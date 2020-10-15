Цена экономии: 3 проблемы при использовании неоригинальных картриджей

Эксперты в области печати изучили отзывы клиентов и специалистов по обслуживанию принтеров, чтобы выяснить, с какими проблемами, как правило, сталкиваются пользователи совместимых расходных материалов.

Оптимизация расходов на ведение бизнеса — важная задача на «кухне» любой компании. Офисная печать — это одна из статей бюджета, на которой можно сэкономить, закупая неоригинальные картриджи по более низкой цене.

По статистике, выбор недорогих совместимых картриджей вместо оригиналов негативно влияет на качество печати, а иногда даже приводит к поломкам оборудования: это может сорвать рабочий процесс и поставить под угрозу весь бизнес. Rusbase изучил ряд исследований, которые подтверждают небезопасность совместимых картриджей и убыточность их использования.

1. Дополнительные расходы и потеря времени

Компания Photizo Group провела анализ среди конечных пользователей, опросив более 2 тысяч корпоративных клиентов из России и стран Европы, использующих цветные и черно-белые принтеры HP LaserJet как с оригинальными лазерными картриджами, так и с расходниками сторонних производителей. 48% респондентов сталкивались с проблемами при работе с неоригинальными картриджами, среди них — низкое качество печати и частые поломки принтера.

Неполадки, вызванные совместимыми лазерными картриджами, часто приводят к расходам на повторную печать, из-за которых итоговая стоимость отпечатка оказывается гораздо выше запланированной.

Дополнительные траты на картриджи и бумагу — не самая существенная статья расходов, которая возникает при выборе совместимых расходников. Каждая пятая проблема с неоригинальными картриджами также приводит к повреждению самого принтера, а в некоторых случаях и к его замене. Судя по результатам опроса Photizo Group, у 18% клиентов принтер простаивал лишнее время в неисправном состоянии. В зависимости от размера компании убытки от сорванного рабочего процесса могут в сотни раз превысить стоимость оригинальных расходных материалов.

Чтобы избежать лишних затрат и сократить время на сервисное обслуживание принтеров, достаточно использовать оригинальные картриджи. Однако опрос экспертов по техническому обслуживанию устройств печати показывает, что многие пользователи все еще гонятся за сиюминутной выгодой от покупки неоригинальных расходников.

2. Частые обращения в службу поддержки

По результатам опроса Photizo Group, 30% пользователей неоригинальных картриджей вынуждены обращаться в сервис из-за сбоев, просыпаний и преждевременного расхода тонера, а также проблем с качеством отпечатков.

В исследовании SpencerLab сравнивалась работа оригинальных монохромных картриджей HP LaserJet с моделями других брендов, которые позиционируются как бюджетная альтернатива HP. Во время тестирования у более чем 70% совместимых картриджей возникли проблемы технического характера, в то время как оригинальные расходные материалы HP работали без сбоев. В среднем каждый четвертый из картриджей совместимых брендов был неисправен изначально или выходил из строя раньше оригинала — то есть 25% таких картриджей оказались полностью бесполезны.

Опрос экспертов подтвердил мнение пользователей. В рамках исследования, которое компания Market Strategies International провела в 2016 году, были опрошены 252 партнера HP ServiceOne, в том числе ИТ-специалисты и руководители технических отделов. Респонденты в течение полугода занимались обслуживанием монохромных и цветных лазерных принтеров HP LaserJet, в которые устанавливались оригинальные картриджи HP и картриджи других производителей.

По итогам исследования стало ясно, что 32% проблем с неоригинальными картриджами возникают сразу после установки расходников. В среднем пользователям неоригинальных расходных материалов в три раза чаще требуется помощь службы поддержки, чем клиентам, которые выбирают фирменные картриджи.

Но почему использование неоригинальных расходников приводит к таким серьезным проблемам? Многие пользователи уверены, что если картриджи совместимы, то должны работать без сбоев. Это не так: их конструкция и процесс производства не идентичны. Фирменные картриджи разрабатываются одновременно с принтерами в рамках интегрированной системы и производятся на высокоточном оборудовании. Это гарантирует бесперебойную работу расходных материалов на протяжении всего срока.

3. Плохое качество печати

Оригинальное происхождение расходных материалов важно не только для стабильной работы принтера, но и для гарантии высокого качества печати и корректной цветопередачи. Пользователи, которые обращаются в службу технической поддержки, обычно жалуются на плохое качество печати из-за использования расходников сторонних брендов.

В большинстве случаев низкое качество отпечатка определяется сразу, визуально — белые полосы, двоение изображения, расплывчатые контуры и даже кляксы. Но иногда выявить брак можно только со временем: пигмент совместимых картриджей может потерять цвет уже через пару лет, а то и месяцев хранения отпечатка, в то время как оригинальные чернила HP отличаются долговечностью, которая необходима для правильного ведения архива.

Качество печати зависит не столько от принтера, сколько от расходных материалов. Если компоненты картриджа не взаимодействуют друг с другом и с тонером максимально эффективно, это неизбежно приводит к проблемам с надежностью и качеством печати. Изготовление оригинального картриджа и находящегося внутри тонера тесно связано с параметрами принтера, в котором они будут использоваться: от его скорости печати, характеристик электрического заряда и свойств узла термозакрепления до внешних условий и даже типа рекомендуемой бумаги. Соблюдение этих параметров позволяет создавать отпечатки высокого качества, которые будут сохранять яркость и четкость на протяжении длительного срока.

Если суммировать дополнительные расходы, которые возникают из-за малого ресурса неоригинальных картриджей, низкого качества печати и сбоев в работе принтера, кажущаяся экономия оборачивается убытками. Скупой в таком случае платит даже не дважды, а трижды: компания теряет деньги, время сотрудников и комфорт при решении повседневных задач.





Фото на обложке: HP