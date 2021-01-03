Четыре главных финансовых решения, которые могут изменить жизнь

Мы регулярно ставим перед собой цели, связанные с деньгами: накопить, заработать и потратить на что-то желанное. Однако одного плана недостаточно. Вот какие решения необходимы, чтобы изменить финансовое положение к лучшему.

Позволять себе только минимальные расходы

Не тратить больше, чем зарабатываете — один из ключевых принципов финансовой свободы. Более того, это решение означает, что вы придерживаетесь определенного образа жизни постоянно, а не день, неделю или год.

Вот как можно сократить расходы до минимума.

Снимать квартиру вместе с соседями, даже если есть возможность жить отдельно.

Купить небольшой и более доступный по цене дом, даже если хватает на дорогой.

Тратить малую часть от доступного лимита кредитной карты.

Приобрести подержанную машину, а не новую или модель классом повыше.

Концентрироваться на потребностях вместо желаний.

Конечно, для каждого этот необходимый минимум будет своим. Например, кому-то достаточно заниматься спортом в небольшом зале и не переплачивать, а для кого-то дорогой абонемент станет дополнительным источником мотивации.

Тратьте деньги на то, что важно для вас, а не чтобы впечатлить окружающих.

Найти новую или дополнительную работу

Возможно, сейчас вам платят недостаточно. Или денег хватает только на то, чтобы продержаться до конца месяца.

Придется принять осознанное решение и найти новую или дополнительную работу, чтобы увеличить доход.

Переехать, чтобы снизить стоимость жизни

Это кардинальное решение, но оно эффективно по нескольким причинам. При этом можно найти более дешевую квартиру в том же городе или даже переехать в другой регион или страну.

У этого решения могут быть самые разные плюсы:

выгодная система налогообложения,

более высокая зарплата,

меньше отвлекающих факторов,

более дешевая аренда или недвижимость.

Однако стоит помнить, что при переезде придется расстаться с друзьями и близкими. Пока вы не найдете новую компанию, свободное время можно будет посвятить работе. Это не может не сказаться на вашем доходе.

Начать осознанно вести бюджет

Установите себе цели и регулярно следите за доходом и расходами. Для этого можно использовать приложение, конверты для наличных или таблицу — найдите то, что подходит вам.

Отдельно выделите фиксированные расходы: ипотечный платеж, аренду, автостраховку или кредиты.

Затем отметьте траты, которыми можете управлять: продукты, одежду, путешествия и развлечения.

Учет финансов поможет понять, на что уходит больше всего денег, и продумать сезонные расходы. Например, заранее приобрести новогодние подарки.

Чтобы добиться благосостояния, нужна храбрость. Потребуется каждый день действовать осознанно и расставлять приоритеты. Богатство не гарантирует даже повышение зарплаты или карьерный рост: многие просто начинают больше тратить. Эти сложные решения помогут добиться поставленных финансовых целей.

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Фото на обложке: boonchoke / Shutterstock