На заметку стартапам: каких сервисов не хватает бизнесу для работы на удаленке

На фоне распространения коронавируса многие компании перевели сотрудников на удаленку. Как оказалось , не всем удобно работать из дома. Rusbase опросил инвесторов и предпринимателей о том, каких сервисов для удаленной работы им не хватает.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор:

Львиную часть моего времени занимают коммуникации, особенно в чатах, мессенджерах и конференц-коллах. У меня огромное количество чатов с командой по разным проектам, в которых происходят и постановки задач, и отчетность о них — так быстрее всего.

Однако иногда не хватает функции автоматического вынесения сообщений как задач в свой to-do list или делегирования конкретному сотруднику с возможностью следить за статусом задачи хотя бы пометкой «выполнено/не выполнено».

Это бы качественно сократило количество коммуникаций и запросов в тех же чатах. Как это может быть реализовано — в самих мессенджерах или с помощью интеграций — пока не понятно.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель A.Partners

Андрей Илингин, директор онлайн-сервиса для школ «ЯКласс»:

«ЯКласс» с самого основания работает преимущественно удаленно. Сейчас наша команда работает из 7 стран и 20 городов, большинство сотрудников на home office.

Мы используем решения Google Suite, Youtube, Miro и много чего еще. Нам сильно не хватает продвинутых решений для онлайн-конференций на 5 000 — 30 000 человек. Мы их проводим второй год на коленке, скручивая Youtube c захватом экрана из Google Meet. Сразу разобраться было сложно и мы много экспериментировали, но специализированного решения не нашли.

Игорь Баско, сооснователь сервиса речевой аналитики Fonemica:

Сейчас существует нехватка интеграционных шин для объединения разрозненных программ, которые установлены на рабочих столах — порой их более 40. Большинство из них имеют разных производителей и интерфейс, что осложняет работу пользователя. Тренд будущих лет — это платформы-агрегаторы всех каналов связи и программ.



Вторая проблема — это объем данных. Человек уже не успевает в рамках рабочего дня усвоить и проанализировать поток данных, при этом это не всегда связано с тайм-менеджментом. Сегодня не хватает аналитических сервисов, которые смогут обрабатывать весь поток данных и давать уже готовое заключение с выводами.

Алексей Карфидов, сооснователь «Карфидов Лаб»:

В ближайшее время рынок удаленных сервисов должен получить импульс к развитию. Не хватает единого системного решения, которое бы объединяло Zoom, Trello и GanttPRO. Например, чтобы в составе видеопотока можно было бы формировать данные поручений, задач, проверять их автоматизированно, не переключаясь между сайтом Trello и приложением Zoom в телефоне.

Может быть, это должен быть вообще мессенджер с функциями групповых видеозвонков и тут же с возможностью строить канбан доски, выставлять поручения и строить диаграммы, и где человек был бы един, одной учетной записью, а не тремя-четырьмя в составе приложений разных производителей.

Алексей Карфидов, сооснователь и генеральный конструктор «Карфидов Лаб»

Дмитрий Смирнов, управляющий партнер Flint Capital:

На рынке достаточно большое количество софта для удаленной работы и управления проектами онлайн. Trello, Asana, Slack, MS Project вполне достаточно для организации взаимодействия команд любого масштаба. Для разных профессий, например дизайнеров и программистов, существуют свои решения для совместной работы над одними и теми же проектами удаленно. На мой взгляд, здесь рынок сформирован и в новых продуктах нет жизненной необходимости.

Текущая ситуация показывает, что у любого специалиста, работающего офлайн, должна быть еще и онлайн-специализация. Поэтому актуальность систем дистанционного обучения современным профессиям стремительно возрастает.

Отдельно хотел бы затронуть тему перепрофилирования не только в контексте эпидемии вируса. В целом, современное образование не соответствует актуальным вызовам нового времени и задачам, которые стоят перед современным обществом. Вопрос выбора правильной специализации может быть решающим фактором успешной жизни отдельного человека и его пользы для общества.

Выбор правильной специализации/профессии актуален не только для молодых ребят. Уже в зрелом возрасте существует выгорание на конкретном месте/в конкретной профессии, и важно в этот момент обеспечить информирование, поддержку и обучение тем, кто с этим столкнулся. И в случае с молодыми людьми, они по сути ничего не теряют при выборе профессии, тогда как взрослым людям сменить специализацию намного сложнее.

Борис Фрол, директор по продукту F2FGroup:

Несмотря на то, что у многих компаний останавливается работа, все равно остается пул работодателей, которые продолжают набирать сотрудников. Например, недавно Amazon предложил всем тем, кого сокращают на работе в общепите, перейти на работу к ним, для того чтобы на время получить работу и помочь Amazon справляться с огромным потоком заказов.

Так вот, кадры все равно подбираются, но теперь на удаленку. Осталось понять, как оценить кандидата по телефонному или видеоинтервью, а еще бы лучше — объективно и без приукрас.

Сейчас и будут полезны все сервисы, которые помогают автоматизировать этот процесс. Они помогут набрать из большого потока кандидатов тех, которые лучше всего справятся с задачами, и не использовать при этом личные собеседования, ну или условно, использовать только одно финальное.

