10 вопросов, которые помогут определить правильную бизнес-идею

Чтобы выбрать правильную идею, не стоит полагаться только на чутье. Сделать выбор осознанным помогут эти 10 вопросов.

Иногда избыток идей вредит бизнесу. Выбрать между заманчивыми бизнес-моделями и нишами бывает непросто, и на принятие решений уходит больше времени.

1. Какую проблему вы собираетесь решить?

Прежде всего, нужно иметь ясное представление о том, с какой проблемой или болевой точкой сталкивается ваша аудитория. Ваш продукт, идея или сервис должен ее решать.

Распространенная ошибка многих стартапов — начинать с конечного продукта и искать проблему, для которой он может быть полезен.

Вам придется мыслить как дизайнер продукта, использовать ясные, четкие формулировки и проверять их на реальных потребителях или данных конечных пользователей.

Для этого полезно проследить весь цикл взаимодействия бренда и клиента.

Определите ключевые действия потребителя, которые ему нужно предпринять для достижения желаемого результата.

Изучите опыт, который потребитель получает на каждом шаге. Выявите болевые точки или препятствия для достижения результата.

Проработайте свое решение с учетом выявленных проблем.

Постановка проблемы может иметь несколько форм — текстовое описание или формат пользовательской истории. Это позволяет определить текущую ситуацию и пробел в опыте пользователя. Благодаря этому можно смоделировать ситуацию, в которой ваш продукт или услуга заполнит этот пробел. Кроме этого, вы поймете масштаб проблемы и достаточно ли она критична, чтобы тратить на нее время или усилия.

2. Насколько полезно или уникально ваше предложение?

Поставьте себя на место покупателей. Насколько ваш продукт или сервис отличатся от того, что есть на рынке? Создает ли он дополнительную ценность? Улучшает ли он текущий процесс так, как это не удается конкурентам?

Вам не обязательно изобретать что-то кардинально новое или быть первым на рынке. Например, Facebook не был первой социальной сетью. За семь лет до его появления уже существовали SixDegrees и SocialNet. Однако Facebook был первой соцсетью, построенной вокруг реальных личностей. Он стал площадкой, на которой можно делиться новостями, выражать себя и поддерживать связи новым образом.

Подобный принцип работает и для стартапов, и для компаний, которые развиваются органически. Хорошие продукт или услуга говорят сами за себя и не нуждаются в платной рекламе.

3. Востребована ли ваша идея, услуга или продукт?

Насколько ваши будущие потребители захотят ей воспользоваться? Насколько она решает их проблему? Чтобы получить ответ, обратитесь к будущей аудитории: соберите фокус-группы или проведите опрос.

Сэм Уолтон говорил: «Есть только один босс. Покупатель». Поэтому ваша задача — привлечь его.

4. Насколько реалистична ваша идея, услуга или продукт?

Трудно ли будет воплотить вашу идею в жизнь? Потребуется ли вам инвестировать в нее много времени, энергии и средств?

Соответствует ли это вашим ожиданиям и количеству ресурсов, которые вы готовы потратить?

5. Рентабельна ли ваша идея, услуга или продукт?

Сможете ли вы окупить инвестиции или хотя бы достичь безубыточности в ближайшей перспективе? Какой у нее ROI (Return on Investment — коэффициент возврата инвестиций)?

Составьте список всех возможных затрат и выгод от решения и убедитесь, что выгоды перевешивают.

6. Потребуются ли для этой идеи ваши навыки?

Можете ли вы использовать свои навыки и опыт для воплощения идеи? Конечно, для успеха вам потребуется команда. Однако если вы будете владеть ситуацией и видеть пробелы, вам будет легче ее подобрать.

7. Сможете ли вы использовать свои контакты?

Для запуска любой бизнес-идеи критически важно иметь в коллективе правильных людей с нужными навыками.

Знаете ли вы кого-то, к кому можно обратить за помощью? Кого-то, кто сможет искать для вас сотрудников, поможет советом или определит, кто станет первым пользователем?

8. Возможно ли протестировать идею на первых пользователях?

Первые пользователи могут протестировать ваше предложение до того, как оно попадет на рынок. Если целевая аудитория продукта или услуги определена точно, вам будет легче решить, кто станет первым пользователем, и связаться с ним.

9. Насколько это большой рынок?

Возможно, вы хотите создать очень нишевый продут или сервис. Однако для этого нужно убедиться, что ваше предложение очень релевантно и будет способствовать высокой вовлеченности клиентов и популярности бренда.

Однако чтобы протестировать идею и снизить риски, возможно, начать лучше с более широкого рынка. У этого решения есть несколько преимуществ.

Вы сможете попробовать разные подходы, определить, что лучше всего подходит для аудитории и соответствует ее нуждам.

У вас будет потенциал для масштабирования.

Более широкое предложение означает, что бизнес будет меньше зависеть от одного продукта или услуги, а более широкая аудитория — что приносить выручку будет не только небольшая группа людей.

При этом основатель PayPal и инвестор Питер Тиль советует начинать с небольшого рынка. Многие успешные компании начинали с того, что выглядело небольшим нишевым продуктом, и покоряли мир по мере роста спроса. Затем они могли стать монополистами.

Он считает, что чем ближе бизнес может стать к монополии, тем лучше. Это особенно полезно для таких компаний, как eBay или Amazon, которые сами формируют спрос.

10. Насколько вас вдохновляет и интересует эта идея?

Стали бы вы сами пользователем своего продукта? Возможно, он решает проблему, с которой сталкиваетесь и вы.

Чувствуете ли вы связь с этой идеей и ее целью, соответствует ли она вашим ценностям и убеждениям?

Если вы не готовы постоянно изучать эту тему, вы не сможете долго развивать продукт и рискуете потерять к нему интерес.

Эти вопросы помогут определить, насколько верна ваша бизнес-идея и отказаться от провальной. Вдохновение — это важно, но лучшие шаги в бизнесе полагаются на данные и анализ.

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Фото на обложке: oatawa / Shutterstock