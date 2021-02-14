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Истории

Повысили зарплату? Продумайте план дальнейших действий

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Каждый хотел бы знать, как добиться повышения зарплаты, однако мало кто задумывается, как извлечь из ситуации максимум пользы. Парадоксально, но увеличение дохода часто приводит к тому, что мы начинаем больше тратить и чаще испытываем сожаление. Вот как этого избежать.

Повысили зарплату? Продумайте план дальнейших действий

Оцените, как повышение отразится на текущих расходах

Это поможет определить приоритеты и правильно принимать финансовые решения. Если доход существенно вырос, это повод пересмотреть финансовые цели. Но если изменение было незначительным, не стоит кардинально увеличивать расходы.

Откладывайте хотя бы 75% от суммы сверх прежнего заработка

Не тратьте больше, чем зарабатываете. Оставлять часть зарплаты для себя нормально, но не стоит вырабатывать у себя привычку к потребительской инфляции.

Если хочется себя побаловать, лучше выбрать вещь, которая сделает жизнь комфортнее или счастливее. Пусть расходы соответствуют вашим ценностям, и тогда они не будут вызывать угрызения совести.

Заранее продумайте, как использовать повышение

Ведите бюджет и планируйте расходы. Умение управлять денежным потоком напрямую влияет на возможность достичь задуманного, постановка целей дает нужную мотивацию, а продуманный план помогает завершить начатое.

Полезно также заранее продумать, что делать, если вы неожиданно получите премию или ваша зарплата вырастет. Возможные варианты:

  • перечислить определенный процент на сберегательный счет,
  • досрочно выплатить часть кредита,
  • передать средства на благотворительность,
  • отложить деньги на развлечения.

Выбор суммы и категория трат могут быть любыми.

Все дело в сумме

Подход к управлению финансами зависит от того, как сильно изменился доход.

Если повышение зарплаты было незначительным, можно перечислять разницу на сберегательный счет — со временем даже небольшие платежи составят приличную сумму.

Если доход серьезно вырос, лучше всего сразу перенаправить деньги, чтобы избежать соблазна их потратить. Используйте повышение зарплаты, чтобы сократить кредитную нагрузку и не совершайте крупных покупок без необходимости.

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Фото на обложке: FotoDuets / Shutterstock

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