Портфель Бернара Арно: в какие стартапы инвестирует самый богатый человек мира

Недавно звание богатейшего человека мира перешло к новому владельцу. Француз Бернар Арно, президент и председатель правления LVMH, сместил с первого места главу Twitter и Tesla Илона Маска.
Интерес Маска к технологическим стартапам хорошо известен. Но мало кто знает, что их поддерживает и Арно. Рассмотрим, на какие проекты он обращает внимание.
Бернар Арно заработал состояние в качестве соучредителя, президента и председателя правления LVMH (что расшифровывается как Louis Vuitton, Moët и Hennessy), крупнейшей в мире компании по продаже люксовых товаров. LVMH владеет 75 марками, от Bulgari до Givenchy.
Groupe Arnault
Семейный офис Арно, Groupe Arnault, вкладывает деньги в технологические компании с 1990-х годов. Он поддерживал Netflix в 1999 году, Spotify в 2014 году и Airbnb в 2015 году.
Совсем недавно он также инвестировал в Lyft, Databricks, Noom и Slack.
Aglaé Ventures
С 2017 года Groupe Arnault, теперь называемая Agache, инвестирует в стартапы через венчурную компанию Aglaé.
Aglaé Ventures заявляет, что инвестирует от €100 тыс. до €100 млн в «деятельность, не связанную с активами, и быстрорастущие технологические компании на всех этапах». Согласно корпоративному профилю в LinkedIn, компания особенно заинтересована в маркетплейсах, SaaS, контент-платформах и digital-native брендах.
Данные Dealroom показывают, что Aglaé приняла участие в общей сложности в 65 раундах, общая стоимость которых, в совокупности со средствами соинвесторов, составила $3,4 млрд.
Почти все активы в портфеле Aglaé — французские проекты, хотя на сайте компании указано, что она инвестирует по всему миру в компании серии B, находящиеся на стадии подготовки к IPO. Самый ценный стартап среди них — Back Market, маркетплейс подержанной техники с оценкой в $5,7 млрд.
Европейские стартапы, в которые инвестировала Aglaé
Компания поддержала еще трех единорогов из Парижа: сообщество о DIY и садоводстве ManoMano, маркетплейс фотографов Meero и сервис Ankorstore, связывающий маркетплейсы с бутиками.
Как насчет криптовалют?
Ранее в этом году ресурс The Block сообщал, что Aglaé собирается запустить специализированный криптофонд. Однако это было еще в августе, до того, как рынок в полной мере ощутил криптозиму. Предположительно размер фонда составил бы €100-110 млн.
Также Aglaé привлекла бывшего руководителя CoinFund Ванессу Грелле и экс-CEO Aave Джордана Лазаро Густаве, предположительно для управления инвестициями в криптовалюты. Однако венчурная компания отказалась дать комментарии, а официального запуска проекта так и не было.
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