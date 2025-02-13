Что такое резолюция на документе и как ее правильно оформить
Резолюцией на документе называется определенное персональное указание. Его может дать только руководитель, это нужно для того, чтобы ставить в известность подчиненных.
В бизнесе часто практикуется резолюция на документе — она вырабатывает дисциплину среди лиц, которые несут ответственность за надлежащее исполнение условий в документе. Руководитель может ввести резолюцию по итогам собрания или конференции как постановление ввиду официальности принимаемого решения. Резолюции на документах — это необходимость, обусловленная либо важностью выполнения предписанных условий в документе или срочностью.
Резолюция контролирует качество и сроки исполнения документов, которые подразделяются по видам, но каждый из этих видов может содержать в себе даже не одну резолюцию. В статье узнаете, какие виды резолюций бывают, какие у нее функции и как правильно ее оформить директору.
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Содержание
Назначение резолюции
Она нужна, чтобы у документов было собственное прописанное назначение. Это указание, которое информирует по итоговому решению в официальной форме. Но резолюция на документе нужна не только для этого. Её можно:
- использовать как замену распорядительным документам, но только тем, которые имеют одинаковую юридическую силу;
- как подтверждение порядка непосредственного участия одного или нескольких руководителей в процессе итогового принятия решений;
- документальное подтверждение действий исполнителя (который чаще всего является непосредственным руководителем), поскольку в резолюции целесообразно писать конкретную дату, к которой должно быть исполнено по правилам предписание на документе.
Относительно последнего назначения в перечислении можно сказать, что такая мера нужна для того, чтобы у руководителей был стимул исполнять обязательства. А обязательство у руководящего лица только одно — контролировать, как подопечные соблюдают и выполняют нормы. Поэтому непосредственно для руководителя резолюция — это важная часть.
Могут быть резолюции на документе не в единичном количестве. Чтобы не перегружать лишней работой, резолюции руководителя направляются не в единичном количестве с добавочным форматом, а единым целым на одном документе.
Обычно в документ с указанием входят следующие сведения:
- Ф. И. О. ответственных лиц, для которых адресована резолюция;
- суть документа, что нужно сделать по предписанным указаниям;
- сроки, установленные организацией для контроля исполнения резолюции;
- дата и подпись руководителя, который ознакомлен с текущей задачей и поручает ее ответственному лицу.
Функции резолюции на документе
- Утверждающая. Как пример, это окончательный итог решения и конкретные правки, которые должностное лицо утвердит в официальном исполнении.
- Замещающая. Для резолюций руководителя на документах нет особого порядка ограничений, поэтому такое утверждение, которое зафиксировано документально, может быть одним из способов замещения юридических документов, которые равны по своей силе и ценности.
- Подтверждающая. Чтобы утвердить, что документ удалось оформить правильно, то есть, подчеркнуть, что все лица с ним ознакомлены и согласны с условиями, требуется резолюция.
- Обозначающая. В этом случае резолюции действуют как своеобразные инструкции, которые регламентируют, к какому конкретно сроку работа должна быть сделана. Это позволяет вовремя взять на контроль действия и распределить время, чтобы все выполнить.
- Определяющая. Как правило, она содержит сроки, в которые документ должен не просто быть исполнен, а попасть в руки к исполнителю, который будет нести ответственность за все действия, которые указаны в документе.
Пункт 5 может показаться абсурдным, ведь лица, которые уже оформили резолюцию, в курсе о сроках исполнения. Но на самом деле определяющая функция нужна для случаев, которые характеризуются как более углубленное решение возникшего вопроса.
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Это значит, что существуют ситуации, в которых резолюции нуждаются в дополнительном пакете документов или проектах, поэтому изначальный документ с этим указанием направляется другим руководителям, чтобы те помогли решить возникшую проблему. Для написания резолюций руководителю требуется для начала прояснить, какую функцию выполняет сам документ, и что дает ему резолюция.
Виды резолюции
Различия они имеют не только по содержанию, но и по назначению. Существуют 4 основных вида резолюции, а также 3 дополнительных подвида, которые квалифицируются по срочности исполнения. Рассмотрим характеристики основных:
- Резолюция для поручения. Этот вид обязывает выполнить те или иные задачи, является стандартным видом. Иным словом, он служит для разработок конкретных планов, например, по конструкции пожарных входов и выходов в здании.
- Указывающая. Этот вид не обязывает, а описывает ситуацию и содержит направление деятельности организации, то есть, он чем-то похож на инструкции или методичку.
- Резолюция-визирование. Здесь поступает конкретика, которая содержит либо разрешение от руководителя, либо запрет с его же стороны в отношении подчиненных на те или иные действия.
Далее рассмотрим, какая бывает срочность исполнения резолюций руководителя на документах. Существуют:
- обычные документы с таким подтверждением должны быть исполнены в стандартный установленный срок;
- срочные документы требуют более оперативного реагирования и исполнения, простой срок не подходит для срочных и приоритетных задач;
- телеграфные документы. Этот вид резолюции требует немедленного исполнения.
Резолюция может содержать в себе любую миссию от руководителей (срочную, стандартную или требующую незамедлительного исполнения), каждая из которых распределяется по своей приоритетности.
И чтобы разобраться в виде резолюции на документе, нужно обращать внимание на назначение самого документа и сроки, в течение которых нужно выполнить условия, которые прописаны в документе.
Словом, резолюции могут иметь несколько видов, и каждый из этих видов предназначен для индивидуальных целей — к исполнению документа, к оповещению руководителей (и прочих заинтересованных лиц), к согласованию сроков исполнения.
Для понимания ситуации наглядно, стоит рассмотреть пример с двумя заводами. Предположим, что исполнению документа, в котором должно быть указано количество смен на заводе, мешает отсутствие резолюции от одного руководителя другому (в примере пусть будут руководитель А, который забыл для исполнения документов в срочном порядке внести пометку в виде резолюции, и руководитель Б, которому поступили эти документы).
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Чтобы исправить ошибку, руководитель А уже не может сделать новые резолюции, так как время подходит к концу, но для исполнения документов в срок он может сообщить своему коллеге нужную информацию посредством телеграфной резолюции, то есть, связаться с руководителем Б немедленно, и для этого ему не потребуется тратить время разбрасываться другими резолюциями. Оба завода согласовывают новый рабочий график, влияющий на поставки, и работают дальше, но уже с документальным подтверждением графика.
Как оформить резолюцию
- Указать собственные инициалы (если лицо, оформляющее документ, является руководящим), но существуют ситуации, когда оформлять такой документ должно сразу несколько лиц. В этом случае первые же инициалы ставятся именно от руководителя.
- Заполнить форму описания резолюции, чтобы у руководителей, которые в дальнейшем будут знакомиться с документом, не возникало дополнительных вопросов ни по срокам исполнения, ни по основным операциям, прописанным в документе.
- Указать сроки исполнения, но только в случае рассмотрения резолюции должностным лицом. При этом не рекомендуется указывать формат исполнения условий резолюции на документах в формате дней или часов. Лучше всего ставить одну конкретную дату, до сроков которой нужно исполнить условия, предписанные к документу. Это важно, чтобы не возникало путаницы, так как обычно предусматриваются типовые сроки исполнения.
- Поставить подпись ответственного лица и дату, когда документ с резолюцией был принят к оформлению и согласию со стороны других лиц юридического процесса.
И не стоит забывать о том, что в резолюциях руководитель не всегда является единственным исполняющим лицом, а к исполнению документа привлекаются все лица, которые прописаны и в самом документе, и уже в резолюции как отдельном примечании.
Фото на обложке: ljubaphoto / Getty Images
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