С QR-кодами и NFC-чипами: стартап Pyxo хочет построить крупнейшую сеть многоразовых пищевых контейнеров

Последние три года французский стартап Pyxo активно работал над тем, чтобы решить проблему отходов от одноразовых пластиковых упаковок для пищевых продуктов. Компания хочет предложить сервис, который позволит легко и эффективно использовать многоразовые пищевые контейнеры в больших масштабах.

Концепция Pyxo возникла на ярмарке в саду Тюильри в Париже, где рядом с продуктовыми прилавками располагались мусорные баки, переполненные стаканами от газировки, контейнерами от бургеров и прочими видами одноразовой пищевой упаковки.

Pyxo начала работать с компанией Sodexo, предоставляющей услуги корпоративного кейтеринга. Цель сотрудничества — заменить пластиковые стаканы и другую одноразовую посуду на многоразовую.

После начала пандемии и перехода на удаленную работу Pyxo приступила к поиску новых потенциальных клиентов. Она начала сотрудничать с Foodles, Popchef и еще несколькими фудтех-компаниями, предлагающими холодильники-автоматы с упакованными обедами и закусками.

Однако наибольшие рыночные возможности открылись для Pyxo после изменения нормативных требований. В июле 2020 года французский парламент принял закон по борьбе с отходами. Он предполагает радикальные изменения: к январю 2023 года рестораны должны перейти на многоразовые пищевые контейнеры.

Это означает, что фастфуд-сети больше не смогут использовать бумажные и пластиковые стаканчики и прочую упаковку. Pyxo уже помогает перейти на многоразовые альтернативы одной сети во Франции, название которой не раскрывается.

Как работает система Pyxo

Стартап создал нечто вроде маркетплейса многоразовых пищевых упаковок, который объединяет все компании в индустрии. Каждая партия контейнеров поставляется с QR-кодами и NFC-чипами, чтобы их можно было отслеживать в любом месте.

Рестораны могут передать обязанность по очистке контейнеров специализированным компаниям, которые будут сканировать каждый вымытый предмет. Клиенты также смогут заказывать еду на вынос в многоразовых контейнерах.

Фото в тексте: Pyxo

Чтобы вернуть их обратно, можно найти ближайший пункт сбора в приложении — и это не обязательно должен быть тот же ресторан, в котором была заказана пища. Pyxo думает о том, чтобы геймифицировать сервис и ввести небольшие депозиты, чтобы побудить людей возвращать упаковку.

«Мы рассматриваем это как инфраструктурную отрасль», — рассказывает сооснователь и CEO Бенджамин Пери. Pyxo считает, что выстраивает сеть, подобную электрической. По мнению создателей стартапа, в будущем она будет состоять из множества ресторанов, пунктов сбора и очистительных центров.

Фастфуд-сети могут способствовать развитию этой индустрии — даже у одного клиента есть множество ресторанов по всей стране. Они могут побудить и других игроков присоединиться к сети, а Pyxo выступит в качестве ее оператора.

Развитие компании только начинается, так как пока лишь несколько ресторанов активно пользуются ее услугами. Pyxo уже привлекла $7,9 млн финансирование от Eurazeo, FiveSeasons Ventures и других. На эти средства она хочет нанять 70 новых сотрудников.

Стартап рассчитывает, что к 1 января 2023 года он будет сотрудничать с 2 тысячами точками продаж только в ресторанной индустрии. Тем не менее Pyxo планирует работать и с фудтех-компаниями и поставщиками услуг корпоративного кейтеринга, но они будут составлять меньшую часть ее бизнеса.

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