Борис Фрол, директор по продукту F2FGroup

Герман Каплун, директор по стратегическому развитию TMT Investments:

В нынешней ситуации нужна массовая система удаленной медицинской диагностики и общения с врачом. Это есть, но, например, зачем ходить к врачу за рецептом? В Англии сейчас можно выбрать аптеку, и врач пришлет рецепт туда.

Вообще уже все массово уходят на удаленку, и я думаю, что многие вещи оттуда не вернутся назад. Для групповой работы почти все уже есть. Многие компании проводят конференции только онлайн. YC собрал рекордное число людей на своем виртуальном демо-дне.

Мы видим всплеск интереса ко всем сервисам для бизнеса. В онлайн-обучении, как и в медицине, еще много всего можно автоматизировать. Думаю, что сейчас это одна из самых быстро развивающихся ниш с огромным потенциалом. Вроде бы все есть, но тут нужно все немного по-другому.

Александр Ханин, сооснователь VisionLabs:

При удаленной работе важно, чтобы данные из информационных систем (ИС) были защищены от кражи и взлома. Поэтому нужны сервисы, которые надежно защищают данные, хранящиеся на компьютере, от утечки.

Например, можно развивать сервисы биометрической защиты (СБЗ). Они гарантируют, что перед компьютером находится непосредственно владелец учетной записи. Лицо пользователя, сидящего перед монитором, распознается и сравнивается с владельцем учетной записи. Если в радиусе нескольких метров от компьютера находятся люди, которые смотрят в сторону монитора, то программа также проверяет их на доступ к открытой информации на компьютере авторизованного пользователя. Если таких лиц нет в базе или у них ограничен доступ к информации, то сервисы биометрической защиты перекрывают рабочий экран информационной системы модальным окном и «ждут» пока посторонние лица перестанут быть в зоне видимости экрана.

Если авторизованный пользователь ИС отошел или отвернулся от экрана монитора, не заблокировав компьютер, то СБЗ также перекрывают рабочий экран информационной системы модальным окном. А при попытке входа постороннего пользователя система блокирует активную сессию авторизованного пользователя.

Александр Ханин, сооснователь и председатель совета директоров VisionLabs

Сергей Ахметов, СТО IT-холдинга TalentTech:

Главное, что меняется при переходе на дистанционный формат работы, — отсутствие контакта плечом к плечу с коллегами. Видеоконференции, чаты и мессенджеры, прочие инструменты частично решают эту проблему. Но если задуматься, почему до самоизоляции люди зачастую предпочитали встречаться очно? Что мотивировало нас сказать: «Давай, я к тебе приду» или «Давай встретимся обсудить это за обедом»? Зачем встречаться в переговорках? Ответ очевиден: скорость и ясность обмена мыслями.

Вычтем из этого невербальный канал — пока средств виртуального присутствия недостаточно, чтобы передать весь язык жестов и эмоции. Остаются только совместные действия: возможность вместе рисовать графики, смотреть видеоролики, читать документы и в процессе общения разбиваться на подгруппы для выполнения микрозадач.

Комплексного инструмента для закрытия всех этих потребностей не существует. Сейчас мы читаем текст в одном приложении, видео смотрим в другом, передаем управление компьютером в третьем, а обмен репликами по подгруппам невозможен вообще нигде. То есть каждая потребность закрыта отдельно или не закрыта совсем. А инструментов, сравнимых по удобству с совместным рисованием на доске в переговорке, пока не существует.

Комплексные решения, позволяющие быстро и точечно закрывать микрозадачи бизнеса, — новая корпоративная реальность, та философия, которой мы придерживаемся в TalentTech. Мир становится очень динамичным, а людям и компаниям нужны такие решения, которые предоставят информацию или возможности здесь и сейчас, на единой платформе.

Сергей Ахметов, технический директор TalentTech

Максим Теплов, менеджер по организации мероприятий акселератора ФРИИ:

Разумеется, оцифровать в первую очередь необходимо процессы нетворкинга. Пока я не видел решения, которое бы могло «оцифровать» встречи незнакомых людей во время проведения оффлайн-мероприятия. Это должен быть своего рода Second Life для бизнес-целей. Кажется, что в теории это можно реализовать на игровом движке Unity. Некоторые игры (в том числе шутеры от первого лица) на Unity работают даже в браузере с простой загрузкой дополнительного плагина. То есть тебе потребуется только иметь аккаунт в соцсетях (Facebook или «ВКонтакте») для участия в мероприятии.



Само мероприятие может проходить на заранее спроектированной карте (здание, открытая площадь и так далее) с определенными правилами акустики.



Взаимодействовать персонажи смогут как по дистанционному запросу (верификация с двух сторон), так и физически, подойдя в игре к аватару другого человека. Понятно, что то, что я описываю, уже сделано в играх. Я думаю, такой сервис поможет восполнить отсутствие живой коммуникации людей друг с другом.



В таком формате можно будет проводить как деловые мероприятия, так и развлекательные: концерты, фестивали и ярмарки. Эта механика обладает вполне понятной моделью монетизации, развития и масштабирования в условиях новых вызовов.