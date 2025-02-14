Как действовать при травме на производстве: алгоритм для руководителей

Техника безопасности и правильно выстроенная охрана труда помогают работникам избежать тяжелых случаев травмирования, а порой и гибели во время производственного процесса. Травм на производстве случается множество, и они не всегда зависят от тяжести выполняемой работы. В статье разберем, что такое производственная травма, как определить степень тяжести и что делать, если сотрудники получили травму в компании.

Что считается производственной травмой?

Это вред здоровью, который был нанесен работнику в его рабочее время. Важно то, что ситуация с травмированием может сложиться не только на самом предприятии, но и в автомобиле, на улице, во время перерыва на обед, в командировке и даже в собственной квартире, если сотрудник ведет трудовую деятельность удаленно. По большому счету, не важно само место, где персонал получил травму. Главное, что там сотрудник выполнял свои рабочие поручения.

Примеры не самых обычных травм на производстве:

на мокрой после мытья лестнице работник поскользнулся и получил растяжение связок;

доставляя в налоговую пакет документов, бухгалтер попал в ДТП;

директор поручил покрасить забор со стороны улицы, но работника во время выполнения работ укусила собака.

В ТК РФ (ст. 227) четко прописаны условия наступления производственных травм. Также этот закон определяет, что сначала проводится обязательное расследование происшествия, выясняются обстоятельства, при которых травма получена, а после определяется размер компенсационных выплат.

Законодательство России содержит требование, что руководитель обязан устраивать работников на предприятие с официальным оформлением трудоустройства. Без него персонал не сможет получить компенсацию, потому что в заявлении невозможно указать, травма получена на производстве, так как официально он там не работал.

Пострадавшими от травмы на производстве и рассчитывать на деньги, полученные в виде компенсации, могут быть только граждане, которые:

трудоустроены официально по трудовому договору;

проходят практику на производстве;

числятся в штате компании по ученическому договору.

В ситуациях, когда сотрудник компании получил травму непосредственно на месте работы, вопрос не вызывает сомнений. Однако существует масса примеров, когда сотрудник выполнял задание директора, но в это время случилась травма по какой-либо причине. С такими происшествиями в будущем предстоит разбирать множество вопросов.

В этом может помочь следующий список подсказок с примерами уважительных причин, позволяющих полученную травму причислить к производственной:

Сотрудник компании выполнял поручение директора. Травмирующий случай произошел прямо на рабочем месте. Вред здоровью был причинен в интервал, предназначенный для отдыха или обеда. Сотрудник во время ДТП сидел за рулем автомобиля компании. Работник получил травму в командировке.

Эти простые определения возможных ситуаций, которые могут произойти на любом предприятии вовсе не дают четких ориентиров. За каждым их них скрывается множество нюансов конкретных случаев.

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Акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1)

Например, работник попал в аварию. Если он сидел за рулем автомобиля руководителя, тогда и вопросов не будет. В ситуации, когда он управлял собственным автомобилем, для признания полученных травм производственными, важно соблюдение определенных условий, например:

автомобильный транспорт сотрудника использовался в рабочих целях и это отражено в ТД;

работник ехал хоть и на своей машине, но по письменному поручению директора;

копия ПТС автомобиля лежит у бухгалтера на предприятии;

водитель транспортного средства имеет путевой лист и прочее.

В случае, когда персонал просто добирается на работу в офис и один из сотрудников получил травму в пути, то директор не обязан за это выплачивать компенсацию.

Степень тяжести травмы

При оценке травмы стоит помнить не только о месте происшествия, но и о степени тяжести нанесенных повреждений. Для расследования, которое должно проводиться в обязательном порядке, не играет существенной роли вид повреждения (например, удар током, ожог, растяжение связок или перелом). Для комиссии в дознании станет определяющей именно степень полученных травм.

В расследовании причин важным акцентом будет размер выплачиваемой компенсации пострадавшему сотруднику. Она напрямую зависит от того, к легким травмам отнесут врачи повреждения или к тяжелым.

