S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории».
Для того, чтобы объяснить смысл этого предложения, в N+1 составили статью на 30 тысяч знаков. Как заявил главный редактор Андрей Коняев, именно столько символов потребовалось, чтобы «хотя бы поверхностно объяснить шутку».
В начале статьи приводится классификация уровня знаний по физике и математике, необходимых, чтобы понять написанное. Степень сложности по мере изложения повышается от уровня школьных знаний до уровня «науки будущего».

Чтобы только начать, читателю необходимо знать «то, что изучают на первых курсах физических факультетов университетов».

Как пишет «Медуза», большинство англоязычных СМИ и форумов, где обсуждают математику или самого Маска, проигнорировали этот твит из-за сложности.

К 23 декабря оригинальный пост набрал почти 11 тысяч ретвитов и 125 тысяч лайков. В комментариях пользователи писали, что ничего не понимают. «Мне что, нужна степень, чтобы понять эту шутку?»

Под анонсом статьи N+1 русскоязычные комментаторы также отмечали, что не понимают написанное. В ответ на свой пост позже Маск написал: «У математических шуток маленькая аудитория» и прикрепил переделанный комикс про «Матрицу». Фото: Triff / Shutterstock

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