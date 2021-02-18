Самые медленные языки программирования

На сегодняшний день в мире насчитывается около 700 известных языков программирования, при этом используется всего 250. Если раньше время выполнения можно было измерять в днях, теперь оно составляет доли секунд. Вот несколько самых медленных языков программирования с динамической типизацией.
В электронике скорость и производительность зависят от количества транзисторов, которые может иметь конкретный чип. В соответствии с законом Мура, их число удваивается каждые два года. Вот почему современный мобильный телефон размером с руку намного быстрее суперкомпьютера 90-х годов размером с комнату.
Когда дело касается информатики, разница между более быстрым кодом и более быстрым ПК довольно велика.
Intel и AMD создают мощные вычислительные системы с точки зрения скорости. Задача программистов — писать надежные и быстрые программы.
Одна из вещей, которую следует учитывать при создании программного обеспечения — это языки программирования. Каждый из них реализован по-разному, поэтому имеет свои достоинства. А скорость может просто не входить в их число.
Если необходимо создать программу для сложных задач, таких как игры и тяжелые математические вычисления, лучше не использовать медленные языки программирования.
Они бывают двух типов:
- со статической типизацией;
- с динамической типизацией.
Статически типизированные языки обычно компилируются, то есть программа, называемая компилятором, анализирует и преобразует весь англоязычный код в язык ассемблера и создает новый файл. Этот файл, в свою очередь, обрабатывается пользователем вручную.
Языки с динамической типизацией обычно интерпретируются, то есть программное обеспечение — интерпретатор — анализирует и выполняет код построчно.
Большинство склоняется к языкам с динамической типизацией, так как они менее склонны к ошибкам и легко интерпретируются человеком, например, Python. Но за это приходится платить скоростью.
Perl
Perl — это язык сценариев Unix. Он был создан для того, чтобы облегчить программистам процесс написания длинных программ Shell. По сути это просто набор команд Shell, помещенных в файл.
Что еще более важно, Perl упростил задачи, выполнение которых на C и других языках Unix считалось кошмаром.
Как бы то ни было, Perl требовал большей скорости.
Кроме того, в наши дни найти хорошего программиста, работающего на Perl, довольно непросто. Это потому, что, в отличие, например, от Python, Perl очень чувствителен к вводу, и для работы программы нужно, чтобы каждый оператор находился в нужном месте.
Даже в самых эффективных реализациях Perl все еще отстает от своих конкурентов. Тем не менее, язык все еще развивается, а проблемы эффективности решаются одна за другой. В 2019 году состоялся выпуск Perl 6, который получил название Raku.
PHP
PHP — это скриптовый язык программирования, применяемый для веб-разработки, который обычно дополняет HTML, CSS и MySQL при развертывании веб-сайтов.
Многие утверждают, что PHP устарел. Но это не так.
«PHP используется в 79,0% всех веб-сайтов, язык программирования которых нам известен», — заметил автор ресурса w3techs.
Кроме этого, по результатам недавнего опроса StackOverflow, посвященного языкам программирования, сценариям и разметке, выяснилось, что PHP довольно актуален и превосходит как C ++, так и Typescript.
Однако, поскольку PHP требует постепенного обучения и дешев в размещении, это отражается на его производительности.
У него низкая скорость из-за того, что это язык с динамической типизацией и у него отсутствует своевременная компиляция (JIT-компилятор). К счастью, 26 ноября 2020 года вышел PHP 8 с функцией оптимизации производительности: встроенным JIT-компилятором.
Он помог PHP приблизиться к языкам программирования своего класса с точки зрения скорости и производительности.
Ruby
Юкихиро Мацумото, официальный автор Ruby, известный в сообществе Ruby как Matz, сказал: «Ruby создан, чтобы радовать программистов».
Ruby — объектно-ориентированный язык программирования. Все интерпретируется как объект. Это сделало его элегантным и простым инструментом.
Однако с точки зрения производительности Ruby — это интерпретируемый язык. Они, как правило, работают медленнее по сравнению с языками, в которых используются компиляторы.
Также Ruby потребляет много памяти и медленно собирает мусор.
Python
Универсальный Python недавно занял 1-е место в рейтинге самых популярных языков программирования. Он широко используется в обработке данных, веб-разработке и кибербезопасности.
Несмотря на впечатляющие преимущества, у Python также есть существенный недостаток — скорость.
Python и Ruby из одного семейства. Они оба медленные из-за GIL и использования интерпретатора. Основное различие между этими двумя языками состоит в том, что первый ориентирован на обработку данных, а второй больше подходит для веб-разработки.
Однако Python поддерживается мощными библиотеками и функциями. И некоторые из них, такие как модуль Numpy и встроенная функция Filter (), реализованы на C ++, что приводит к значительному увеличению производительности. Вот почему в наши дни Python стремительно развивается, опережая другие языки программирования.
Скорость и производительность являются важными факторами, которые следует учитывать при реализации программного обеспечения, однако они зависят не только от выбора языка программирования
Основная причина серьезных проблем со скоростью и производительностью — плохие реализация и дизайн кода.
Несмотря на то, что языки с динамической типизацией работают медленно, они обеспечивают многообещающий опыт программирования, а также повышают производительность.
Фото на обложке: Unsplash
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