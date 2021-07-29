38% удаленных сотрудников работают в кровати — исследование

Переход на дистанционный формат работы изменил многое: мы стали чаще перерабатывать, больше ценим живое общение с коллегами, а для некоторых это стало возможностью примерить на себя роль кочевника. Однако адаптировать домашнюю обстановку намного труднее, и многие вынуждены терпеть неудобства.
Маркетинговая компания CraftJack провела исследование, посвященное дистанционной работе. Вот к каким выводам она пришла:
- 45% американцев на удаленке работают на диване,
- 38% предпочитают оставаться в кровати,
- 20% часто работают на открытом воздухе.
Не каждый может позволить себе оборудовать домашний офис, особенно сейчас, когда доходы падают из-за пандемии.
Большинство из тех, кто работает удаленно, делит комнату с соседями или членами семьи и обходится без рабочего стола. При этом далеко не все работодатели готовы покрывать дополнительные расходы, связанные с дистанционной работой, как это делает Dropbox.
По данным опроса, в среднем люди тратили на то, чтобы улучшить условия дома, в среднем по $268 (19,6 тысяч рублей). Однако 50% заявляют, что готовы вернуться в офис, поскольку работать удаленно слишком некомфортно.
Журналист Axios Киа Кокаличева отмечает: даже если компании будут выплачивать средства на покупку эргономичных стульев или столов, этого будет недостаточно. У многих просто не хватит пространства, чтобы оборудовать домашний офис, и не каждый может позволить себе переезд в более просторное жилье.
Фото на обложке: Unsplash
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