Повысили зарплату? Продумайте план дальнейших действий

Каждый хотел бы знать, как добиться повышения зарплаты , однако мало кто задумывается, как извлечь из ситуации максимум пользы. Парадоксально, но увеличение дохода часто приводит к тому, что мы начинаем больше тратить и чаще испытываем сожаление. Вот как этого избежать.

Оцените, как повышение отразится на текущих расходах

Это поможет определить приоритеты и правильно принимать финансовые решения. Если доход существенно вырос, это повод пересмотреть финансовые цели. Но если изменение было незначительным, не стоит кардинально увеличивать расходы.

Откладывайте хотя бы 75% от суммы сверх прежнего заработка

Не тратьте больше, чем зарабатываете. Оставлять часть зарплаты для себя нормально, но не стоит вырабатывать у себя привычку к потребительской инфляции.

Если хочется себя побаловать, лучше выбрать вещь, которая сделает жизнь комфортнее или счастливее. Пусть расходы соответствуют вашим ценностям, и тогда они не будут вызывать угрызения совести.

Заранее продумайте, как использовать повышение

Ведите бюджет и планируйте расходы. Умение управлять денежным потоком напрямую влияет на возможность достичь задуманного, постановка целей дает нужную мотивацию, а продуманный план помогает завершить начатое.

Полезно также заранее продумать, что делать, если вы неожиданно получите премию или ваша зарплата вырастет. Возможные варианты:

перечислить определенный процент на сберегательный счет,

досрочно выплатить часть кредита,

передать средства на благотворительность,

отложить деньги на развлечения.

Выбор суммы и категория трат могут быть любыми.

Все дело в сумме

Подход к управлению финансами зависит от того, как сильно изменился доход.

Если повышение зарплаты было незначительным, можно перечислять разницу на сберегательный счет — со временем даже небольшие платежи составят приличную сумму.

Если доход серьезно вырос, лучше всего сразу перенаправить деньги, чтобы избежать соблазна их потратить. Используйте повышение зарплаты, чтобы сократить кредитную нагрузку и не совершайте крупных покупок без необходимости.

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