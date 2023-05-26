Мини-фильм от RB.RU: вдохновитесь на новую идею для бизнеса

RB.RU в честь Дня российского предпринимательства сняли мини-фильм для тех, кто ищет идею стартапа. В съемках приняли участие успешные предприниматели, которые поделились своими историями создания глобального бизнеса. Видеоролик доступен на платформе VK .

Бизнесмены рассказали, как родились идеи их проектов и что вдохновило их на свое дело. А также дали совет тем, кто только в поисках концепции для своего бизнеса.

В спецпроекте поучаствовали:

Леонид Довбенко, основатель компании по быстрой доставке продуктов YallaMarket и проекта Yalla!Hub, который помогает выходить на рынок ОАЭ;

Татьяна Мельничук, основательница международного ИТ-рекрутингового агентства Lucky Hunter;

Леонид Румянцев, основатель маркетплейса цифровых товаров и услуг Platim;

Александра Дорф, сооснователь GreenO, серийный предприниматель, бизнес-ангел, экс-основатель «Беру!»;

Роман Доронин, сооснователь компании Eora по созданию прикладных решений на основе ИИ и сервиса Optic для контроля за авторскими правами в Web3.0.





Сейчас все они развивают международный бизнес: их клиенты находятся по всему миру, а штаб-квартиры компаний базируются в Лондоне, Дубае, Бангкоке, Астане и других городах. Очевидно, что эти люди знают, как придумать идею для успешного проекта. Поэтому их опыт и лайфхаки могут пригодиться тем, кто лишь задумывается о запуске своего стартапа.

Где проблема, там идея

«На повторяющихся проблемах клиента можно построить большой бизнес. Важно найти и удовлетворить его “боли”, — рассказывает Леонид Довбенко. — Например, моим первым серьезным проектом была компания по автоматизации ресторанов. Как она появилась? Знакомый ресторатор пожаловался мне на сложности в учете, я понял, что с этим сталкиваются многие: значит, можно и нужно построить новый проект. И вот уже 13 лет мы работаем с ресторанами и внимательно слушаем их потребности».

Леонид Довбенко

Леонид открыл не один успешный бизнес. Его имя многим знакомо благодаря дубайскому сервису доставки YallaMarket, который он запустил. В этом году Леонид основал новый проект — Yalla!Hub. Идею для него он тоже «услышал»: ее подсказали знакомые предприниматели, которые признались, что никак не могут выйти на рынок ОАЭ.

Сам Леонид пять лет живет в Дубае и хорошо понимает возможности местной экосистемы, в то время как людям «со стороны» действительно бывает сложно учесть местную специфику, найти надежных партнеров и выйти на рынок ОАЭ. Так родилась компания Yalla!Hub, которая помогает предпринимателям из разных стран выходить на рынок Эмиратов, пользуясь инфраструктурой YallaMarket.

Аудитория первична

«Если бы сейчас я искал идею для своего нового проекта, я бы сначала определился с тем, с какой аудиторией мне приятно работать, и пошел бы с ними разговаривать. Мой способ создания новых проектов — внимательно слушать клиентов и делать в точности то, что они хотят», — резюмирует Леонид Довбенко.

Так же поступает Татьяна Мельничук, чье рекрутинговое агентство помогает технологическим компаниям находить лучших разработчиков.

«На создание своей компании меня вдохновила возможность работать с теми компаниями, которые меняют нашу реальность», — признается основательница LuckyHunter Татьяна Мельничук. К ней за услугами обращаются разработчики инновационных ИТ-продуктов со всего мира.

Татьяна Мельничук

Подумайте, советует она, для кого вы хотите создавать товар или услугу, какая целевая аудитория и почему вам интересна.

«Начинающим предпринимателям я хочу пожелать как можно быстрее разобраться в том, что будет уникальным предложением вашего проекта. Определить “киллер-фичу”, то есть то, за что люди будут платить вам деньги, — говорит бизнесвумен. — И помнить, что все в ваших руках: как хорошие, так и плохие дни вашего стартапа. Вам придется нести очень много ответственности, и к этому нужно быть готовым!».

