Что такое ретродроп и как на нем заработать?

В статье разберем, что такое ретродропы, как это работает, как искать ретродропы и как повысить шансы получить его.

В отличие от аирдропа от англ. airdrop — «раздача по воздуху», где токены раздают всем желающим, ретродропы награждают тех, кто уже взаимодействует с платформой и выполняет определенные действия. Этот механизм активно используется в блокчейн-проектах, чтобы стимулировать пользователей к дальнейшему развитию экосистемы.

Что такое ретродроп

Этот термин образован от двух слов:

«ретро» от лат. retro — «назад», «обратно» ,

, «дроп» от англ. drop — «падение», «раздача» .

Ретродропы криптовалюты — это мероприятие, когда раздают цифровые монеты тем пользователям, которые начали пользоваться платформой раньше всех.

Разработчики таким образом вознаграждают активных участников и мотивируют их дальше пользоваться платформой.

В этом направлении можно:

Совершать сделки на платформе. Пользователи, которые активно торгуют на криптобирже, могут получить ретродроп. Например, если вы торговали на Uniswap еще до того, как проект выпустил свой токен UNI, то после его выпуска получили бы 400 UNI. На момент раздачи это было примерно $1,2 тыс. Тестировать новые функции. Пользователи, которые помогают проектам тестировать новые функции до официального запуска, также могут получить ретродроп. Например, проект LayerZero, который позволяет обменивать токены между разными блокчейнами, раздал токены ZRO тем, кто использовал его тестовую версию до основного запуска сети. Голосовать. Участники, которые голосуют за изменения и улучшения в рамках децентрализованных проектов, получают вознаграждение. Например, платформа Optimism раздавала токены OP пользователям, которые участвовали в голосовании и помогали принимать решения.

Допустим, пользователь год назад начал пользоваться новой децентрализованной биржей. Через некоторое время платформа выпускает свой токен и решает раздать его активным пользователям. Эту цифровую монету можно держать на счет или продать.

Ретродропы — это шанс получить активы без вложений, но они требуют активности и вовлеченности. Чем больше взаимодействий с проектом, тем выше вероятность попасть в список получателей.

Главные отличия ретродропа от аирдропа

Собрали оба термина в табличке:

Фактор Аирдроп Ретродроп Как получить Выполнить простые задания Быть активным пользователем проекта Когда раздают До запуска токена После выхода токена Гарантии Часто заранее объявляют условия Никто не обещает награду Сложность участия Минимальная Нужно пользоваться продуктом

Рассмотрим преимущества ретродропа:

Часто дают ценные токены, так как проект благодарит реальных пользователей.

Нет конкуренции с теми, кто просто выполняет задания ради бонусов.

Недостатки:

Никто не гарантирует, что ретродроп вообще будет.

Нужно заранее пользоваться платформой, не зная, будет ли вознаграждение.

Если хотите легких бонусов — участвуйте в аирдропах. Если готовы рискнуть ради крупной награды — используйте перспективные платформы и ждите ретродропы криптовалюты.

Несколько примеров ретродропов из жизни

Uniswap — один из самых популярных децентрализованных обменников. В 2020 году проект провел ретродроп, раздав токены UNI всем пользователям, которые хотя бы раз совершали сделки на платформе. Каждый из них получил 400 UNI. На пике курса это равнялось около $1,2 тыс. Для тех, кто использовал платформу еще до выхода токена, это стало приятным сюрпризом. 1inch — агрегатор децентрализованных бирж. В 2020 году платформа провела ретродроп для активных пользователей, которые совершали сделки на ее платформе. Пользователи получили от 600 до 5 тыс. токенов 1INCH, но для этого нужно было выполнить одно из условий, к примеру — провести минимум одну сделку до 15 сентября 2020 года. Optimism. В 2022 году проект провел ретродроп, наградив пользователей, которые совершали транзакции в сети Optimism. Размер выплат варьировался от 500 до 10 тыс. OP в зависимости от активности.

Как найти и выбрать перспективный ретродроп

Зачастую пользователь может даже не знать, что его кошелек подходит под условия, пока не увидит награду. Любому трейдеру важно понимать, что такое ретродропы в криптовалюте, потому что это отличный способ получить прибыль, но важно правильно выбирать проекты, чтобы не потратить время и средства впустую.

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Ретродропы можно найти:

На официальных сайтах и в соцсетях проектов. Например, Arbitrum и Optimism заранее анонсировали свои ретродропы в X (бывший Twitter) и Discord. Подписка на их каналы поможет не пропустить раздачи. На специальных сайтах и форумах — Dune Analytics, DeBank, Airdrop Alert публикуют списки возможных ретродропов и условий участия. Лично. Если активно пользовались DeFi-приложениями (Uniswap, 1inch) или блокчейнами второго уровня (Arbitrum, zkSync), есть шанс, что можете получить награду. Для этого отслеживайте актуальные новости и следите за предложениями от владельцев бирж.

Как выбрать перспективный ретродроп:

Если проект уже привлек инвестиции от известных фондов (например, a16z или Binance Labs), шансы на щедрый ретродроп выше.

Регулярные обновления, работающий продукт и взаимодействие с сообществом — признаки надежного проекта.

Иногда для получения токенов нужно выполнить минимальные действия: провести несколько транзакций или воспользоваться сервисом.

Пользователи, которые часто используют блокчейн-платформы, могут получить ретродропы. Как заработать на них: чем больше действий выполняет участник, тем выше вероятность получить токены.

Как повысить шанс получить ретродроп

Один из удачных ретродропов — токены $ARB от Arbitrum. Согласно чек-листу от Crypto.ru, чтобы трейдеру повысить шансы на получение ретродропа от платформы, нужно выполнить несколько пошаговых действий, но самое главное — важно демонстрировать активность на платформе.

