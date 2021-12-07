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Как в Росатоме создали платформу для развития малых и средних городов

Истории
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Ирина Печёрская

Во многих странах мира «умный город» — это место, где грамотно организованы жизнь и пространство, где есть место каждому, где услышан каждый голос и каждое мнение, где решаются совместно проблемы и при этом не нарушаются интересы людей. Датчики, интернет-решения и «умная» инфраструктура — это лишь инструменты, которые позволяют сделать «умный город» реальностью.

Как в Росатоме создали платформу для развития малых и средних городов

«Умными» должны быть не только города-миллионники — не стоит забывать о малых и средних городах, где проживают не более 50 и 100 тысяч человек соответственно. Их немало: почти тысяча малых городов и более двух сотен средних.

Но количество населения в них сокращается: жители, особенно молодежь, перебираются в более крупные города или в столицу, когда появляется такая возможность. И причина таких переездов — не в нехватке патриотизма или желании лёгких денег. У малых городов действительно есть видимые проблемы, из-за которых условия жизни проигрывают мегаполисам.

Проблема первая — финансовая. Не секрет, что в России сейчас по сути распределительная система, когда основные налоги уходят в федеральный центр, оттуда средства идут в регионы и уже в последнюю очередь возвращаются в муниципалитеты.

В результате страдает инфраструктура: зачастую не хватает денег на базовые потребности: ЖКХ, школы, детские сады. В такой ситуации цифровизация, помощь предпринимателям, инвестиции в местные компании и инициативы становятся не самыми приоритетными задачами.

Ещё одна преграда — даже если средства есть, законодательство крайне ограничивает направления трат муниципалитетов. Развиваться в таких условиях как малому бизнесу, так и частным гражданским инициативам непросто.

При этом конкуренция в малых городах практически такая же, как и в столице. И это проблема номер три. Предприниматель, работающий в небольшом городе, просто не в состоянии конкурировать с крупными федеральными сетевыми гигантами в ритейле, связи, сфере обслуживания.

Проблема номер четыре: исправить ситуацию, просто закидав малые города инфраструктурой и деньгами, не выйдет.

 

Дмитрий Гришин, директор проектного офиса компании «Русатом Инфраструктурные решения» («РИР», входит в Росатом)

Сама по себе инфраструктура не меняет вопроса. Здесь вступает в игру так называемая «формула счастья», которая объясняет, почему людей устраивает (или не устраивает) место, где они живут. Она гласит: для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, людям нужен не просто доступ к городским удобствам. Необходимы механизмы самореализации, влияния на обстановку вокруг себя, ощущение собственной нужности, а также возможности видеть и оценивать результат собственных действий.

 

Как совместить все факторы, сформировать платформу для реализации формулы счастья — и сделать так, чтобы она работала на благо города? Чтобы ответить на этот вопрос, в «Русатом Инфраструктурные решения» провели исследование возможностей развития территории города с помощью цифровой среды и создали модель, которая позволит запустить механизмы локальной экономики.

В результате получилось создать принципиально новую локальную экосистему. С одной стороны, она позволяет реализовывать предпринимательские инициативы и привносить в город дополнительные деньги для развития, с другой – создает комфортные и удобные сервисы для людей.

 

Как работает такое решение?

В чем суть? Новая глобальная экосистема города – саморазвивающаяся система, которая дает территории новые возможности, при этом позволяет городу зарабатывать на росте стартапов, венчурном финансировании, сохранении оплаты транзакций за цифровые сервисы.

«Сама цифровая платформа  — это отдельное приложение, на котором городские сервисы и малые предприятия представлены в виде отдельных модулей, мини-приложений. Создать мини-апп для “умного города” — куда дешевле, чем разработать полноценное приложение для IOS и Android. Но по внешнему виду и функционалу оно не будет проигрывать конкурентам. Это само по себе отличное подспорье для развития бизнеса, как и доступ к городской аудитории», — говорит Дмитрий Гришин.

Жители получают через платформу информацию о городских событиях, о работе городских служб, о расписании транспорта. Можно также начинать собственные инициативы — например, местный клуб путешественников может создать сервис по составлению туристических маршрутов или организации пешеходных экскурсий, чаты и группы для тематических обсуждений и так далее.

Жители видят, что их инициативы приносят определенный результат, и знают, что их навыки могут быть применимы там, где они живут. А от этого — от возможности напрямую повлиять на собственную среду обитания — и зависит формула счастья.

Организационное управление экосистемой может быть возложено на созданное некоммерческое объединение (НКО). Оно сможет самостоятельно привлекать средства и затем распоряжаться ими, формируя местные акселераторы и другие программы развития. НКО объединяет местную администрацию, бизнес, инвесторов и жителей.

Все участники локальной среды объединяются на цифровой платформе «умный город» — и помогают создавать те сервисы, которые нужны именно здесь. При этом все данные остаются у города, и по ним можно понять эффективность городских проектов, инициатив и общественного мнения.

Похожая экосистема уже реализуется в финском городе Тампере, который после закрытия завода Nokia столкнулся с резким падением доходов бюджета, ростом безработицы и другими проблемами. Но благодаря объединению всех сообществ на одной платформе, условиям для запуска стартапов и развитию технологий «умного города» сегодня Тампере — один из наиболее быстро развивающихся городов страны.

 

Первые результаты

Тестирование цифровой платформы в городе Глазов: уже на первом этапе сообщества смогли предложить сразу пять интересных бизнес-проектов. Это, например, создание киберспортивных команд и клубов по нескольким кибердисциплинам.

Это и туристический проект с экскурсиями по местным маршрутам. Другие интересные инициативы — гильдия программистов, которая позволяет местным айтишникам находить заказчиков и наставников. И «ИнфоМама» — агрегатор новостей и рекомендаций местного родительского объединения.

 

Что дальше?

В «РИР» уверены, что платформа будет востребована, и планируют развернуть ее в других в малых и средних городах. Дополнительным подтверждением эффективности решения стала конференция с представителями муниципалитета десятков городов, состоявшаяся в конце ноября. Среди прочих вопросов обсуждалось и формирование подобных экосистем.

«В очередной раз мы убедились, что большинство малых и средних городов испытывают схожие проблемы. Они могут быть решены в том числе и с помощью нашей модели, — говорит Дмитрий Гришин. — Методика Lean Smart Citizens-Business и цифровые инструменты запускают единую комплексную модель взаимодействия городских сообществ, предпринимателей и муниципалитета для управления изменениями и развитием территории. Это происходит через регулярное выявление предпринимательских идей у населения с последующей реализацией на цифровой платформе “РИР” силами местных разработчиков».

Город получает важный инструмент для инкубации и акселерации деятельности сообществ, которые должны быть включены в бизнес-активность. Местный бизнес потянется на платформу, ведь создать и запустить свое приложение, например, для небольшой местной пиццерии — очень дорого.

Сделать же это на городском суперапе — в 4-5 раз дешевле. Таким образом, город становится инноватором: позволяет оставлять деньги на территории и поддерживать существующие там таланты.

Фото на обложке: Vladimir Mulder / Shutterstock

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