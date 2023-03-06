Если резюме написано с помощью ИИ, кандидату легче найти работу — исследование

Согласно докладу Национального бюро экономических исследований США, написание резюме с помощью ИИ увеличивает шансы на трудоустройство на 8%. Вывод сделан на основе полевого эксперимента, проведенного в 2021 году с почти 500 тыс. соискателей. Участники, использовавшие ИИ, проверяли, среди прочего, орфографию, грамматику и правильное употребление слов.

Из двух человек с одинаковым опытом и набором навыков на работу с большей вероятностью возьмут того, чье резюме написано лучше, рассказала Эмма ван Инвеген, кандидат наук в Школе менеджмента Слоуна при МТИ и один из авторов доклада. Это означает, что работодатели действительно обращают внимание на содержание резюме.

Авторы — ван Инвеген, Занеле Т. Муньиква и Джон Дж. Хортон — сообщили, что ИИ особенно пригодился тем, кто совершает много орфографических ошибок.

В исследовании не рассматривался конкретно ChatGPT, но результаты показывают, что чат-боты могут дать некоторым кандидатам преимущество при трудоустройстве. Однако эффект может быть недолгим: если миллионы людей начнут применять этот подход, им станет сложнее выделяться среди других.

«Работодатель, просматривающий резюме, больше не сможет по качеству письма понять что-либо о работнике, который оставил отклик», — сказала ван Инвеген. Она объяснила, что грамотный текст будет лишь прояснять, какими навыками и способностями он обладает, упрощая подбор персонала.

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И хотя чат-боты «приукрасили» писательские способности некоторых соискателей, исследователи не обнаружили «никаких доказательств того, что работодатели были менее удовлетворены» выбранными кандидатами.

Это говорит о том, что некоторые компании чрезмерно ограничивают кадровый резерв, а более широкое применение ИИ-инструментов может избавить их от проблем с наймом. Если же повысить качество текста в резюме, работодатели смогут находить больше работников на должность, которую они хотят закрыть.

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