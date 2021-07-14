Почему бизнесу полезно сотрудничать с НКО?

В колонке DevRel Анна Плоткина и другие эксперты SkillFactory рассказывают, как повторить опыт компании, и почему это полезно для бизнеса и общества.

В 2020 году к Анне Плоткиной обратились коллеги из фонда «Такие дела» с предложением организовать в SkillFactory программу или курс для людей с расстройствами аутического спектра (РАС) – студентов фонда «Антон тут рядом» . Они решили на бесплатной основе дать возможность обучения нескольким кандидатам. Результат порадовал все стороны и показал, что люди с РАС хорошо проявляют себя в IT.

Кому и зачем потребовался наш курс

В прошлом году «Газпром нефть» и фонд «Антон тут рядом» совместно запустили проект «Цифрология», который позволил людям с РАС получить работу в Центре компетенций по продвинутой аналитике. Там они занимаются supervised learning – под контролем куратора обучают нейросеть, размечая для этого различные элементы на фотографиях с камер видеонаблюдения.

На них они выделяют автомобильные номера, действия операторов АЗС, людей и авто распределяют по группам и классам. Недельная норма для каждого вида разметки своя, в среднем ребята обрабатывают до 20 тыс. в неделю.

Нейротипичные люди посчитали бы такую работу однообразной и монотонной, но особенности сотрудников с РАС помогают им хорошо с ней справляться, не теряя концентрации и не снижая качества результата.

Тем не менее для более продуктивной работы и продвижения в карьере участникам проекта не хватало знаний и владения инструментами – например, программирования. Мы решили обучить двоих людей с РАС основам Python для анализа данных, которые помогут им решать рабочие задачи быстрее и эффективнее.

Как мы адаптировали курс под учеников с РАС

Я быстро согласовала проект внутри компании – все тепло откликнулись и поддержали идею. Затем нашли ментора, готового работать с людьми с РАС. На это ушло около недели. Мы немного беспокоились, справится ли человек без опыта обучения нейроотличных учеников, но рассчитывали на поддержку представителей фонда «Антон тут рядом».

В процессе созвона с ними наш ментор получил рекомендации по общению с людьми с РАС, а также проконсультировался по конкретным будущим студентам, чтобы понимать их особенности.

Дело в том, что в России одни до сих пор считают аутизм болезнью, а не особенностями развития, а другие искренне верят, что все люди с РАС обладают какими-то сверхспособностями или уникальными возможностями, наподобие Шона Мерфи (гениального хирурга из сериала «Хороший доктор») или Рэймонда Бэббита (героя фильма «Человек дождя» с синдромом саванта).

Не правы ни те, ни другие. РАС – это спектр, он вариативен от «нейроотличия почти-незаметны» до «практически-невозможно-коммуницировать». Перед началом обучения ментору нужно было понять, с какими людьми ему предстоит работать.

Что мы сделали:

Изучили памятку фонда «Антон тут рядом», чтобы осознать, как правильно общаться с людьми с РАС.

Рекомендации довольно простые: необходимо быть тактичным и уважительным; говорить медленно, спокойно, без подтекстов; давать собеседнику время на осмысление услышанного и формулировку ответа; быть терпимым, стараться войти в положение человека; не обращать внимания на «странные» формулировки, ошибки в падежных окончаниях, громкость и скорость речи, повторяющиеся действия.

Проконсультировались с представителями фонда, чтобы подготовиться к знакомству именно с нашими учениками. Студенты, с которыми мы работали, имеют особенности, мало влияющие на коммуникацию.

Договорились с кураторами из «Антон тут рядом» о поддержке на протяжении обучения.

Саму образовательную программу мы решили не менять и попробовать пойти с ребятами по курсу без адаптации. Хотели посмотреть, как они будут справляться, и скорректировать что-то, если в этом будет потребность. Поэтому мы приступили через неделю после решения о запуске проекта.

Сколько проект длился и как проходил

Обучение участников шло с октября 2020 по апрель 2021 года. У студентов Александра и Михаила был доступ к нашему курсу и всем материалам, мы организовали образовательный процесс и обеспечили менторскую поддержку. Преподаватель раз в неделю встречался с учениками в Zoom и отвечал на их вопросы, помогал с домашними заданиями.

После обучения ментор, Андрей Рысистов, поделился впечатлениями от курса:

Самое удивительное – это умение ребят схватывать все налету. Даже какие-то архи сложные вещи, которые часто не понимают студенты без РАС, им давались легко, они справлялись со всеми заданиями. Для меня это было удивительно, но я искренне рад их успехам. Мне было очень приятно работать в этом проекте, я получил настоящий кайф от наших занятий.

Что в итоге: взгляд из «Антон тут рядом»

Участники проекта научились программировать на Python и теперь могут применять эти навыки на практике. Координатор со стороны «Антон тут рядом» считает, что знания, полученные на курсе, помогут ребятам в их дальнейшей работе в «Газпром нефть». Планируется, что в ближайшем будущем они будут писать на Python небольшие коды для разрезки видеоряда на отдельные изображения.

Александр Марков, студент фонда «Антон тут рядом»:

«Программированием я раньше не занимался, было сложно, у меня не было опыта. Я только видео смотрел, сам задачи не мог решить. Точнее, пытался, но не получалось. Когда узнал про обучение, я обрадовался, курс очень меня заинтересовал. Меня всегда что-то новое интересует. Мне понравился курс, преподаватели очень хорошие.

И программа понравилась, были трудности, но мне очень помогали другие студенты и преподаватели – я вдохновение черпал у них. Идея очень хорошая, чтобы студенты могли обмениваться кодами, общаться. Я научился программировать и код писать, но нужно еще многому научиться. Знаете, как бывает: вроде курс прошел, но часть не помню. Сейчас я просматриваю конспекты время от времени.

