Четыре главных финансовых решения, которые могут изменить жизнь

Мы регулярно ставим перед собой цели, связанные с деньгами: накопить, заработать и потратить на что-то желанное. Однако одного плана недостаточно. Вот какие решения необходимы, чтобы изменить финансовое положение к лучшему.
Позволять себе только минимальные расходы
Не тратить больше, чем зарабатываете — один из ключевых принципов финансовой свободы. Более того, это решение означает, что вы придерживаетесь определенного образа жизни постоянно, а не день, неделю или год.
Вот как можно сократить расходы до минимума.
- Снимать квартиру вместе с соседями, даже если есть возможность жить отдельно.
- Купить небольшой и более доступный по цене дом, даже если хватает на дорогой.
- Тратить малую часть от доступного лимита кредитной карты.
- Приобрести подержанную машину, а не новую или модель классом повыше.
- Концентрироваться на потребностях вместо желаний.
Конечно, для каждого этот необходимый минимум будет своим. Например, кому-то достаточно заниматься спортом в небольшом зале и не переплачивать, а для кого-то дорогой абонемент станет дополнительным источником мотивации.
Тратьте деньги на то, что важно для вас, а не чтобы впечатлить окружающих.
Найти новую или дополнительную работу
Возможно, сейчас вам платят недостаточно. Или денег хватает только на то, чтобы продержаться до конца месяца.
Придется принять осознанное решение и найти новую или дополнительную работу, чтобы увеличить доход.
Переехать, чтобы снизить стоимость жизни
Это кардинальное решение, но оно эффективно по нескольким причинам. При этом можно найти более дешевую квартиру в том же городе или даже переехать в другой регион или страну.
У этого решения могут быть самые разные плюсы:
- выгодная система налогообложения,
- более высокая зарплата,
- меньше отвлекающих факторов,
- более дешевая аренда или недвижимость.
Однако стоит помнить, что при переезде придется расстаться с друзьями и близкими. Пока вы не найдете новую компанию, свободное время можно будет посвятить работе. Это не может не сказаться на вашем доходе.
Начать осознанно вести бюджет
- Установите себе цели и регулярно следите за доходом и расходами. Для этого можно использовать приложение, конверты для наличных или таблицу — найдите то, что подходит вам.
- Отдельно выделите фиксированные расходы: ипотечный платеж, аренду, автостраховку или кредиты.
- Затем отметьте траты, которыми можете управлять: продукты, одежду, путешествия и развлечения.
Учет финансов поможет понять, на что уходит больше всего денег, и продумать сезонные расходы. Например, заранее приобрести новогодние подарки.
Чтобы добиться благосостояния, нужна храбрость. Потребуется каждый день действовать осознанно и расставлять приоритеты. Богатство не гарантирует даже повышение зарплаты или карьерный рост: многие просто начинают больше тратить. Эти сложные решения помогут добиться поставленных финансовых целей.
Фото на обложке: boonchoke / Shutterstock
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