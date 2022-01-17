Как привлечь капитал: советы для псевдонимных основателей

При этом возникает вопрос: как же привлекать финансирование для такого рода проекта? Рассказываем, на что обратят внимание инвесторы.

Вероятно, термин «псевдонимный основатель» у многих ассоциируется с маской Гая Фокса. Однако, судя по последней волне криптостартапов, псевдонимность становится обычным явлением, а сами основатели вовсе не создают пугающий образ.

Что такое псевдонимность в среде фаундеров

С самого начала уточним: псевдонимный не значит анонимный. Анонимность («без имени» в переводе с латинского) позволяет сделать пожертвование тем, кто не хочет привлекать к себе внимание. Однако для желающих собрать команду и обеспечить компанию финансированием такой подход не принесет никакой пользы.

Псевдонимная («ложное имя» с латинского) личность может иметь равную и даже большую значимость по сравнению с реальной. Ее репутация формируется в течение длительного периода и не требует традиционных признаков, помогающих завоевать доверие, таких как элитные учебные заведения, первоклассные компании и прочее. Главный аспект — работа основателя, которую можно оценивать более объективно.

Как инвесторы оценивают личность псевдонима

Псевдонимные основатели — относительно новое явление, для которого пока не существует общего стандарта. Пока инвесторы только разрабатывают механизмы для их оценки, но уже есть несколько признаков, на которые они обращают внимание чаще всего.

Предыдущие проекты

Этот пункт применим как к псевдонимным, так и к традиционным основателям. Доказанная способность успешно выполнять и масштабировать проекты — важный показатель для инвесторов.

Репутация

Конечно, большинство инвесторов заглянут в профиль псевдонима на Github, чтобы оценить качество его кода и скорость выполнения проектов. Если же основатель не является техническим специалистом, то сформировать репутацию ему помогут PR-кампании, участие в решении значимых проблем и планирование проектов.

Блокчейн-история

Адрес кошелька — главный источник истины в этой сфере, который содержит весь криптовалютный след псевдонимного основателя. С помощью блокчейн-истории инвесторы оценивают следующие показатели.

Уровень сложности. Как основатель взаимодействует с проектами? Использует ли он смарт-контракты напрямую при необходимости или же работает только с тем, что свободно доступно в пользовательском интерфейсе? Работает ли команда с развертыванием и обновлением смарт-контрактов самостоятельно?

Как основатель взаимодействует с проектами? Использует ли он смарт-контракты напрямую при необходимости или же работает только с тем, что свободно доступно в пользовательском интерфейсе? Работает ли команда с развертыванием и обновлением смарт-контрактов самостоятельно? Риски. Если ли у основателя долгосрочная вера в проекты, в которых он участвует, или же он может оказаться тем, кто действует обманным путем?

Если ли у основателя долгосрочная вера в проекты, в которых он участвует, или же он может оказаться тем, кто действует обманным путем? Вовлеченность. Ведет ли основатель активную деятельность в этой индустрии? Углубляется ли он в свои проекты, чтобы найти интересные решения?

Ведет ли основатель активную деятельность в этой индустрии? Углубляется ли он в свои проекты, чтобы найти интересные решения? Качество. Насколько хороши и интересны разработки основателя? Участвовал ли он в прорывных проектах на ранних стадиях?

Насколько хороши и интересны разработки основателя? Участвовал ли он в прорывных проектах на ранних стадиях? История деятельности. Как давно псевдоним работает в этой сфере?

Личный разговор

Большинство основателей, как минимум, захотят созвониться в Zoom (или в любом другом сервисе) с выключенной камерой.

Отзывы от коллег и деятельность в социальных сетях

Вместо того чтобы запрашивать рекомендации с предыдущих мест работы основателя, инвесторы свяжутся с другими пользователями в Discord, DAO (децентрализованная автономная организация) и из предыдущих проектов, над которыми он работал.

Это помогает выяснить, как основатель взаимодействует с коллегами: насколько он ответственен и рационален, соблюдает ли этические принципы и многое другое. Кроме того, узнать больше о личности псевдонима можно, изучив его активность на Reddit, а также в Twitter и прочих социальных сетях.

История деятельности

Чтобы выстроить репутацию, необходимо время. Сложность псевдонимного пути заключается в том, что все предыдущие проекты, выполненные «реальной личностью», будут утеряны, а авторитет обнулится.

Чем длиннее история деятельности псевдонима, тем менее рискованным кажется вложение в него средств для инвестора. Однако, если выигрыш действительно стоящий, то репутация может не иметь столь важного значения.

Гибридная команда

На данном этапе инвесторы предпочитают вкладываться в смешанные команды, в которых есть как «реальные», так и псевдонимные основатели. Это упрощает KYC (Know Your Customer, знай своего клиента) — процедуру верификации личности на предмет подозрительных финансовых операций, а также позволяет не сильно отклоняться от традиционной формы финансовой проверки.

С другой стороны, это может придавать лишь ложное чувство уверенности — некоторые из крупнейших мошенничеств как в криптовалютной сфере, так и за ее пределами, происходили из проектов с реальными личностями, например Bitconnect и Theranos.

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