Четыре способа сделать начало дня продуктивнее

Некоторые эксперты считают, что самая продуктивная часть дня — это утро, так как после пробуждения наш мозг работает лучше всего. Поэтому для эффективной работы в течение дня, важно придерживаться правильных утренних ритуалов. Вот несколько советов, как начать день максимально продуктивно.

Следите за качеством сна

Чтобы день прошел продуктивно, необходимо обеспечить себе полноценный ночной отдых. Если вы плохо спите, вам стоит задуматься о некоторых изменениях в привычках.

Ложитесь спать в одно и то же время. Нарушение графика может негативно сказаться на самочувствии. В результате вам будет сложнее уснуть и проснуться. Не стоит забывать об этом правиле и в выходные. Просыпаться чуть позже допустимо, но важно ложиться в постель в определенное время. Обратите внимание на то, что вы употребляете перед сном. Нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал вина вечером или чашку кофе утром. Но если без этого вам трудно взбодриться или настроиться на отдых, это указывает на проблемы. Попробуйте исключить эти напитки перед сном и посмотрите, как это скажется на продуктивности на следующий день. Постарайтесь не проверять почту и другие каналы связи хотя бы за час до того, как отправиться в кровать. Стресс негативно влияет на качество сна, а неприятное известие от коллеги может не выходить из головы всю ночь. Сообщения подождут до утра.

Не тратьте много времени на почту

Многие из нас начинают свое утро с проверки почты, и это совершенно нормально. Однако не обязательно уделять этому слишком много времени и усилий.

Установите таймер на 10 минут. Пролистайте почту и ответьте на самые важные письма, которые не терпят отлагательств. Затем закройте входящие и приступайте к работе над тем, что действительно требует пристального внимания.

Подготовьтесь к работе вечером

Если вы собираетесь начать день с решения какой-то важной задачи, подготовьтесь к ней заранее. Приготовьте все бумаги и рабочее место. Если задача предполагает работу за компьютером, составьте список необходимых файлов.

У этой привычки есть два преимущества.

Вы можете выполнить приоритетную задачу в начале дня.

Так будет проще собраться с мыслями и сконцентрироваться на других делах. .

Такой подход помогает креативнее подходить к решению сложных проблем, поскольку снижает количество стресса.

Начинайте с приятного

Многие советуют начинать работу с того, что совсем не хочется делать — самой тяжелой и неприятной задачи. Но на самом деле это лишь снижает мотивацию. Разумеется не стоит откладывать важные обязательства в долгий ящик, но приятное начало дня поможет эффективнее его провести.

Выполнение несложных задач может даже поднять настроение. Также можно помочь коллеге или клиенту, это улучшит начало вашего дня.

Кроме того, осознание того, что вы собираетесь заняться чем-то интересным, сделает вашу поездку на работу (даже если это просто прогулка к компьютеру) немного веселее.

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