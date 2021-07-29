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Истории

38% удаленных сотрудников работают в кровати — исследование

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Переход на дистанционный формат работы изменил многое: мы стали чаще перерабатывать, больше ценим живое общение с коллегами, а для некоторых это стало возможностью примерить на себя роль кочевника. Однако адаптировать домашнюю обстановку намного труднее, и многие вынуждены терпеть неудобства.

38% удаленных сотрудников работают в кровати — исследование

Маркетинговая компания CraftJack провела исследование, посвященное дистанционной работе. Вот к каким выводам она пришла:

  • 45% американцев на удаленке работают на диване,
  • 38% предпочитают оставаться в кровати,
  • 20% часто работают на открытом воздухе.

Не каждый может позволить себе оборудовать домашний офис, особенно сейчас, когда доходы падают из-за пандемии.

Большинство из тех, кто работает удаленно, делит комнату с соседями или членами семьи и обходится без рабочего стола. При этом далеко не все работодатели готовы покрывать дополнительные расходы, связанные с дистанционной работой, как это делает Dropbox.

По данным опроса, в среднем люди тратили на то, чтобы улучшить условия дома, в среднем по $268 (19,6 тысяч рублей). Однако 50% заявляют, что готовы вернуться в офис, поскольку работать удаленно слишком некомфортно.

Журналист Axios Киа Кокаличева отмечает: даже если компании будут выплачивать средства на покупку эргономичных стульев или столов, этого будет недостаточно. У многих просто не хватит пространства, чтобы оборудовать домашний офис, и не каждый может позволить себе переезд в более просторное жилье.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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