Сложнее всего было с освоением, иногда встречался заумный код. Мне очень помогал Андрей, преподаватель. Он очень хорошо объяснял, я ему очень благодарен – он именно основы показывал. Я стал более уверенным, мне очень понравилось. Сейчас я тренируюсь, вебинары просматриваю, много интересного узнал. Но мне нужно продолжать учиться. Чтобы в совершенстве знать, нужно несколько лет работать, а я всего 8 месяцев учу».

Михаил Марков, студент фонда «Антон тут рядом»:

«Мне очень понравилось, было полезно, но курс был для меня сложным, часто у меня рассеивалось внимание. Очень выручило, что Саша, мой брат, помогал. В остальном все проходило шикарно: учились по Zoom, общались с ментором.

На курсе узнал много полезного: как к базам данных подключаться, как делать скрипты, вводить команды и понимать их логику. И не боюсь теперь консоли. Прибавилось уверенности, я получил новые знания и диплом. Я первый раз в жизни учился на таких курсах.

И после – понял свою силу: я осознал, что мне интереснее видеомонтаж. Сразу же потом поступил еще на несколько курсов и освоил новые программы: Microsoft Excel, безопасность, видеомонтаж, Microsoft Access – базы данных. Очень круто было».

Что в итоге: взгляд со стороны SkillFactory

Мне кажется, этот эксперимент показал, что люди с РАС прекрасно находят себя в программировании. IT-отрасль может стать для них идеальным вариантом, так как люди с РАС обычно чувствуют себя комфортно, если у них есть рутинные задачи, четкие не меняющиеся схемы, по которым им нужно действовать. Руководители нашей компании рады, что мы провели этот проект, идёт обсуждение новых подобных программ.

Александр Турилин, сооснователь школы данных SkillFactory:

Конечно, очень хочется реализовывать больше таких проектов и на постоянной основе, но сейчас мне сложно сказать что-то конкретное. Образование и бизнес должны быть инклюзивными. Для меня это такая базовая фундаментальная вещь. Я работал 2 года вожатым в лагере для детей с особенностями развития: очень разными – от ДЦП до синдрома Дауна, и понимаю, насколько важно человеку быть более автономным и включенным в окружающую жизнь.

Для чего нужны подобные сотрудничества бизнеса и НКО

Идеи социального предпринимательства близки далеко не каждому бизнесу, но независимо от сферы деятельности, модели развития и прочих структурообразующих элементов, любой компании важно иметь свои ценности и центр притяжения, которые будут удерживать команду и привлекать потребителей.

По данным одного из исследований SuperJob, второй по популярности критерий, предъявляемый соискателями к идеальной вакансии: «Желание получать удовлетворение от хорошо выполненной работы и осознавать общественную значимость своего труда».

Благодаря проекту с «Антон тут рядом» я увидела, что моим коллегам по SkillFactory важно, что они работают не «просто-в-коммерческой компании». Эта культура поддерживается всеми от топов до «рядовых» методистов: мы не про деньги в первую очередь, а про полезный продукт, про качество, про новые профессиональные возможности. Это работает и на HR-бренд в том числе. В любой компании, независимо от отрасли.

Что мы можем рекомендовать бизнесу:

Как найти фонд для сотрудничества? Можно пойти двумя путями.

– Проанализировать, кто ваша целевая аудитория и чьи проблемы у нее откликаются.

Оттолкнувшись от этого, начинайте гуглить. Если у вас бренд, связанный с женскими или детскими потребностями, попробуйте поискать НКО, занимающийся смежными темами, помогающий тем же категориям людей. К примеру, помогающие семьям, в которых растет ребенок с ДЦП – «Близкие другие», «Шаг вместе», «Адели».

Если вы работаете в сфере банковского страхования или другой отрасли, потребители которой – люди среднего возраста, то скорее всего вы найдете точки соприкосновения с фондами, помогающими пожилым гражданам («Старость в радость»), ведь вашу ЦА волнуют проблемы и потребности их родителей.

– Обратиться к порталу «Такие дела», поскольку это дочерний проект фонда фондов «Нужна помощь».

Как связаться с фондами?

Что делать, если у нас нет опыта взаимодействия с НКО и их подопечными?

Он на постоянной основе сотрудничает со множеством проверенных НКО, регулярно сдающих отчетность и действительно помогающих нуждающимся в этом группам людей. «Такие дела» много пишет о фондах и о тех, кто является их подопечными. Вы сможете прочитать множество историй и понять, кому и в каком направлении ваша работа может быть наиболее полезна.Изучите сайты НКО перед тем, как предложить сотрудничество. Так вы сможете не только изучить, кому фонд помогает, в чем его миссия, но также проверить надежность, а еще найти контакты координаторов. Обычно они довольно оперативно откликаются и с готовностью обсуждают ваши предложения по совместным проектам.

Не бойтесь перед началом сотрудничества просить совета или ликбеза у представителей фондов и других НКО. Как правило, сотрудники фондов понимают, что перед ними встанет задача донести особенности работы со своими подопечными.

Зачем это нужно бизнесу?

Они не будут ждать от вас экспертности в своей сфере деятельности, но с радостью помогут во всем разобраться. Фондам всегда важно внимание к их работе, поэтому на адекватное и полезное предложение они всегда с отзывчивостью откликнутся.

Пробуйте работать с НКО, если раньше этого не делали (или продолжайте, если делали). Подобные проекты работают на повышение лояльности сотрудников и укрепление HR-бренда, помогают почувствовать удовлетворение от вашего труда, найти источники вдохновения, посмотреть на мир под другим углом, обнаружить точки роста.

Фото на обложке: unsplash.com