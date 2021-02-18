Самые медленные языки программирования

На сегодняшний день в мире насчитывается около 700 известных языков программирования, при этом используется всего 250. Если раньше время выполнения можно было измерять в днях, теперь оно составляет доли секунд. Вот несколько самых медленных языков программирования с динамической типизацией.

В электронике скорость и производительность зависят от количества транзисторов, которые может иметь конкретный чип. В соответствии с законом Мура, их число удваивается каждые два года. Вот почему современный мобильный телефон размером с руку намного быстрее суперкомпьютера 90-х годов размером с комнату.

Когда дело касается информатики, разница между более быстрым кодом и более быстрым ПК довольно велика.

Intel и AMD создают мощные вычислительные системы с точки зрения скорости. Задача программистов — писать надежные и быстрые программы.

Одна из вещей, которую следует учитывать при создании программного обеспечения — это языки программирования. Каждый из них реализован по-разному, поэтому имеет свои достоинства. А скорость может просто не входить в их число.

Если необходимо создать программу для сложных задач, таких как игры и тяжелые математические вычисления, лучше не использовать медленные языки программирования.

Они бывают двух типов:

со статической типизацией;

с динамической типизацией.

Статически типизированные языки обычно компилируются, то есть программа, называемая компилятором, анализирует и преобразует весь англоязычный код в язык ассемблера и создает новый файл. Этот файл, в свою очередь, обрабатывается пользователем вручную.

Языки с динамической типизацией обычно интерпретируются, то есть программное обеспечение — интерпретатор — анализирует и выполняет код построчно.

Большинство склоняется к языкам с динамической типизацией, так как они менее склонны к ошибкам и легко интерпретируются человеком, например, Python. Но за это приходится платить скоростью.

Perl

Perl — это язык сценариев Unix. Он был создан для того, чтобы облегчить программистам процесс написания длинных программ Shell. По сути это просто набор команд Shell, помещенных в файл.

Что еще более важно, Perl упростил задачи, выполнение которых на C и других языках Unix считалось кошмаром.

Как бы то ни было, Perl требовал большей скорости.

Кроме того, в наши дни найти хорошего программиста, работающего на Perl, довольно непросто. Это потому, что, в отличие, например, от Python, Perl очень чувствителен к вводу, и для работы программы нужно, чтобы каждый оператор находился в нужном месте.

Даже в самых эффективных реализациях Perl все еще отстает от своих конкурентов. Тем не менее, язык все еще развивается, а проблемы эффективности решаются одна за другой. В 2019 году состоялся выпуск Perl 6, который получил название Raku.

PHP

PHP — это скриптовый язык программирования, применяемый для веб-разработки, который обычно дополняет HTML, CSS и MySQL при развертывании веб-сайтов.

Многие утверждают, что PHP устарел. Но это не так.

«PHP используется в 79,0% всех веб-сайтов, язык программирования которых нам известен», — заметил автор ресурса w3techs.

Кроме этого, по результатам недавнего опроса StackOverflow, посвященного языкам программирования, сценариям и разметке, выяснилось, что PHP довольно актуален и превосходит как C ++, так и Typescript.

Однако, поскольку PHP требует постепенного обучения и дешев в размещении, это отражается на его производительности.

У него низкая скорость из-за того, что это язык с динамической типизацией и у него отсутствует своевременная компиляция (JIT-компилятор). К счастью, 26 ноября 2020 года вышел PHP 8 с функцией оптимизации производительности: встроенным JIT-компилятором.

Он помог PHP приблизиться к языкам программирования своего класса с точки зрения скорости и производительности.

Ruby

Юкихиро Мацумото, официальный автор Ruby, известный в сообществе Ruby как Matz, сказал: «Ruby создан, чтобы радовать программистов».

Ruby — объектно-ориентированный язык программирования. Все интерпретируется как объект. Это сделало его элегантным и простым инструментом.

Однако с точки зрения производительности Ruby — это интерпретируемый язык. Они, как правило, работают медленнее по сравнению с языками, в которых используются компиляторы.

Также Ruby потребляет много памяти и медленно собирает мусор.

Python

Универсальный Python недавно занял 1-е место в рейтинге самых популярных языков программирования. Он широко используется в обработке данных, веб-разработке и кибербезопасности.

Несмотря на впечатляющие преимущества, у Python также есть существенный недостаток — скорость.

Python и Ruby из одного семейства. Они оба медленные из-за GIL и использования интерпретатора. Основное различие между этими двумя языками состоит в том, что первый ориентирован на обработку данных, а второй больше подходит для веб-разработки.

Однако Python поддерживается мощными библиотеками и функциями. И некоторые из них, такие как модуль Numpy и встроенная функция Filter (), реализованы на C ++, что приводит к значительному увеличению производительности. Вот почему в наши дни Python стремительно развивается, опережая другие языки программирования.

Скорость и производительность являются важными факторами, которые следует учитывать при реализации программного обеспечения, однако они зависят не только от выбора языка программирования

Основная причина серьезных проблем со скоростью и производительностью — плохие реализация и дизайн кода.

Несмотря на то, что языки с динамической типизацией работают медленно, они обеспечивают многообещающий опыт программирования, а также повышают производительность.

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