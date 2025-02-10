Макрон анонсировал проект французского ИИ с инвестициями в €109 млрд
Франция запускает проект по созданию искусственного интеллекта с инвестициями в размере €109 млрд, объявил президент республики Эммануэль Макрон. Его слова передает Financial Times. Он должен укрепить позиции страны в ИИ-отрасли на фоне растущей конкуренции со стороны США и Китая.
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Столкнувшись конкуренцией, «Европа и Франция должны ускорить свои инвестиции», заявил Макрон. По его словам, для Франции новый проект «эквивалентен» объявленному президентом США Дональдом Трампом ИИ-проекту Stargate с инвестициями в $500 млрд.
Среди первых инвесторов — ОАЭ, которые выделят до €50 млрд на центры обработки данных. Первоначальное финансирование будет предоставлено фондом MGX из Абу-Даби. Также канадская компания Brookfield анонсировала, что инвестирует €20 млрд в развертывание ИИ-инфраструктуры во Франции.
Как отмечает FT, заявление французского президента было сделано в преддверии начала ИИ-саммита в Париже, на котором мировые лидеры встретятся с руководителями ведущих игроков отрасли, включая гендиректора OpenAI Сэма Альтмана.
На прошлой неделе в ЕС анонсировали запуск другого крупного ИИ-проекта с бюджетом в €52 млн. Ведущие европейские компании и исследовательские институты объединились для разработки ИИ с открытым исходным кодом. Согласно анонсу, в рамках проекта планируется создать «семейство многоязычных и производительных больших языковых моделей для коммерческих, промышленных и государственных нужд».
В январе Трамп анонсировал Stargate, который будет реализован с участием OpenAI, Oracle и SoftBank. На первом этапе компании обещали вложить $100 млрд долларов, а в последующие годы объем инвестиций должен вырасти до $500 млрд. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск выразил сомнения по поводу финансовой состоятельности участников проекта Stargate, раскритиковав его на своей странице в соцсети X.
Фото на обложке: Sean Gallup / Getty Images / Getty Images
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