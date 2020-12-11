Исследование: 32% компаний запланировали повышение зарплаты сотрудникам в 2021 году

Сервис «Работа.ру» выяснил, будут ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам в следующем году, а также планируют ли они расширение штата и другие перемены в бизнесе. Об итогах исследования Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

На вопрос «Планируете ли вы повышение зарплат в 2021 году» 32% опрошенных отечественных компаний ответили утвердительно, а 68% — «нет». Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.

В планы компаний на 2021 год, по данным опроса, входят следующие варианты:

открытие новых направлений деятельности — 35%

сосредоточение на одном направлении бизнеса — 25%

активное обучение сотрудников — 23%

увеличение бюджета на рекламу и маркетинг — 19%

введение новой системы премирования сотрудников — 15%

расширение списка нематериальных бонусов — 9%

В варианте «Другое» (12%) респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год. В опросе приняли участие более 1,5 тысяч руководителей, рекрутеров и HR-специалистов компаний из всех регионов страны.

Ранее эксперты «Работа.ру» выяснили, что 36% российских компаний ожидают убытков по итогам года.

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