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Совершать операции на DeFi-платформах:

Обменивать токены на децентрализованных биржах (DEX) . Uniswap, 1inch, SushiSwap и другие платформы поощряют трейдеров, которые регулярно совершают сделки.

. Uniswap, 1inch, SushiSwap и другие платформы поощряют трейдеров, которые регулярно совершают сделки. Вносить ликвидность в пулы . Curve, Balancer и Aave раздают токены провайдерам ликвидности.

. Curve, Balancer и Aave раздают токены провайдерам ликвидности. Выдавать и брать кредиты в DeFi-протоколах. Compound и MakerDAO вознаграждают пользователей, которые участвуют в кредитных операциях.

Тестировать новые продукты:

Запускать бета-версии DeFi-платформ . Разработчики награждают пользователей, которые выявляют ошибки и проверяют функциональность.

. Разработчики награждают пользователей, которые выявляют ошибки и проверяют функциональность. Переводить активы между сетями через мосты. Hop Protocol, Across и Stargate поощряли пользователей, которые проводили кроссчейн-транзакции.

Optimism в 2022 году передал токены OP тем, кто тестировал их блокчейн.

Подключаться к тестовым сетям:

Совершать транзакции в тестовой сети . zkSync, Arbitrum и StarkNet вознаграждали активных участников.

. zkSync, Arbitrum и StarkNet вознаграждали активных участников. Разворачивать смарт-контракты . Разработчики получают токены за тестирование кода.

. Разработчики получают токены за тестирование кода. Опробовать функционал блокчейна до запуска основной сети. Пользователи, которые проверяют новые технологии, повышают шансы на ретродроп.

Хранить активы в кошельке и участвовать в управлении, для этого:

Использовать некастодиальные кошельки . MetaMask, Trust Wallet и Rabby Wallet подходят для работы с децентрализованными сервисами.

. MetaMask, Trust Wallet и Rabby Wallet подходят для работы с децентрализованными сервисами. Держать токены перспективных проектов . Разработчики часто награждают пользователей, которые не продают активы.

. Разработчики часто награждают пользователей, которые не продают активы. Стейкать монеты и голосовать в DAO. Владельцы токенов, которые участвуют в жизни проекта, увеличивают шансы на ретродроп.

Cosmos начислил бонусы держателям ATOM, а Juno наградил пользователей, голосовавших за обновления сети.

На что обратить внимание при выборе

Изучите репутацию команды. Узнайте, кто стоит за созданием платформы, какие у них есть успешные проекты в прошлом. Разработчики с опытом работы в крупных и известных блокчейн-проектах заслуживают доверия. Если проект готов делиться информацией о команде и опыте ее членов, это положительно влияет на его репутацию. Оценить популярность и активность. Проверьте, сколько людей активно используют платформу, читайте обсуждения в социальных сетях, найдите сообщество или канал в Telegram. Чем больше людей вовлечено в проект, тем выше вероятность, что он проведет ретродроп. Следите за тем, как растет аудитория проекта, и если платформа активно расширяется, это увеличивает шансы на получение ретродропа. Например, в 2020 году проект 1inch, агрегатор децентрализованных бирж, быстро набрал популярность. Пользователи активно обсуждали его функциональность на форумах, и в итоге проект провел успешный ретродроп почти на 90 млн токенов. Проверить инвесторов и партнеров. Посмотрите, поддерживает ли проект крупные венчурные фонды, такие как a16z, Sequoia или Binance Labs. Если такие инвесторы поддерживают проект, это свидетельствует о его перспективах. Хорошие партнеры могут укрепить репутацию проекта и сделать его привлекательным для ретродропа. Ознакомиться с технической документацией. Прочитайте техническую документацию проекта, чтобы понять его цели и методы работы. Ознакомьтесь с планами по развитию проекта, и посмотрите, выполняются ли заявленные этапы разработки. Если проект выполняет планы, это может служить дополнительным подтверждением его перспективности.

Как снизить возможные риски:

Проверяйте отзывы. Искать мнения на Reddit, Twitter, Discord и профильных форумах. Если пользователи жалуются на задержки выплат или обман, стоит избегать такого проекта. Следите за токеномикой. Узнать, как распределяются токены, кто получает основную часть эмиссии и когда ожидаются разлоки. Если большая доля у команды и инвесторов, это может привести к сильному падению цены. Избегайте подозрительных условий. Если проект требует вносить средства, предоставлять приватные ключи или подписывать сомнительные транзакции, это может быть мошенничество.

Важно понимать, что такое ретродропы в крипте, чтобы обезопасить себя от вероятных рисков. Важно оценить каждую площадку и вероятные ошибки.

Важно запомнить

В отличие от аирдропов, ориентированных на привлечение новых участников, награждают тех, кто уже использовал платформу именно ретродропы криптовалюты

Как найти ретродропы:

Следить за проектами , быть в курсе новых криптоплатформ.

, быть в курсе новых криптоплатформ. Использовать ресурсы, проверять Telegram, Reddit и сайты как DappRadar.

Как зарабатывать на ретродропах:

Активно использовать DeFi , торговать на DEX, вносить ликвидность.

, торговать на DEX, вносить ликвидность. Тестировать новые проекты, участвовать в тестах и покупать NFT.

Как выбрать перспективный ретродроп:

Изучать репутацию , проверять команду и партнеров проекта.

, проверять команду и партнеров проекта. Оценивать активность, высокий интерес пользователей может указывать на успех.

Чтобы снизить риски, нужно:

Проверять отзывы , избегать проектов с негативной репутацией.

, избегать проектов с негативной репутацией. Осторожно подходить к условиям, избегать проектов с сомнительными требованиями.

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