«Восполнять дефицит рабочей силы придется и заключенными, и мигрантами»: что бизнес думает об инициативе ФСИН

Почти 311 тысяч мигрантов покинули Россию в январе-августе прошлого года. По данным Росстата, это на 15% больше, чем за тот же период 2019 года. Предприниматели, представители профильных ассоциаций, деловых объединений и эксперты рассказали RB.ru о том, где рабочих рук не хватает прямо сейчас и как бизнес относится к идее трудоустраивать заключенных.

Содержание:

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников 20 мая выступил с предложением активнее привлекать заключенных к работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. Предложение ФСИН уже поддержал Следственный комитет России. Идею расширить использование труда заключенных также положительно оценили в Минюсте. 27 мая вице-премьер Марат Хуснуллин также сообщил, что правительство РФ рассматривает возможность привлечения заключенных на стройки.

Текущая ситуация с кадрами

Массовый малоквалифицированный труд неизбежен из-за усугубления демографической ситуации в стране, растущего дефицита российских рабочих и инженерных кадров и проблем с новыми потоками мигрантов, считает исполнительный директор Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Игорь Ульянов.

Ульянов напомнил, что весной и летом прошлого года Россию покинули тысячи мигрантов, которые обычно работали в сферах производства, включая легпром, строительство, ЖКХ, сельское хозяйство. Несмотря на последующее частичное открытие границ, вернуться они в полном объеме не смогут — сказывается, в основном, высокая стоимость билетов на поездки.

«Реалии же в РФ таковы, что восполнять растущий дефицит рабочей силы придется и заключенными, и мигрантами», — полагает исполнительный директор Союзлегпрома Игорь Ульянов.

Количество трудовых мигрантов на начало 2020 года составляло более 5 млн человек, в то время как общее количество заключенных в РФ в 10 раз меньше, в связи с чем ФСИН сможет эту нехватку перекрыть лишь в малой части и далеко не во всех сферах, отмечает адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, большая часть трудовых мигрантов работает в сфере сервиса, а именно в такси и доставке, где вряд ли смогут работать заключенные.

Таких граждан можно трудоустраивать на строительные и производственные объекты, где не требуется высокий уровень квалификации, считает гендиректор компании «Млесна» (импортер одноименного чая), зампредседателя Партии Роста Сергей Демин. «Разумеется, с тем лишь условием, чтобы данные сотрудники трудились в рамках трудового законодательства с соблюдением всех норм и прав, получая заработную плату», — добавил он.

В строительной сфере действительно наблюдается нехватка рабочих рук из-за коронакризиса и сопутствующих ограничений, согласен советник гендиректора «Стройком» Сергей Каримов. По его мнению, инициатива по восполнению трудовых мигрантов за счет заключенных имеет место быть: такие идеи способствуют удержанию денежных ресурсов внутри страны.

«Для реализации этой инициативы стоит сначала спросить бизнес. А ему, в свою очередь, нужно взвесить все "за" и "против". Если нет никаких "но", то есть смысл наладить простое и понятное взаимодействие на государственном уровне», — считает представитель компании «Стройком».

С привлечением заключенных, лиц, отбывших наказание, создаются серьезные предпосылки для их социализации, а это очень важный этап на пути исправления, добавляет руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

«Мы понимаем, что предприниматели могут настороженно относиться к такой категории лиц, поэтому им нередко отказывают в трудоустройстве. А лицо, не имеющее дохода, может вновь совершать противоправные действия для удовлетворения базовых потребностей. Таким образом, мы провоцируем, по сути, рецидив преступлений», — говорит эксперт.

Где, по мнению бизнеса, рабочих не хватает прямо сейчас:

строительство

ЖКХ

сфера услуг

сельское хозяйство

легкая промышленность

Что предусмотреть при трудоустройстве заключенных

По мнению адвоката Алексея Гавришева, прежде чем приступать к реализации инициативы, нужно предусмотреть в органах ФСИН, а также в МВД наличие специальных подразделений, осуществляющих надзор, сопровождение и организацию рабочей деятельности заключенных. При этом главным пунктом будет обеспечение безопасности как граждан, так и самих заключенных.

«Если мы говорим про контингент заключенных, которых можно было бы привлечь к таким работам, то в моем представлении это должны быть лица, осужденные за совершение преступлений не насильственного характера», — считает эксперт.

С позицией Гавришева согласен гендиректор компании «Млесна» Сергей Демин: «Конечно, надо понимать, что человек, попавший в тюрьму, совершивший преступление, в любом случае должен находиться под контролем органов ФСИН. Как вариант, можно предложить электронный контроль в форме браслета или другого отслеживающего устройства».

Главное, по словам Демина, «помнить, что работники из исправительного учреждения – это не рабы». Относиться к заключенным необходимо гуманно.

«Полагаю, что трудоустройство должно быть добровольным решением заключенных, которые получат возможность сокращения срока. А заработная плата, часть которой может идти на более комфортное проживание и питание, позволит накопить средства к моменту выхода на свободу», — сообщал ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его мнению, заключенным должна быть предложена прозрачная и понятная юридическая база для оформления трудовых отношений, с соблюдением всех их прав.

Готов ли бизнес заменить мигрантов

По данным опроса «Деловой России» (проводился в марте 2021 года, участвовали 93 компании), 94% предпринимателей готовы брать на работу лиц, которые отбыли наказание в виде лишения свободы и имеют судимость.

«Большинство осужденных после отбытия наказания не представляют первоначально общественной опасности и хотят социализироваться, поэтому для очень большого количества осужденных и лиц, отбывших наказание, это будет эффективной мерой», — считает глава экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева.

По ее словам, для предпринимателей будет эффективно брать на работу лиц, которым неотбытая часть наказания заменена на более мягкую — «они имеет особую заинтересованность в работе и надлежащем исполнении трудовой дисциплины, так как существует риск в случае нарушений вернуться в места лишения свободы».

Компания «Стройком», по словам ее представителя Сергея Каримова, работает только с гражданами РФ — это соискатели-вахтовики, которые в обязательном порядке проходят проверку на судимость. При этом компания готова нанимать тех, кто уже отбыл наказание.

«Правильное решение в этой истории: сделать классификацию по допуску заключенных и людей с судимостью к работе на конкретных объектах и с этим уже работать», — считают в компании «Стройком».

На данный момент все вакантные должности в компании «Млесна» заняты, однако при необходимости компания готова рассмотреть трудоустройство заключенных. По словам гендиректора «Млесны» Сергея Демина, необходимы четкие юридические основания: понимание степени ответственности работодателями и порядок участия исправительных органов в трудовом процессе заключенных граждан.

Фото: Unsplash