В больницу направляется запрос, чтобы определить степень тяжести травм, полученных работником.

В ситуации, когда пострадавших участников происшествия было несколько, то на каждого из них должен быть составлен индивидуальный запрос.

В документе требуется прописать следующее:

полное Ф. И. О. сотрудника и дата рождения;

наименование компании и полное имя директора;

дата и место произошедшего;

есть ли в крови пострадавшего алкоголь или иные токсические вещества.

В соответствии с законом по такому запросу больница обязана дать ответ (форма № 315/у). По правилам в нем должна четко указываться степень повреждений. После этого станет понятно, какие службы надо оповестить о произошедшем. Важно отметить тот факт, что к производственным травмам относят и профессиональные болезни, которые влияют на здоровье (вплоть до потери возможности трудиться).

Тяжелая степень

Случаи бывают самые разные, когда сотрудники компании могут получить повреждения. Однако тяжелая степень травм присваивается только в том случае, если нанесен очень сильный вред здоровью. Часто такие травмы несут угрозу жизни пострадавшего.

Повреждениями тяжелой степени считаются:

многочисленные переломы костей, в том числе открытые и со смещением;

черепно-мозговые травмы;

проникающие ранения тела с большой кровопотерей;

разнообразные ожоги (от огня или электричества);

потеря слуха или зрения.

Работодатель обязан в течение 24 часов известить о случившемся СФР (ст. 228 ТК РФ). Для этого следует заполнить форму № 1, где должны быть перечислены данные о травмированном сотруднике, Ф. И. О. директора, а также данные из заключения докторов о степени тяжести повреждений.

Если ситуация крайне тяжелая, пострадавших было более одного, а также при смертельном исходе надо будет дополнительно сообщить в:

Прокуратуру. ГИТ субъекта России. Администрацию. Руководителю организации. Контролирующий работу компании орган (например, Ростехнадзор). Профсоюз.

Легкая степень

Травмы из этой категории не наносят большого вреда человеку. Они не повлекут за собой тяжелых последствий, не потребуют длительного восстановительного лечения и реабилитации.

К таким повреждениям можно отнести:

ушибы мягких тканей тела,

царапины,

уколы,

ссадины.

Как и в ситуации с тяжелыми несчастными случаями потребуется известить СФР, заполнив подробной и детальной информацией по делу специальную форму (ст. 17 № 125-ФЗ).

Что не расценивается как производственная травма?

Не все полученные человеком травмы могут считаться производственными, за которые директор компании выплатит компенсацию. Существуют причины, из-за которых даже тяжелые травмы и увечья на территории предприятия не назовут производственными.

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Запрещено указывать, что сотрудники получили травму на производстве, если:

расследование доказало, что сотрудник погиб по своей воле, совершив самоубийство;

расследование установило, что в крови пострадавшего был алкоголь;

пострадавший сотрудник получил увечья в быту, когда занимался исключительно личными делами, а его деятельность не была связана с работой;

урон здоровью был нанесен во время праздничного мероприятия, например, корпоратива;

повреждения получены, когда работник совершал преступление;

смерть произошла по причине болезни, никак не связана с процессом на производстве.

Какие случаи считать производственной травмой?

Чтобы повреждения попали в категорию «производственные», время не имеет большого значения. В эту дату может быть рабочий день, перерыв на отдых или на обед, небольшой временной интервал после рабочего дня, который необходим для подготовки своего места труда к следующей смене. Тогда как официальный выходной день сотрудника, его отпуск или личное время вне работы не станут поводом для определения полученных травм в категорию «производственные».

Алгоритм действий работодателя при несчастном случае

Руководитель предприятия — ответственное лицо в случае возникновения нештатной ситуации. В законе прописан регламент для подобных происшествий. Потому директор обязан правильно реагировать на ЧП и соблюдать алгоритм действий.

