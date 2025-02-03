ЕС инвестирует €52 млн в создание открытой модели ИИ

Ведущие европейские компании и исследовательские институты объединились для разработки ИИ с открытым исходным кодом. Бюджет проекта составит €52 млн, рассказал The Next Web глава крупнейшей частной ИИ-лаборатории в Европе AMD Silo AI и один из руководителей проекта Питер Сарлин.

В рамках проекта планируется создать «семейство многоязычных и производительных больших языковых моделей для коммерческих, промышленных и государственных нужд», следует из анонса.

«Речь идет не о разработке универсального чат-бота, а о построении цифровой и ИИ-инфраструктуры, которая позволит европейским компаниям внедрять инновации с помощью ИИ. Будь то медицинская компания, разрабатывающая специализированных ассистентов для врачей, или банк, создающий персонализированные финансовые услуги — всем им нужны модели ИИ, адаптированные к их профессиональному контексту», — прокомментировал Сарлин TNW.

Среди других членов консорциума значатся немецкий разработчик ИИ Aleph Alpha, финская компания-разработчик суперкомпьютера для ИИ CSC и французская компания LightOn, недавно ставшая первой в Европе публично торгуемой компанией в области генеративного ИИ, пишет TNW. Всего в проекте будут задействованы порядка двух десятков участников.

В пресс-релизе OpenEuroLLM также уточняется, что модели ИИ, которые будет разрабатывать консорциум, «укрепят способность европейских компаний конкурировать на мировом рынке, а государственных организаций — предоставлять эффективные государственные услуги». Альянс начал свою работу 1 февраля 2025 года, он получит финансирование от Европейской комиссии в рамках программы «Цифровая Европа» (The Digital Europe Programme, DIGITAL).

Ранее, 27 января, китайская нейросеть DeepSeek обогнала ChatGPT от OpenAI по популярности в американском App Store. На своем сайте разработчики DeepSeek опубликовали отчет, согласно которому новейшая модель DeepSeek-R1 показывает результаты, сравнимые с моделью o1 от OpenAI, а в некоторых тестах даже превосходит конкурента. Разработка DeepSeek, по данным компании, обошлась всего в $5,6 млн.

Позднее, 29 января, аналитик консалтинговой компании SemiAnalysis Дилан Патель заявил о том, что реальные затраты на создание китайской нейросети DeepSeek значительно превышают заявленные $5,6 млн. По словам эксперта, компания потратила более $500 млн на «десятки тысяч» чипов от Nvidia.

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