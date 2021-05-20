Три привычки, которые стоит сохранить после пандемии

Мир постепенно возвращается к нормальной жизни, но это не значит, что стоит отказываться от всех полезных привычек, что мы приобрели за период пандемии. Некоторые из них могут быть полезны как в офисе, так и в гибридном графике работы. Вот несколько из них, которые помогут стать производительнее и осознаннее.

«Во время локдауна мы перенесли акцент с внешних факторов, таких как работа или мероприятия, на внутреннее самочувствие, — говорит Мишель Вакс, основательница American Happiness Project. — Во время изоляции у многих из нас изменились приоритеты. Мы пересмотрели то, как должна выглядеть наша повседневная жизнь».

У многих из нас появились новые привычки, которые помогали нам эффективно работать в тех условиях. Некоторые из них также могут быть полезны, если вы планируете вернуться в офис.

Посвящать утро себе

Из-за отсутствия утренних пробок и длительных поездок на работу, во время локдауна у нас появилось больше времени на отдых и размышления.

После пандемии Вакс рекомендует сохранить эту привычку, потратив пару минут на создание утреннего ритуала, который настроит вас на продуктивный день. Задайте себе следующие вопросы.

Что меня сегодня ждет? Убедитесь, что запланировали на день то, что поможет восстановить внутренние ресурсы: например, пообщаться с коллегами или близкими.

Убедитесь, что запланировали на день то, что поможет восстановить внутренние ресурсы: например, пообщаться с коллегами или близкими. Что может меня обеспокоить? Так вы сможете заранее подготовиться к возможным стрессовым ситуациям (это может быть тревожная новость или email) или обдумать, как их избежать. Вам необходимо научиться заранее распознавать триггеры и контролировать ситуацию.

Так вы сможете заранее подготовиться к возможным стрессовым ситуациям (это может быть тревожная новость или email) или обдумать, как их избежать. Вам необходимо научиться заранее распознавать триггеры и контролировать ситуацию. Как я хочу чувствовать себя в конце дня? Подумайте, что вам нужно делать или чего вам стоит избегать, чтобы достичь нужного состояния.

Делать перерывы

Работая удаленно, мы привыкли делать небольшие перерывы, чтобы размяться и, возможно, выйти на улицу. Сохранение этой привычки позволит поддерживать продуктивность и в офисе. Постарайтесь выделить время на готовку или физические упражнения. Такой перерыв во время загруженного дня положительно скажется на самочувствии.

«Работа на дому позволила нам стать более гибкими и делать то, на что обычно не хватало времени, — рассуждает Вакс. — Отвлечься от компьютера и телефона и 5 минут погулять на природе — это хорошая перезагрузка для ума и тела».

Ограждать себя от негативных новостей

За последний год в мире произошло так много всего: глобальный кризис в области здравоохранения, политические и социальные волнения. Новости и социальные сети для многих стали источником постоянного стресса и беспокойства.

«Чтобы избавиться от их негативного влияния, можно отключить уведомления в социальных сетях и новостных приложениях. Это позволит оградить себя от бесконечного потока информации и вернуть контроль над свой жизнью», — отмечает Вакс.

Сохранение этой привычки может снизить уровень стресса и беспокойства.

«Локдаун позволил нам сбросить темп и выбрать путь, по которому мы хотим двигаться дальше. Пандемия заставила нас взглянуть в зеркало и спросить себя, действительно ли мы счастливы и удовлетворены, — добавляет она. — Небольшие улучшения и полезные привычки, которые мы привнесли в свою жизнь, могут принести положительные эмоции и в долгосрочной перспективе».

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