Самым первым его делом в этой ситуации должна стать оперативно оказанная первая помощь. Только после этого он может заниматься вопросом о причинах произошедшего. Потому он должен сделать все возможное, чтобы следственная комиссия увидела место ЧП в неизменном виде. От его сохранности зависят результаты дознания, а значит и то, попадет ли происшествие в категорию «производственная травма».

Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь

Директор или его заместитель должны позаботиться о том, чтобы получившему травму персоналу была оказана помощь. Для этого закон требует, чтобы на предприятии было специально оборудованное место (санитарный пост). Там должны храниться в аптечке необходимые материалы, чтобы оказать первую помощь.

Если произошедшее коснулось не одного работника, то это уже массовое ЧП, о котором важно оперативно сообщить в надлежащие службы (органы местной власти, ФСС, профсоюз).

В случае, если место происшествия не несет угрозы другим работникам, то производственный процесс можно не останавливать, а само место сохранить без изменений для тех, кто будет выяснять обстоятельства случившегося.

В ситуации, когда травмы очень тяжелые и сотрудник в критическом состоянии, то важно оперативно вызвать скорую помощь. Не стоит сотрудника двигать, поднимать, перемещать в другое помещение, чтобы не причинить ему еще больший вред. Если ситуация не столь критичная, то руководитель должен доставить пострадавшего в поликлинику. При нежелании сотрудника ехать в больницу, директор должен получить от него официальный отказ в письменной форме.

Это нужно для того, чтобы в период расследования ЧП у него было письменное доказательство того, что предлагалось получить помощь врачей. Тогда предприниматель будет защищен, если вдруг легкие повреждения перейдут в категорию тяжелых и у пострадавшего возникнут претензии к директору.

Сохранить и зафиксировать обстановку на месте происшествия

Директору надо озаботиться тем, чтобы обстановка случившегося находилась в сохранности до прибытия группы специалистов по расследованию.

Например, если работающий на станке сотрудник получил травму руки, то процесс производства останавливать на неопределенный срок нет необходимости. Просто станок, на котором произошло ЧП не надо мыть, убирать последствия аварии или перемещать в другое место.

Если место происшествия по какой-либо причине не получается сохранить в неизменном виде (например, есть реальная угроза здоровью или жизни других работников), то руководитель обязан зафиксировать для комиссии картину ЧП, можно сделать фото или видео, это подойдет, как доказательство.

Комиссия для расследования ЧП создается сразу после аварии (ст. 229 ТК РФ). Ее состав официально утверждается директором. Составляется в произвольной форме.

Членами такой комиссии имеют право стать:

сотрудник, отвечающий за технику безопасности и охрану труда;

представитель профсоюза предприятия;

представитель директора компании;

сотрудники от администрации, СФР, госинспекции труду (если авария произошла со смертельным исходом).

После проверки комиссия должна составить официальные протоколы опросов, свидетельств, изучения обстановки, лабораторных исследованиях и прочего. Результаты всех процедур дознания в конечном счете вносятся в журнал и на их основании составляются 2 акта:

По форме Н-1 оформляется любой несчастный случай в России. Он потребуется в том случае, если аварию отнесли в категорию «производственная». Должен быть заверен директором (подписью и печатью), а также всеми участниками комиссии. Его направляют в нужные надзорные органы, ведомства, знакомят пострадавшего сотрудника с результатами. Срок хранения акта составляет 45 лет. По форме №7 авария должна быть включена в годовой отчет компании. Лишь некоторые категории организаций освобождены от такой обязанности. Например, компании связанные с госуправлением, страховой деятельностью, образованием.

После того как сотрудник выздоровел и закрыл свой больничный лист, директор компании должен известить о принятых мерах по устранению причин и последствий случившейся аварии нужные ведомства (например, в Ростехнадзор).

Автоматически наказание работодателю за любое ЧП на его предприятии не назначают. Штрафные санкции могут возникнуть, если своими действиями директор пытался скрыть важные детали, не оказал первой помощи, не известил ведомства. Если следствие установит, что руководство сознательно не устранило причин нарушений и техники безопасности, то может грозить и уголовное наказание.

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