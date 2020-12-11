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Исследование: 32% компаний запланировали повышение зарплаты сотрудникам в 2021 году

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис «Работа.ру» выяснил, будут ли российские работодатели повышать зарплаты сотрудникам в следующем году, а также планируют ли они расширение штата и другие перемены в бизнесе. Об итогах исследования Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

Исследование: 32% компаний запланировали повышение зарплаты сотрудникам в 2021 году

На вопрос «Планируете ли вы повышение зарплат в 2021 году» 32% опрошенных отечественных компаний ответили утвердительно, а 68% — «нет». Также 35% представителей бизнеса отметили, что в наступающем году будут расширять штат.

В планы компаний на 2021 год, по данным опроса, входят следующие варианты:

  • открытие новых направлений деятельности — 35%
  • сосредоточение на одном направлении бизнеса — 25%
  • активное обучение сотрудников — 23%
  • увеличение бюджета на рекламу и маркетинг — 19%
  • введение новой системы премирования сотрудников — 15%
  • расширение списка нематериальных бонусов — 9%

В варианте «Другое» (12%) респонденты чаще всего отмечали, что пока не планируют изменений на 2021 год. В опросе приняли участие более 1,5 тысяч руководителей, рекрутеров и HR-специалистов компаний из всех регионов страны.

Ранее эксперты «Работа.ру» выяснили, что 36% российских компаний ожидают убытков по итогам года.

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Фото: Jacob_09 / Shutterstock

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