Фокус на книги

К поиску идей можно применить творческий подход. Например, Роман Доронин, сооснователь компании Eora и сервиса Optic, черпает идеи для своих проектов в том числе из книг: главное — внимательно читать между строк и находить среди писателей настоящих визионеров.

«Интернет появился у меня в 8 лет, с тех пор вся моя жизнь и, конечно, все бизнесы связаны с технологиями. Я много читал в детстве и вдохновлялся книгами, особенно фантастикой. Например, в книге “Лабиринт отражений” Сергея Лукьяненко основным местом действия была виртуальная реальность, в ней были голосовые ассистенты и другие технологии будущего, которые стали нашей реальностью. Он предсказал многие вещи», — объясняет предприниматель.

Роман Доронин

Сейчас его компании работают с инновационными технологиями в области искусственного интеллекта и Web 3.0. История Романа доказывает, что в поиске идей совсем не обязательно зацикливаться на бизнес-литературе. Но пренебрегать ими не стоит. Возможно, идею для нового проекта кому-то сможет подсказать эта подборка полезных книг.

Книги, фильмы, новости, социальные сети — хорошие, но не единственные источники для идей. Важно экспериментировать и не сдаваться. Существуют минимум 10 стратегий, как придумать идею для стартапа.

Секрет — в большом количестве попыток

«Свою первую компанию я основала в 2016 году, через два года продала ее “Яндексу” и продолжила запускать новые проекты, — говорит Александра Дорф. — Любой успешный предприниматель скажем вам, что в бизнесе очень важны две вещи: фокус и системность. Для того, чтобы научиться бегать, нужно бегать. В бизнесе то же самое: чем больше попыток вы сделаете, тем больше уроков получите; чем больше знаний вы из них извлечете, тем короче будет ваш путь к успеху».

Александра Дорф

История Леонида Румянцева, основателя маркетплейса цифровых товаров и услуг Platim, показывает, как важен навык поиска новых идей и умение не сдаваться. В 2021 году он запустил сервис массовых выплат для фрилансеров и самозанятых. Сервис аккумулировал чеки в один реестр, предоставлял закрывающие документы и организовывал выплаты, делая их удобнее как для заказчиков услуг, так и для исполнителей.

Леонид Румянцев

Однако потом его бизнес оказался под угрозой исчезновения из-за глобальных изменений на финансовом рынке, в том числе свою роль сыграло отключение Apple Pay и Google Pay. Леонид сменил бизнес-модель и начал разрабатывать свои FinTech-решения. В результате он превратил сервис в маркетплейс цифровых товаров и услуг для компаний, который в том числе помогает бизнесу принимать оплату любым удобным способом.

Истории легенд индустрии

Придумать идею для своего проекта можно и «подсмотрев» за теми, кто уже успешен. Самый простой способ — перенести идею проекта на другой рынок, адаптировать ее и улучшить.

Мини-фильм, который подготовил RB.RU, стал продолжением серии роликов про известных российских и иностранных предпринимателей, которые были приурочены к празднику. Каждый из них стал легендой в своей отрасли и продолжает вдохновлять тысячи молодых предпринимателей.

Так, в рамках спецпроекта RB.RU раскрыл секреты успешного проекта от Федора Овчинникова, основателя сети пиццерий «ДодоПицца», и рассказал про принципы косметического бизнеса Андрея Трубникова, создателя брендов «Бабушка Агафья», Natura Siberica и Organic Kitchen.

Кроме того, редакция напомнила истории 12 миллиардеров, которые родились в бедных семьях и смогли сделать огромное состояние, потому что умели находить блестящие идеи. Среди них — основатель WhatsApp Ян Кум, стальной магнат Лакшми Миттал, Роман Абрамович и Ральф Лорен.

Подписывайтесь на группу RB.RU в социальной сети VK, чтобы найти еще больше идей для своего проекта. Например, здесь мы рассказываем, как превратить в бизнес свое хобби. А в рассылке RB.RU каждую неделю разбираем одну из перспективных ниш, где вы можете преуспеть в бизнесе.